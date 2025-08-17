News

Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii

Consilierul prezidenţial Radu Burnete contrazice scenariile premierului Ilie Bolojan şi ale miniştrilor săi legate de riscurile de plată.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 10:00
Consilierul lui Nicusor Dan il contrazice pe Ilie Bolojan in privinta crizei bugetare Ce spune Radu Burnete de pensii si salarii
Consilierul prezidenţial Radu Burnete îi linişteşte pe români Foto: Hepta

Scenariile negre prezentate în ultimele săptămâni de premierul Ilie Bolojan şi miniştrii săi sunt contrazise de consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, care respinge ideea că statul român ar avea probleme cu banii şi ar putea exista întârzieri la plata pensiilor şi salariilor.

ADVERTISEMENT

Radu Burnete: „Majoritatea lucrurilor se vor corecta odată cu rectificarea bugetară”

Radu Burnete admite că anumite proiecte şi investiţii publice ar putea fi amânate sau puse în conservare şi că dacă nu se iau măsuri acum în doi ani chiar s-ar putea ajunge la incapacitate de plasă, dar dă asigurări că în momentul de faţă nu sunt probleme cu plata pensiilor şi salariilor.

Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice astfel pe premierul Ilie Bolojan, care declrata într-un interviu pentru Bloomberg că „riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”.

ADVERTISEMENT

„Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă.

Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin”, a spus Radu Burnete, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Consilierul lui Nicuşor Dan dă asigurări că pensiile şi salariile bugetarilor vor fi plătite la timp, dar avertizează că situaţia ar putea deveni extrem de gravă într-un an – doi, dacă nu se iau măsuri legate de reducerea deficitului bugetar.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”

„Avem prea multe investiţii în infrastructură”

„Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii. Unde trebuie să se uite Guvernul, si a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a mai spus economistul Radu Burnete.

Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat...
Fanatik
Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea...
Fanatik
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de...
Fanatik
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat. Martorii au privit nepăsători agresiunea. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!