Constantin Budescu a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru a ajunge un jucător de succes: „Munceam 10 ore pe zi”

De multe ori, talentul nu e de ajuns pentru a ajunge în top într-un anumit domeniu, dacă nu adaugi și multe ore de muncă în spate. Așa a făcut Constantin Budescu, care a reușit să producă spectacol la fiecare echipă la care a jucat.

Cum a început Constantin Budescu să joace fotbal

Jucătorul lui , Constantin Budescu, a dezvăluit că a început fotbalul de performanță la o vârstă destul de înaintată, pe când era un licean, dar acest lucru nu l-a împiedicat să ajungă unde și-a dorit.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Budescu a decalrat: „Tot timpul am avut plăcerea asta de a juca fotbal și mi-a plăcut să practic sportul ăsta de plăcere. Am început târziu fotbalul de performanță, pe la 15-16 ani.

Când eram mic, doar de plăcere, în curtea școlii. Am practicat toate sporturile, dar doar în curtea școlii. N-am fost la nicio grupă de juniori, așa a fost situația atunci și cred că a fost bine”.

Care este secretul succesului pentru Constantin Budescu

Constantin Budescu a mărturisit cum arăta perioada grea când și-a pus bazele în cariera de fotbal de performanță. Pentru a ajunge un jucător de succes, el făcea multe sacrificii. De multe ori nici nu mânca, dedicându-și tot timpul său pasiunii supreme: fotbalul.

„Făceam fotbal tot timpul. 10 ore pe zi! Avem un profesor care ne punea tot timpul să facem tehnică individuală și să jucăm foarte mult fotbal. Erau zile când ajungeam și la 10 ore. Nici nu prea mâncam atunci, poate eram mai slab atunci”, a încheiat atacantul râzând.

El a adăugat: „Cam aia era, ajungeam pe la 10 la școală și plecam seara, pe la 8-9, depinde. Dacă făceam lucrurile cu plăcere, nu prea mai aveam timp să discut acasă. Mergeam și direct dormeam, eram rupt. Temelele le făceam tot la școală.

Sunt talentat, dar am muncit foarte mult ca să ajung să am talentul ăsta. Cum am spus, munceam 10 ore pe zi. Era plăcere, dar, până la urmă, tot o muncă era. Să stai să te joci cu mingea 10 ore pe zi, e ceva lucru. Am spart și geamuri, dădeam și peste școală, dădeam și cine o dă pe geam, nu numai acum fac asta”.

Constantin Budescu a ajuns la FC Voluntari, după ce a plecat în vara anului trecut pentru a doua oară de la . El are două goluri marcate și o pasă decisivă în 11 apariții în cadrul Casa Pariurilor Liga 1.