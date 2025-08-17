Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii

Scenariile negre prezentate în ultimele săptămâni de premierul Ilie Bolojan şi miniştrii săi sunt contrazise de consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, care respinge ideea că statul român ar avea şi ar putea exista întârzieri la plata pensiilor şi salariilor.

ADVERTISEMENT

Radu Burnete: „Majoritatea lucrurilor se vor corecta odată cu rectificarea bugetară”

Radu Burnete admite că ar putea fi amânate sau puse în conservare şi că dacă nu se iau măsuri acum în doi ani chiar s-ar putea ajunge la incapacitate de plasă, dar dă asigurări că în momentul de faţă nu sunt probleme cu plata pensiilor şi salariilor.

Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice astfel pe premierul Ilie Bolojan, care declrata într-un interviu pentru Bloomberg că „riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”.

ADVERTISEMENT

„Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă.

Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin”, a spus Radu Burnete, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT

Consilierul lui Nicuşor Dan dă asigurări că pensiile şi salariile bugetarilor vor fi plătite la timp, dar avertizează că situaţia ar putea deveni extrem de gravă într-un an – doi, dacă nu se iau măsuri legate de reducerea deficitului bugetar.

ADVERTISEMENT

„Avem prea multe investiţii în infrastructură”

„Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii. Unde trebuie să se uite Guvernul, si a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a mai spus economistul Radu Burnete.