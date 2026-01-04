Consilierul prezidențial cu datorii de peste două milioane de lei la ANAF și la bănci. Câți bani pierde prin acceptarea funcției de la Cotroceni

ADVERTISEMENT

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, președintele Nicușor Dan l-a numit în funcția de consilier prezidențial pe probleme constituționale pe avocatul Cosmin Alexandru Soare-Filatov. Potrivit informațiilor din declarația de avere, acesta are datorii de sute de mii de lei atât către stat, cât și către mai multe bănci și persoane fizice. Deși propriile sale venituri sunt semnificative, acestea s-au redus considerabil odată cu funcția de consilier prezidențial.

Consilierul prezidențial cu datorii de două milioane de lei

Înainte de numirea la Cotroceni, Cosmin Soare-Filatov a lucrat la cunoscuta Casă de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, aceeași care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan. Absolvent al Facultății de Drept al UB, Cosmin Filatov are două doctorate, dintre care unul la Lille în Franța, fiind și asistent universitar la Drept, acolo unde este înscris la un nou doctorat.

Potrivit declarației sale de avere, depuse la finalul lunii noiembrie, Cosmin Filatov are în prezent datorii uriașe, atât la ANAF, cât și la bănci. Mai exact, este vorba de aproape 400.000 lei, bani reprezentând două credite contractate de la Unicredit Bank în 2022 și 2023. Tot în urmă cu trei ani, acesta a contractat un alt credit de la aceeași bancă, însă în euro. Suma este considerabilă, peste 220.000 euro. Vorbim astfel de circa 1,5 milioane lei, datorii la bancă.

La aceste sume se mai adaugă alți aproape 240.000 lei, sumă datorată către ANAF (Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice) și scadentă în acest an. La această sumă se adaugă alți 265.000 lei, contribuții restante la sistemul de pensii al avocaților (Casa de Asigurări a Avocaților, filiala București). Suma, restantă din 2025 trebuie plătită în următorii trei ani.

Pe lângă aceste sume mai menționează o datorie de 22.700 la Kruk – cel mai probabil o referință la societatea de recuperare a creanțelor, Kruk SA, care a preluat creanța și a devenit noul creditor. În final, alți 60.000 lei sunt datorați unei persoane fizice, bani ce trebuie achitați în 2026. Aproape 300.000 lei trebuie să achite Cosmin Filatov în acest an.

Ce bani are în conturi avocatul Cosmin Filatov

Suma datorată este impresionantă chiar dacă, în cea mai mare parte, e vorba de credite pe o perioadă lungă de timp, de 30 de ani. În anul 2020, avocatul Cosmin Filatov a achiziționat, împreună cu soția, un apartament de lux în Capitală, cu o suprafață totală de 288 mp. Soții Filatov mai dețin un apartament de 61 mp în București, însă la finalul anului 2024 aceștia au vândut un alt apartament pentru suma de 63.000 euro.

În ceea ce privește depozitele de economii ale noului consilier prezidențial, acestea se ridică la circa 110.000 – 120.000 lei, dacă luăm în calcul și activele din fondurile de investiții. La această sumă se adaugă alți 120.000 lei, bani în numerar, plus alți 3.000 de euro. În total, economiile acestuia ar acoperi circa 10% din totalul datoriilor, însă suma este sub totalul datoriilor scadente în anul 2026.

Câți bani pierde prin acceptarea funcției la Cotroceni

Totuși, trebuie subliniat că, chiar dacă vorbim de datorii de 2,1 milioane lei, suma nu este atât de mare dacă ne uităm la veniturile din avocatură ale lui Cosmin Filatov. Potrivit documentului citat, în anul trecut acesta a câștigat din avocatură jumătate de milion de lei (500.589 lei, mai exact). Practic, cu un astfel de venit anual și-ar putea plăti fără probleme în doar câțiva ani datoriile (avocatul a mai obținut 1.128 lei de la Universitatea București, însă suma pare neglijabilă în acest context).

Prin acceptarea propunerii de a face parte din echipa președintelui Nicușor Dan, o funcție de prestigiu, care istoric s-a dovedit că este urmată de o numire la CCR, Cosmin Filatov renunță practic la mai mult de jumătate din acest venit. Asta pentru că funcția de consilier prezidențial este incompatibilă cu exercitarea profesiei de avocat.

Cum un consilier prezidențial are un salariu anual de circa 150.000 lei, Cosmin Filatov (vorbim de o reducere de 70%, cu observația că aceste câștiguri din avocatură nu sunt certe, precum salariul de la stat). Practic, în 2026 noul consilier prezidențial .

Totuși, este posibil ca soții Filatov să nu aibă probleme financiare, în condițiile în care soția sa este și ea avocat la aceeași casă de avocatură, însă în declarația de avere nu apare menționat numele ei și veniturile din avocatură.