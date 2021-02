Consiliu de Administrație la Dinamo. Dorin Șerdean revine pe ordinea de zi! Facsimile exclusive

Azi are loc o ședință a Consiliului de Administrație la Dinamo. Ordinea de zi îl „cuprinde” și pe Dorin Șerdean, președintele executiv înscăunat de spanioli și dat afară de români.

FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, ordinea de zi a ședinței CA ce urmează să ia decizii importante pentru ca activitatea să se poată desfășura în condiții normale la Dinamo, fără a mai putea fi împiedicată de spanioli sau cozile lor de topor autohtone.

Ședința CA de azi a fost convocată de Constantin Eftimescu, în calitate de „membru și Președinte al Consiliului de Administrație al SC Dinamo 1948 SA” și Cristian Hîldan, în calitate de „membru al Consiliului de Administrație al societății”.

La ședința CA de azi vor fi prezenți Constantin Eftimescu, Cristi Hîldan, este așteptat și Cornel Țălnar, iar Cornel Dinu l-a împuternicit pe Cristi Hîldan să-l reprezinte. Invitat va fi Elyass Bucurică, din conducerea DDB. De Pablo Cortacero nu se pune problema să se arate, fiind plecat în Spania să mai înșele pe câte cineva.

Ordinea de zi a ședinței CA de azi prevede, printre altele:

O „atenție” deosebită va primi în ședința CA al lui Dinamo fostul președinte executiv Dorin Șerdean, gonit de facto de acționarii din DDB după ce și-a dovedit reaua-credință în mai multe încercări de a prejudicia clubul în interes personal.

Astfel, în ordinea de zi sunt prevăzute, așa cum puteți vedea în facsimilele de mai jos, următoarele puncte:

Actualul Consiliu de Administrație încearcă să facă ordine și să protejeze pe Dinamo de orice încercare de destabilizare din partea spaniolilor și a cozilor de topor mioritice în perioada următoare, care va fi foarte grea, chiar decisivă pentru viitorul clubului.

Până la 1 aprilie – și nu e nicio păcăleală! – trebuie dovedită achitarea tuturor restanțelor financiare până la 31 decembrie 2020 pentru a se putea obține licența pentru Liga 1. Suma datorată de Dinamo se ridică la aproximativ 1.700.000 de euro, din care suporterii-acționari din DDB au reușit să strângă cam 500.000. Pe lângă aceste datorii, Dinamo mai are nevoie de bani pentru cheltuielile curente, ceea ce virează viitorul din alb-roșu în negru…

Cât despre Pablo Cortacero și banda lui de escroci spanioli, sotuația a lămurit-o managerul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae, în interviul exclusiv acordat pentru FANATIK în urmă cu doar câteva zile.

„Uitaţi de spanioli! Nu am mai vorbit cu ei de prin decembrie, când au venit pe aici. Nu au mai dat niciun semn. Este clar că nu sunt interesaţi de soarta clubului. De când am preluat funcţia de manager sportiv la Dinamo nu am avut niciun dialog cu spaniolii şi singurul ajutor adevărat la club a venit de la DDB. Cu ajutorul lor s-a făcut totul” – Marius Nicolae