Constantin Budescu a dat verdictul înainte de FCSB – PAOK: „Au demonstrat în Europa”

, joi seară, de la ora 19:45, în manșa secundă a play-off-ului din Europa League. din Grecia, scor 2-1.

Constantin Budescu a prefațat duelul dintre FCSB și PAOK: „Au demonstrat că au un grup puternic”

Fostul jucător al FCSB-ului, Constantin Budescu, a vorbit despre partida pe care formația antrenată de Elias Charalambous o va disputa joi seară, una extrem de importantă, care ar putea asigura calificarea în optimile de finală din Europa League.

ADVERTISEMENT

„Indiferent de ce se întâmplă, trebuie să se califice. Chiar dacă au câștigat în tur, nu și-au mărit șansele. Trebuie să facă un meci bun și să se califice.

Nu știu dacă sunt comparabile (n.r. echipa de acum și cea din 2006), dar au demonstrat că au un grup puternic. Nu doar la noi au demonstrat, ci și în Europa. Pot trece de PAOK și de ce nu, să elimine și următorul adversar” a afirmat fostul internațional pentru .

ADVERTISEMENT

Dacă va avansa în optimi, FCSB va întâlni un adversar dintr-un campionat de top al Europei, variantele „roș-albaștrilor” fiind Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon. Budescu a jucat contra francezilor în tricoul Astrei, în sezonul 2014-2015 al Europa League. Giurgiuvenii au produs o surpriză imensă în deplasare, unde s-au impus cu 2-1, una dintre reușite fiind marcată chiar de Budescu, și au obținut calificarea în grupe după ce au fost învinși cu 1-0 în retur.

Fotbalistul Gloriei Buzău a vorbit și despre marele absent al FCSB-ului, după accidentarea la umăr suferită la începutul acestui an.

ADVERTISEMENT

„Sunt jucători, avem jucători tineri foarte talentați. Am spus asta despre Darius Olaru, păcat că e accidentat acum. Are o accidentare delicată, va fi absent câteva luni. Echipa s-a descurcat foarte bine și fără el, însă când va reveni va fi altceva. Îmi place foarte mult, față de mine are agresivitate” a afirmat Budescu pentru sursa menționată.

Evoluții impresionante pentru Budescu în meciurile europene disputate la FCSB

Constantin Budescu a evoluat la FCSB în două perioade, 2017-2018 și 2021-2022. În prima dintre acestea a participat alături de formația „roș-albastră” în grupele Europa League, unde a înscris de trei ori și a oferit două pase decisive în cinci partide.

ADVERTISEMENT

FCSB a terminat pe locul 2 într-o grupă cu Viktoria Plzen, Lugano și Hapoel Beer Sheva și a avansat în 16-imi, unde a dat peste un adversar extrem de complicat, Lazio. În meciul tur de la București, Budescu i-a pasat decisiv lui Harlem Gnohere la singura reușită a meciului, dar italienii s-au impus categoric în manșa secundă de la Roma, scor 5-1.