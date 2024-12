Consiliul Concurenței a dat undă verde tranzacției. O rețea de supermarketuri dispare din România și este preluată de alta

Schimbare de proporții pe piața magazinelor din România. În curând, mai multe de unități comerciale deținute de aceeași rețea vor dispărea de la noi din țară. Anunțul a fost făcut de Consiliul Concurenței.

La începutul anului 2025, Mega Image va prelua Profi

Consiliul Concurenței au autorizat recent una dintre În urma tranzacției care va avea loc la începutul lunii ianuarie 2025, Mega Image va putea prelua o parte din magazinele Profi, însă, doar cu respectarea anumitor condiții.

Potrivit comunicatului de presă, Delhaize Nderland B.V (Mega Image) va prelua Profi Rom Food S.R.L. Totul se va realiza cu respectarea anumitor angajamente comportamentale și structurale. Unul dintre aceste angajamente presupune faptul că din cele 44 de localități în care aceste se suprapun cu magazinele Profi.

”Aceasta este cea mai mare tranzacție din domeniul comerțului alimentar pe care am instrumentat-o. Am impus măsuri fără precedent pe plan național, dar care sunt inspirate din practica europeană. Comerțul alimentar este un sector prioritar pentru noi. Am avut numeroase intervenții în acest domeniu, atât prin aplicarea de amenzi, cât și prin monitorizarea atentă și prin analiza operațiunilor de fuziuni și achiziții.

Scopul nostru este să păstrăm un mediu concurențial puternic, astfel încât să nu crească prețurile. La ora actuală, prețurile sunt, în medie, cele mai mici din Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor inflaționiste”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte Mega Image

Lanțul Mega Image va fi nevoit să implementeze diverse proceduri în care să se regăsească regulile pentru listarea și delistarea furnizorilor rețelei Mega Image/ Profi, indiferent de produsele pe care le comercializează. De asemenea, Mega Image va trebui să stabilească condițiile de acces în magazinele proprii, dar și în magazinele Profi. Condițiile vor trebui respectate, în caz contrar, sancțiunea fiind delistarea.

În același timp, tot magazinelor Mega Image le revine sarcina de a stabili proceduri speciale pentru anumiți furnizori de produse. Mai exact, pentru cei care livrează produse în proporție de 20% din cifra lor de afaceri. Astfel, produsele acestor furnizori nu vor delistate sau eliminate din rețea, doar în anumite condiții stabilite în prealabil.

Mega Image își ia angajamentul că va transmite furnizorilor relevanți o estimare a volumelor de produse pe care urmează să le achiziționeze de la fiecare. Termenul de comunicare al volumelor estimative este de 12 luni.

Potrivit comunicatului de presă, Mega Image nu va obstrucționa închirierea, subînchirierea sau achiziționarea unor spații din zonele afectate unde nu îți va mai desfășura activitatea comercială. În situația în care există părți interesate, totul va fi instrumentat de o agenție imobiliară independentă de ambele părți.

”Am primit foarte multe observații referitoare la această tranzacție și am ținut cont de ele. Am obligat Mega Image să adopte măsuri pentru a proteja toți furnizorii, respectând, astfel, prevederile Directivei europene privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare. În acest fel, peste 600 de furnizori ai rețelelor Mega Image și Profi, vor putea beneficia de procedurile speciale de protecție.”, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.