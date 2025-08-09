Consilierul premierului Ilie Bolojan, mesaj disperat pentru liderii coaliției. „Suntem obligați să facem asta”

Sebastian Burduja, cel mai nou consilier al premierului Ilie Bolojan, a lansat sâmbătă un mesaj către toți liderii coaliției de guvernare. Mesajul acestuia vine în contextul în care tensiunile în coaliție au crescut, cu PSD având o ședința pentru ziua de luni în care se ia în calcul chiar ieșirea de la guvernare.

Mesajul consilierului lui Bolojan pentru liderii coaliției

Sebastian Burduja, fostul ministru al energiei în Guvernul Ciolacu și fostul candidat al PNL la Primăria Capitalei, unde a obținut sub 8%, a lansat un mesaj pentru liderii coaliției de guvernare. Mai exact, acesta face un apel la pentru Primăria București.

„Politica de pe malul Dâmboviței e una aparte. Se spune că de la București se dă semnalul pentru o țară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câștigată de blocul izolaționist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe rațiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E ușor de anticipat: prăpastia”, își începe acesta mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

Liderul PNL susține că liberalii își doresc un primar din propriul partid, dar subliniază că partidele pro-europene au datoria de a găsi și susține un candidat comun pentru ca Bucureștiul să nu ajungă să fie condus de către un candidat extremist. Acesta susține că PNL este gata de discuții cu PSD și USR pentru susținerea unui candidat comun, care să aibă din start o susținere de 25-30%.

„E momentul, acum mai mult ca oricând, de minți limpezi și judecăți lucide. Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%.

PNL București își dorește o administrație liberală la Capitală și avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureșteni. Dar nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă”, a mai scris Burduja, care a fost candidatul liberal după ce PNL și PSD au renunțat la susținerea medicului Cîrstoiu în iunie 2024.

Lupta pentru Primăria Capitalei în coaliție

Mesajul liderului liberal vine într-un moment tensionat în coaliția de guvernare, cu cu privire la înmormântarea fostului președintele Ion Iliescu. În plus, apelul acestuia vine în contextul în care USR l-a anunțat favorit pentru a candida pe fostul lider al partidului, Cătălin Drulă. PSD nu are încă un candidat propriu.

„Totul ține de o logică elementară. Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferințe personale. E nevoie de soluții pentru Capitală, un oraș cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi și implementa doar împreună, într-o largă majoritate.

Fac un apel către toți cei implicați să găsim un consens asupra acestor principii. Până acum, logica bunului simț a funcționat la nivelul majorității PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reușit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe și să venim în fața bucureștenilor cu opțiunea rațională”, a mai spus liderul PNL, care cu un citat din Schopenhauer.

„Politica nu înseamnă funcții, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acționăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: “Lipsa de înțelegere e prostie. Lipsa de rațiune e nebunie” (Schopenhauer)”, a conchis Sebastian Burduja.