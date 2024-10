Constantin Anghelache a murit! A fost președinte la Dinamo, dar și la alte cluburi din fotbalul românesc

Constantin Anghelache a murit. Fostul președinte al celor de la Dinamo s-a stins din viață la onorabila vârstă de 78 de ani. Acesta lasă în urmă o întreagă carieră la mai multe echipe din România.

Constantin Anghelache a murit!

Din informațiile FANATIK, Anghelache s-a stins chiar azi-noapte. Fostul conducător a trecut pe la mai multe formații românești de-a lungul timpului. După ce s-a aflat la Dinamo în perioada 1985-1990, Mircea Lucescu l-a convins să vină la Rapid.

Acesta avea să revină la Dinamo în anul 2013. Atunci, la 67 de ani, Anghelache era numit președinte executiv la echipa din „Ștefan cel Mare”, când finanțator era nimeni altul decât Ionuț Negoiță. În 2015, Constantin Anghelache părăsea din nou echipa bucureșteană.

CSO Tricolorul Breaza, mesaj pentru fostul lor conducător

Constantin Anghelache și-a legat activitatea și de CSO Tricolorul Breaza. Prahovean la origine, acesta a fost implicat și la clubul aflat în prezent în Liga 3.

„Clubul CSO Tricolorul Breaza isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului conducator al gruparii brezene din perioada 2001-2010, Constantin Anghelache.

Sub conducerea lui Constantin Anghelache echipa de fotbal a reusit doua mari performante, in anul 2001 a reusit promovarea in Liga a 3 a, iar in anul 2009 a promovat in Liga a 2 a. Condoleante familiei si apropiatilor!”, a transmis CSO Tricolorul Breaza pe contul oficial de Facebook.

Ce spunea Constantin Anghelache după retrogradarea lui Dinamo din 2022

La capătul sezonului 2021/2022, Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istoria sa. Reacțiile au curs mult timp după evenimentul care a șocat lumea fotbalului românesc.

„Iată o situație în care cred acum, că retrogradarea lui Dinamo pe care eu m-am bazat și am spus că poate rămâne doar printr-un miracol, a fost gândită și lucrată de cei de pe acolo în acest sens.

S-a dorit și s-a văzut foarte clar! Un antrenor care a plecat repede să nu fie întrebat”, spunea fostul conducător al „Câinilor” în luna iunie a anului 2022, pentru FANATIK.