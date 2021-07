Cum poate scăpa Dinamo de memoriile jucătorilor spanioli: „Vor pierde banii!”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu fostul președinte al lui Dinamo, Constantin Anghelache, care a arătat calea prin care clubul , dar și cum poate trece cu bine peste insolvență, de unde ar putea ieși chiar mai devreme de 36 de luni.

ADVERTISEMENT

Pe lângă rata ANAF, salariile restante către jucători și angajați, Dinamo mai are o mare problemă. Majoritatea jucătorilor spanioli, în frunte cu Borja Valle, Isma Lopez și Rene Hinojo și-au depus memorii la FIFA și cer banii până la finalul contractului, deși au făcut la plecare înțelegeri cu cei din DDB.

Dinamo ar putea plăti doar o sumă infimă jucătorilor spanioli

Constantin Anghelache a explicat pentru FANATIK cum ar putea Dinamo scăpa definitiv de memoriile jucătorilor spanioli, care amenință clubul cu falimentul și cer sume uriașe drept despăgubiri. Pe durata insolvenței conturile clubului sunt blocate, iar pentru moment pericolul a dispărut. După ieșirea din insolvență însă Dinamo se va întoarce în același punct și va trebui să le achite jucătorilor aduși de Contra și Cortacero sute de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Cei trei ani de insolvență i-ar putea face însă pe spanioli să își piardă răbdădarea și să renunțe la memorii sau să facă înțelegeri cu clubul, variantă pe care Anghelache o consideră cea mai plauzibilă: „În principiu acum se suspendă. Probabil că se va ajunge la următoarea situație dacă jucătorii spanioli rezistă să aștepte trei ani. Dacă va fi un conducător cu mult creier la Dinamo va ști să ajungă la o înțelegere cu jucătorii de genul: Mai ai de luat 100.000 de la mine? Stai liniștit că își dau 20.000 dacă ești de acord și îți retragi memoriul”, a explicat fostul conducător din Ștefan cel Mare.

Dacă jucătorii nu vor fi mulţumiţi de aceste variante, aceștia s-ar putea înscrie la masa credală, însă acolo vor pierde 97% din cuantumul sumelor pe care le pretind în acest moment. Iar acest lucru este valabil și pentru jucătorii români. Chiar și în aceste condiții, clubul nu poate face plăți în insolvență, iar spaniolii ar trebui să aștepte ieșirea din insolvență pentru a își primi „firimiturile” de la masa credală.

ADVERTISEMENT

„Dacă spaniolii se înscriu la masa credală vor pierde banii! Dinamo trebuie să își protejeze jucătorii, iar primele încasări care se vor face să fie direcționate către ei! Nu vă înscrieți la masa credală că nu veți lua nimic. Dacă se înscriu și ei vor lua 3%! Asta nu se face decât după ieșirea din insolvență. Sindicul nu poate face altceva decât să respecte legea! Nu poate face plăți! Se va prezenta un plan de venituri pe care le obții din vânzarea lui Sorescu, de la DDB, de la ăia și de acolo plătim pe restul”, a spus în exclusivitate pentru FANATIK Constantin Anghelache.

Rene Hinojo vrea bani până în 2043: „Nu mă grăbesc, am ce mânca!”

Rene Hinojo, fostul portar al lui Dinamo, este foarte răbdător în privința banilor pe care îi mai are de încasat de la Dinamo și e pregătit să aștepte oricât e nevoie pentru a își primi salariile pe tot contractul, așa cum FANATIK a dezvăluit: „Aștept cât e nevoie, mă plătiți când puteți… Nu mă grăbesc, am ce mânca… Puteți să-mi dati și 2000 de euro pe lună tot restul vieții, că nu mă supăr… Oricum, îmi voi recupera banii de la Dinamo, mai devreme sau mai târziu… Nu am de ce să negociez!”, declara la plecarea de la Dinamo jucătorul care încasa un salariu de 25.000 de euro luna și care mai avea un an și jumătate contract cu alb-roșii.

ADVERTISEMENT

a reziliat contractul lui Dinamo pe ianuarie 2021 și a ajuns la o înțelegere cu DDB, primind 25.000 de euro în cuantumul celor trei salarii restante. Atacantul încasa 14.000 de euro pe lună și avea de încasat 42.000 de euro, iar jucătorul nu a depus memoriu la FIFA. Același lucru s-a întâmplat și cu fundașul venezuelean. El avea un salariu de 16.000 de euro și avea de luat patru salarii, adică 64.000 de euro. A primit în cele din urmă 40.000 de euro. În cazul lui Aleix Garcia s-a procedat exact în același mod.

În acest moment, doar Borja Valle și Rene Hinojo cer de la Dinamo nu mai puțin de 420.000 de euro, deși ei au făcut înțelegeri cu cei din board-ul DDB și vor plata pe toată durata contractului, fapt ce l-a scandalizat de Florin Prunea. „Isma Lopez este singurul însă care în acest moment are de la FIFA o decizie executorie”, a declarat și Emilian Hulubei, președintele AFAN la PRO X.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea îi acuză pe cei din conducerea lui Dinamo: „Asta e grav! Actele au fost făcute prost!”

de ceea ce s-a întâmplat cu privire la felul în care Dinamo a ajuns să fie reclamată la FIFA de către Borja Valle și Isma Lopez, cărora trebuie să le plătească aproape jumătate de milion de euro, deși toți fotbaliștii spanioli au încheiat înțelegeri cu DDB-ul.

Dinamovistul aduce acuzații grave și consideră că s-a vrut ca Dinamo să ajungă în această situație și să fie expusă în fața jucătorilor străini care au de luat bani: „Și la spanioli a funcționat aceeași rețetă! Salarii mari care se întorceau din ce am înțeles înapoi în buzunarele lui Cortacero. Se vede cu ochiul liber. Toată lumea știe! Și a mai fost o șmecherie când li s-a dat drumul lui Borja Valle și Isma Lopez și nu li s-au făcut actele corect. Ei au luat două salarii în înțelegere cu DDB-ul.

ADVERTISEMENT

Cum e posibil ca apoi să meargă la FIFA și să ia 400 și ceva de mii de euro?! Asta înseamnă că actele au fost făcute prost, adică nu s-a trecut la sfârșit „contractul nu mai este valabil”. Asta este grav. Cine a făcut actele acolo trebuie să răspundă”, a spus Florin Prunea pentru FANATIK.