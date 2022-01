Video. O consilieră USR, agresată de membri PNL și PMP: ”Vă las în căruț cu rotile”

Numele consilierei este Felicia Ienculescu-Popovici și acuză că a fost agresată fizic și verbal, dar și amenințată, de doi consilieri locali, Valentin Ene (membru PNL-n.r) şi Dinu Gheorghe (membru PMP-n.r).

Întreg incidentul a avut loc în timpul unei ședințe de comisie, la Şcoala din Mogoşoaia. Momentul a fost surprins într-o filmare video, făcută chiar de Felicia Ienculescu-Popovici, care a făcut și plângere la poliție.

Consiliera USR a depus plângere la poliție. Se solicită demiterea consilierilor agresivi

După agresiune, USR Mogoșoaia a reacționat și solicită demiterea celor doi membri PNL și PMP. Totodată, filiala vrea și pentru Felicia Ienculescu-Popovici.

”Asta s-a întâmplat în această seară în Mogoșoaia, în sala de consiliu local. 2 consilieri locali de la PNL și PMP au amenințat-o și agresat-o pe colega noastră Consilier local Felicia Ienculescu-Popovici.

Filmarea va ajunge la poliție și va fi parte din dosar. USR solicită conducerilor PNL și PMP demiterea rapidă a consilierilor mafioți și o condamnare fermă a violențelor. Ministrul Lucian Bode are obligația ca instituțiile pe care le conduce nu doar să inițieze o anchetă, ci să-i ofere și protecție colegei noastre”, au scris pe facebook

De la ce a pornit totul

Situația ar fi legată de niște investigații recente, făcute de presă, despre Sectorul 0. Cei doi consilieri cred că totul a pornit în urma unor indicații ale Feliciei Ienculescu-Popovici. , reprezentanta USR Mogoșoaia a oferit mai multe detalii despre

”A început din ceva banal, o ședință a comisiei de muncă. Sunt secretar, am pregătit documentele, nici n-am intrat bine în sală, căci colegul meu din PNL, Ene Valentin, a început să-mi spună să îi las în pace familia și să nu mai trimit jurnaliști care să vorbească cu familia lui. Și mi-a transmis că voi ajunge în scaun cu rotile, chiar dacă el va face cinci ani de închisoare.

Eu încercam să completez niște hârtii, erau două proiecte pe agendă, nu am dat drumul la înregistrare de la început, nu mi-am dat seama, dar până la urmă am deschis camera cu video și am înregistrat.

Și a început și alt consilier, trecut de la PNL la PMP, Dinu Gheorghe, cel mai în vârstă dintre consilieri, să întrebe de ce am crescut prețul la gunoi. Președintele comisiei, tot de la PNL, era de față, și nu a spus nimic, nu a intervenit. Al cincilea membru era prin telefon.

Eu filmam ca să se vadă și fețele lor. Și m-au întrebat de ce filmez. A venit unul spre mine, m-am ferit și a venit celălalt, mi-a smuls telefonul, a căzut pe jos, am țipat ”Ajutor” și au mai venit din alte comisii, din alte săli. Am mai avut un episod în luna noiembrie, m-au mai amenințat și agresat verbal”, a spus Felicia Ienculescu Popovici.

Reacția lui Dacian Cioloș

A reacționat între timp și Dacian Cioloș. Liderul USR cere, de asemenea, demararea unei anchete și un ordin de protecție pentru consilierea agresată.

”Îi cer ministrului de Interne Lucian Bode ca instituțiile pe care le conduce nu doar să inițieze o anchetă, ci să-i ofere și protecție colegei noastre. Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-și facă dreptate cu pumnul atunci când simte că potlogăriile pe care le pune la cale sunt amenințate prin acțiuni politice făcute cu bună credință.”, a scris Dacian Cioloș pe facebook.