Consilieri de la PNL și AUR, lăsați fără bani de un primar PSD! Scandal cu lemnele din pădure și alte acuzații: „De 5 ani m-a blocat”

Câțiva consilieri de la PNL și AUR susțin că nu și-au mai primit de anul trecut banii de la primărie, iar edilul PSD vine cu o explicație pentru scandalul creat la o ședință recentă. Dar asta nu e tot! Conflictul s-a intensificat când s-a discutat de banii dați de autoritatea locală pe lemnele din pădure.

În timp ce la București se discută despre chestiuni macroeconomice, securitate, strategii naționale și planuri grandioase cu fondurile europene, în România reală se dau lupte pentru lucruri simple: lemne pentru școli, reparații la capela satului sau stingerea datoriilor acumulate de ani buni. Un astfel de exemplu grăitor vine din comuna Pomezeu, județul Bihor, unde disputa dintre primar și consilieri scoate la iveală problemele concrete ale unei comunități mici.

Aici, un proiect controversat de „incubator de afaceri” zace nefolosit în vârful dealului, în timp ce unii consilieri se plâng că școlile primesc lemne prea târziu, iar datoriile amenință să înghită bugetul local. Declarațiile făcute pentru FANATIK de primarul PSD Viorel Ciuhandu și unul din contestatarii săi, Marin Vinter, de la PNL, arată un tablou complet despre cum funcționează o administrație locală împărțită între acuzații, justificări și improvizații financiare.

Consilierul Vinter de la Primăria Pomezeu critică în termeni duri felul în care noul primar, Ciuhandu, de la PSD, gestionează treburile locale. Liberalul se plânge că primarul ar fi putut achiziționa lemnele cu mai puțin de 210 lei și mult mai devreme, ca să fie uscate pentru când va începe școala. Vinter recunoaște că a contribuit la blocarea ședinței de la primărie pentru a atrage un semnal de alarmă, colegul său de la AUR scoțând la iveală și faptul că nu și-au mai primit indemnizația de 600 de lei de anul trecut.

Război total între membrii PNL și PSD la nivel local, în județul Bihor

„Primarul se justifică în felul lui. Lemnele pentru școli puteau să fie mai ieftine. Era un preț la metru cub, să zic, și la 20 de lei că erau pentru comună. A negociat ceva acolo, cu Ocolul Silvic și ceva firmă privată care le trage în rampă și le transportă la un preț de 210 lei plus transportul. Atâta s-a hotărât în ședința Consiliului Local când s-a hotărât bugetul.

Pentru agenții economici, ăia 2.000 de metri cubi s-au dat. Cei 3.000, destinați populației, încă nu s-au tăiat. A făcut o partidă, 200 de metri cubi, pentru școli. Am zis: foarte bine, dar trebuiau aduse lemnele pentru școli cu două luni înainte ca să fie uscate când vine iarna, nu acuma… ”, ne-a declarat consilierul liberal.

Primarul PSD ne-a spus că lucrurile nu stau chiar așa, susținând că fostul edil al comunității pe care o păstorește lua lemne cu 550 de lei metrul cub, dar atunci consilierul Vinter, care este cumnatul fostului primar de la PNL, nu a comentat.

„Fostul primar le-a luat cu 550 de lei. La mine sunt 250 și tot nu-i bine!”

„Legat de lemne, anul trecut au fost facturi cu 500 sau 550 de lei pe metru cub. Acuma ajung lemnele la școală cu 260 de lei, deci la jumate. Nu vreau să zic ceva rău de PNL, că n-am nimic cu PNL, numai că acuma el e consilier PNL la noi. A zis că de ce nu am dat lemnele la școală cu 150 de lei? Domnule, când cumnatul tău, că e cumnat cu fostul primar, le-a luat cu 550 de ce nu a zis nimic? La mine sunt 260 de lei și vine și zice că se puteau da mai ieftin. Tot nu-i bine!

S-a făcut licitație pentru lemne, pentru că primăria nu are voie să plătească lemnele pentru școală, că nu-ți dă voie Curtea de Conturi. Primăria poate da bani, să subvenționeze doar. Ca să nu avem probleme cu Curtea de Conturi, cu nimeni, am făcut licitație, contract, direct, tot, cu Ocolul Silvic”, se apară primarul Viorel Ciuhandu.

Indemnizațiile consilierilor locali, între datorii și lipsă de fonduri

Conflictul din ședința care a avut loc vineri, 8 august, s-a extins și la plata indemnizațiilor pentru consilieri. aceștia trebuie să primească 10% din salariul primarului, în cazul de față undeva la 600 de lei. Vinter acuză neplata inclusiv pentru foștii membri ai consiliului local, în timp ce Ciuhandu spune că bugetul local este sufocat de restanțele lăsate de fosta administrație.

„De aia am blocat ședința, că neparticipând toți consilierii, am avut posibilitatea de a trage un semnal de alarmă pentru domnul primar. Într-adevăr, că neținându-se ședința, au fost multe probleme care s-au discutat. Un coleg de la AUR, într-adevăr, a deschis subiectul indemnizațiilor. Am zis: domnule primar, eu vreau indemnizația, dacă tot nu ne ajută cu capela din Spinuș făcută de preotul de acolo, cu ajutorul enoriașilor. Am solicitat să ne ajute acolo la capelă. Acolo a fost o școală care a fost transformată în capelă.

Nefiind copii în sat, clădirea stătea nefolosită de câțiva ani de zile. Și a făcut preotul, intabulând averea Bisericii, tot, a adus toate actele la zi. Clădirea aia a fost pe pământul care aparținea Bisericii. A pus la punct toate documentele cu tot ce avea parohia, cu acordul cetățenilor. A început demararea pentru lucrările la capelă. Fostul primar ne-a ajutat cu materiale de construcții, cu tot ce trebuia la capelă. Am continuat prin sponsorizări. I-am cerut primarului actual să ne ajute și am fost refuzați”, ni s-a plâns consilierul local.

Noul primar din Pomezeu trebuie să plătească ce n-a plătit fostul edil

Marin Vinter a recunoscut că probleme cu plata banilor au existat și în mandatul anterior, când primar a fost cumnatul său, Ioan Șora (PNL): „Și pe vremea fostului primar nu se dădeau banii în fiecare lună, dar o dată la 6 luni se dădeau sau când se făcea rectificare de buget. Rectificarea care a fost în octombrie-noiembrie, când s-a instalat dânsul primar, a inclus și indemnizațiile. După ce s-a instalat alt consiliu, mulți din vechiul consiliu și-au pierdut banii. Măcar pentru o lună, două trebuia să le dea și la vechii consilieri. Dacă domnul primar are bani pentru salariul dânsului, avea măcar să plătească o lună sau două. Legal, e 10% din salariul primarului. Cred că e 500-600 de lei”.

Primarul de acum are explicații și pentru aceste acuzații: „Problema e că eu de când sunt primar aș fi vrut să plătesc indemnizațiile pentru consilierii pe care îi avem acum, dar nu le-am plătit, pe ce motiv? Situația noastră financiară e foarte grea. Suntem una din comunele cu cea mai mare datorie din județ, câteva zeci de miliarde. Nu vreau să dau o sumă exactă, dar vă spun că am vrut să plătesc indemnizațiile, dar mi-a zis domnișoara contabilă că trebuie să plătesc restanțele care au rămas de la fostul primar. Asta însemna ceva sub doi ani.

Nici primarul de la PSD nu și-a luat indemnizația pentru funcția de consilier local

El nu le-a plătit, în timpul lui nu s-au plătit. Printre acei consilieri am fost și eu. Eu nu fac diferență între consilieri, că-s pesediști sau ce sunt, că eu mă înțeleg bine și cu domnul Bolojan, și cu Mircea Mălan (n. red.: actualul președinte al CJ Bihor, înlocuitorul premierului României), eu nu sunt om politic, eu vin din antreprenoriat.

Eu nu am făcut gălăgie pentru bani când eram consilier. Eu nu am luat banii pentru aproape doi ani. Am vrut să plătesc și consilierilor de acum, dar nu mi-a permis buzunarul, că ar trebui să plătesc și restanțele lăsate de fostul primar, Șora”.

Datorii de zeci de miliarde și un ”incubator de afaceri” pustiu

În discuția avută cu FANATIK, ne-a pus pe tavă mai multe probleme cu care se confruntă comunitatea sa, recunoscând că Pomezeu e una din cele mai îndatorate comune din județul Bihor. În centrul necazurilor se află și un incubator de afaceri finanțat parțial prin , pentru care nu s-au găsit, însă, firme reale ca să funcționeze. Amplasat într-o zonă greu accesibilă, proiectul să ducă la returnarea fondurilor plus penalități.

Edilul PSD ne-a spus și care e soluția cu care a venit în întâmpinarea acestei bube moștenite de la fostul primar PNL (una din multele pe care ni le-a expus). Ciuhandu ne-a zis că putea să facă un audit de toată frumusețea pentru a trage la răspundere fosta administrație, dar comuna lui numai de plimbări prin tribunale nu avea chef.

„E singurul proiect la care m-am opus”

„Eu când am ieșit primar, nu am făcut audit, nu am scos Curtea de Conturi, pentru că n-am vrut să duc comuna mea prin judecată, prin tribunale. Avem incubatorul de afacere, dar noi nu putem să-l punem pe picioare.

Ne trebuie 11 miliarde și ceva, în bani vechi, ca să putem plăti serviciile, să finalizăm proiectul, cu recepție cu tot. Nu avem banii ăștia. Dacă nu avem banii ăștia, trebuie să dăm înapoi în jur de vreo 30 și ceva de miliarde. Precis ne percep și penalități, plus că rămânem cu datoria de 15 miliarde în bani vechi, datorie făcută din 15 iunie 2023. Ăsta e singurul proiect la care m-am opus din proiectele lui Șora.

Asta a fost o școală pe vremea lui Ceaușescu. A venit unul, Bindea, i-a făcut ceva proiect lui Șora, Șora l-a acceptat. A făcut să plătească primăria vreo 22 și ceva de miliarde de lei și vreo 27 primeam prin PNRR de la statul român. Le trebuiau 16 firme să-și desfășoare activitatea acolo. Vă rog frumos să mă credeți, firmele erau doar pe hârtie. Am chemat de atâtea ori firmele, și de fiecare dată când veneau ăștia pentru consultanță să se întâlnească: nimeni! Nici nu mai lucră oamenii, unii sunt și plecați. Ei au făcut ceva hârtii prin 2019, dar în realitate nu e nimeni. Incubatorul ăsta e făcut undeva în vârful dealului unde, pe cuvântul meu, nu poți ajunge cu TIR-ul. Va trebui să dăm banii înapoi.

Soluția primarului PSD pentru greaua moștenire lăsată de edilul PNL: să taie lemnele din viitor

Eu cu ce soluții am venit? Avem pădure. Din pădure avem voie să tăiem 5.000 de metri cubi de lemne. 3.000 sunt destinate pentru populație, 2.000 pentru agenții economici. Eu aș fi vrut să introduc în ședință să facem cerere către Ocolul Silvic și mai departe către Ministerul Apelor și Pădurilor, dacă ne dădea ceva aprobare să putem tăia acuma lemnele care vin pentru 2026-2027, pentru agenții economici, dar să facem loturi, pentru că dacă dai stejarul pe picior îl dai cu 280 de lei, dar dacă faci loturi de stejar ajungi la licitație pe la Romsilva cu 800-1000 de lei metri cubi.

Era singura soluție de unde puteam lua bani pentru a acoperi cheltuielile cu incubatorul ăsta de afaceri. Eu am ceva bani puși deoparte pentru zilele astea, că trebuie să facem denisipare, că avem pe achiziții și pe SEAP pentru denisipare. Nimeni nu ne dă nouă niciun leu. Am cumpărat pompă, toate materialele. Și-au pierdut toți credibilitatea în primăria Pomezeu de rândul trecut.

Ideea mea a fost ca în anul care vine, din cei 5.000 să nu mai tăiem decât 3.000 pentru populație. Ăia 2.000 nu îi mai tăiam la anul, ci acuma, dacă se aproba. Era ca un împrumut la noi, că oricum nu ne dă nicio bancă, și atunci nu pierdeam incubatorul de afaceri”, ne-a lămurit primarul PSD.

Ca să încheiem într-o notă pur românească, vă mai spunem că primarul PSD îl are la block de 5 ani pe consilierul PNL, încă de pe vremea când erau colegi în consiliul local, însă atunci când se întâlnesc în ședințe au decența să își asculte punctele de vedere (măcar atât): „El de 5 ani m-a blocat, de când era și el consilier. Aveam contradicții cu dânsul. În ședințe vorbim, acolo fiecare își spune punctul de vedere”.