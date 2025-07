Consilierul lui Ilie Bolojan, mai tare decât cămătarii! Executare silită de 338.000 euro pentru un împrumut de 36.000 euro, cu penalităţi de 73%! Exclusiv

Pe 2 iulie 2025, Mihnea-Claudiu Drumea (PNL) a primit rolul de secretar de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, conform unei decizii care a fost publicată în Monitorul Oficial. Până la acea dată, Drumea a avut un mandat de secretar de stat, cu rang de ministru, în Secretariatul General al Guvernului în cabinetul premierului Marcel Ciolacu.

În martie 2022, Drumea fusese numit . Mihnea Drumea a mai fost secretar de stat la Ministerul Muncii și solidarității sociale. Până să intre în politică, Drumea, care este doctor în Drept, a fost decan la Facultatea de Știinte Juridice și Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret din Constanța.

Numele lui Mihnea Drumea apare ca intervenient într-un dosar înregistrat pe 8 noiembrie 2023 la Judecătoria Constanța, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant este o persoană fizică, R.A., iar pârât este fosta soție a lui Drumea, Roxana. Reclamantul a solicitat constatarea nulităţii absolute a clauzelor conținute de contractul de împrumut autentificat la 13.03.2008 şi de Contractul de împrumut autentificat din 11.04.2008, prin care au fost stabilite penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, pentru fraudă la lege – cauză ilicită. Reclamantul a împrumutat 36.000 euro de la Mihnea Drumea și s-a trezit că este executat silit, prin penalități și dobânzi, pentru suma de 338.208 euro!

Reclamantul a arătat că, în anul 2008, între acesta, în calitate de împrumutat, și Mihnea Drumea, în calitate de împrumutător, căsătorit, la acel moment, cu părâta T.R.E., au fost perfectate două contracte de împrumut, respectiv contractul de împrumut ce a avut ca obiect acordarea unui împrumut în cuantum de 12.000 euro, cu termen de restituire în data de 12.07.2008 și contractul de împrumut ce a avut ca obiect acordarea unui împrumut în cuantum de 24.000 euro, cu termen de restituire în data de 11.08.2008. În cuprinsul celor două contracte perfectate, creditorul a prevăzut ca, în situaţia în care împrumutul nu va fi restituit conform termenelor de scadență, să fie aplicate penalități în procent de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, adică un procent de 73% pe an.

Reclamantul a arătat că creditorul inițial, Mihnea Drumea, a demarat executarea silită pentru îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din perfectarea titlurilor executorii reprezentate de contractele de împrumut sus-indicate, respectiv pentru recuperarea debitelor principale, în cuantum de 12.000 euro, respectiv 24.000 euro, dar și a penalitățor aferente. Astfel, au fost înregistrare două dosare de executare silită, dosarul nr. 150/2011, ce vizează titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 687/13.03.2008 și dosarul 152/2011, ce vizează titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 794/11.04.2008. În dosar se arată că, în cursul executării silite, creditorul inițial, Mihnea Drumea, a divorţat de soția sa, pârâta din prezenta cauză, părțile procedând și la partajul bunurilor dobândite în cursul căsătoriei.

Fosta soție a lui Mihnea Drumea a preluat contractele de împrumut

Astfel, prin convenția autentificată sub nr. 1203/30.05.2011, pârâta a preluat, integral, creanțele rezultând din cele două contracte de împrumut perfectate cu reclamantul, iar creditorul inițial, Mihnea Drumea, a fost de acord ca pârâta să efectueze, în nume propriu, toate procedurile necesare pentru recuperarea creanţelor rezultate din aceste titluri executorii. Urmare a cesiunii de creanță ce a operat conform convenției perfectate, pârâta a dobândit calitatea de creditor, calitate ce a fost însușită și în cadrul executărilor silite indicate. Reclamantul a arătat că cele două contracte de împrumut conţin clauze penale prin care a fost stabilită de către creditor, în mod nelegal, sancţiunea ce va interveni în situația în care împrumutul nu va fi restituit conform datelor de scadenţă, fiind instituite penalități în procent de 0,2% pe zi de întârziere, adică un procent de 73% pe an.

Având în vedere momentul perfectării celor două convenții de împrumut, cadrul normativ care reglementează dobânda penalizatoare este reprezentat de Codul Civil 1864 şi de O.G. 9/2000. Conform art. 5 alin. (1) din OG 9/2000, în raporturile civile dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an. Reclamantul a precizat că, în aplicarea prevederilor art. 5 din O.G. nr. 9/2000, se impune a fi reţinut că pentru luna martie a anului 2008, rata dobânzii de referință a BNR era de 9 %/an, iar pentru luna aprilie a anului 2008, rata dobânzii de referință a BNR era de 9,03 %/an. Având în vedere valoarea dobânzii de referință, dobânda convenţională cuprinsă în contractul de împrumut autentificat din 13.03.2008 putea avea, la data încheierii contractului, o valoare maximală de 13,5% (9 %/an + 50 % din 9 %/an), iar dobânda convenţională cuprinsă în contractul împrumut autentificat nr. 794/11.04.2008 putea avea, la data încheierii contractului, valoare maximală de 13,545 % (9,03 %/an + 50 % din 9,03 %/an).

Reclamantul a susținut că, prin raportare la normele de drept incidente, atât clauza penală cuprinsă în contractul de împrumut autentificat pe 13.03.2008, cât și clauza penală cuprinsă în contractul de împrumut din 11.04.2008, care stabilesc o dobândă convenţională penalizatoare în valoare de 73%/an (0,20 %/ zi de întârziere x 365 zile) sunt contrare dispozițiilor articolului 5 din O.G. nr. 9/2000. Pe 11.09.2024, instanța a dispus introducerea în cauză a numitului Drumea Mihnea Claudiu. La data de 05.11.2024, intervenientul forțat Drumea Mihnea a depus note scrise prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată și a arătat că își însușește apărările formulate în cauză de către pârâtă.

Următorul termen din dosar este pe 23 octombrie 2025

Instanța a constatat că prin sentința civilă, pronunțată de Judecătoria Constanța, s-a reținut că prevederile cuprinse în cele două contracte de împrumut, care stabilesc o dobândă contractuală în valoare de 73%/an (0,20 %/ zi de întârziere înmulțit cu 365 zile) sunt contrare dispoziţiilor art. 5 din O.G. nr. 9/2000 şi sunt nule de drept potrivit prev. art. 9 din acelaşi act normativ, sens în care s-a dispus, anulând executarea silită demarată în dosarul de executare pentru suma de 113.184 euro reprezentând penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0.20% pe zi de întârziere din suma nerestituită şi calculate până la data de 10.06.2021, conform titlului executoriu constând în contractul de împrumut autentificat din 13.03.2008 . S-a anulat în parte pentru suma de 225.024 euro reprezentând penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0.20% pe zi de întârziere din suma nerestituită şi calculate până la data de 10.06.2021, conform titlului executoriu constând în contractul de împrumut din 11.04.2008.

Pe 6.06.2023, Tribunalul Constanța a admis admis recursul formulat de fosta soție a lui Mihnea Drumea, s-a admis excepția tardivității formulării contestației la executarea silită însăși, invocată din oficiu, s-a respins ca tardivă contestația la executarea silită însăși, s-a respins, în rest, acțiunea reclamanților ca nefondată. Instanța de recurs a reținut că “Consecința necesară și obligatorie a admiterii excepției tardivității contestației la executarea silită însăși este admiterea recursului declarat de recurentul creditor, întrucât susținerea referitoare la ”excepția nulității absolute a clauzelor de penalități” se circumscrie tot contestației la executarea silită însăși, de vreme ce vizează limitele obiective în care urma să se desfășoare executarea silită subsecventă.”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 19 decembrie 2024, Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul R.A. în contradictoriu cu pârâta T.R.E., intervenient forţat fiind Mihnea Drumea și a constatat nulitatea absolută a clauzei privind penalităţile de întârziere de 0,2% din cuprinsul contractului de împrumut autentificat pe 13.03.2008. De asemenea, a constatat nulitatea absolută a clauzei privind penalităţile de întârziere de 0,2% din cuprinsul contractului de împrumut autentificat pe 11.04.2008. Pe 24 martie 2025, fosta soție a lui Mihnea Drumea a formulat apel, astfel că dosarul a ajuns la Tribunalul Constanța, următorul termen fiind programat pe 23 octombrie 2025.