Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, prima reacție după ce Rapid îl dă în judecată pe Emil Grădinescu! Exclusiv

după ce a considerat că jurnalistul a făcut remarci rasiste la adresa lui Marius Șumudică și a suporterilor Rapidului. Csaba Ferenc Asztalos a oferit prima reacție pentru FANATIK cu privire la această speță.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării urmărește scandalul dintre Emil Grădinescu și Rapid: „Oricine se poate sesiza”

Csaba Ferenc Asztalos a preferat să râmână destul de rezervat pentru moment, însă a explicat ce se poate întâmpla în continuare: „Da, am urmărit și eu subiectul, chiar am văzut în direct momentul. Nu pot să comentez pentru că am înțeles din comunicatul Rapidului că vor face demersurile juridice și în măsura în care ele privesc și instituția pe care o reprezint nu pot să mă antepronunț.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a dezvăluit că pot exista plângeri împotriva lui Grădinescu din partea oricui: „Rapid poate face asta, o organizație non-guvernamentală, practic oricine”.

Csaba Asztalos a prezentat și un alt scenariu: „În acest caz CNA-ul și CNCD au competență. Dacă vom primi o plângere sau dacă colegiul va decide prin vot să se autosesizeze, atunci există o procedură. Dar există și varianta să ne autosesizăm”.

Emil Grădinescu nu se teme de o sancțiune din partea CNA-ului sau a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

față de suporterii Rapidului sau față de Marius Șumudică: „E un comunicat făcut așa ca să le pice bine suporterilor, pentru orgoliul lor. E total absurd și rupt de realitate. Există o aripă a suporterilor. Ce e rasist în asta?! Există o aripă a partidelor și așa mai departe”.

Rapid a emis un comunicat extrem de dur și cere o pedeapsă dură pentru comentatorul sportiv: „FC Rapid anunță, pe această cale, că se vor deschide conversații cu grupurile de suporteri rapidiști și vom iniția un demers judiciar comun, lăsând ulterior organele abilitate să își spună cuvântul”.

Totul a plecat de la un comentariu pe care Emil Grădinescu l-a făcut în direct la TV: „Cu unii dintre fanii Rapidului se comportă așa, cu o aripă (n.r. – râde), cu o aripă..”.