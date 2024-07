Constantin Budescu a luat inițiativă după ce a fost înjurat de „lupii galbeni” în Petrolul – Gloria Buzău: „95% au poze cu mine! Am plecat să trag un semnal de alarmă”

Meciul care a încheiat runda inaugurală a noului sezon de Superliga s-a terminat cu o remiză albă. Partida a fost una lipsită de ocazii. Ambele echipe au dat impresia că mai au nevoie de timp până vor ajunge la capacitatea maximă.

Petrolul – Gloria Buzău 0-0. Budescu, înjurat la scenă deschisă de ploieșteni

Petrolul a jucat împotriva unei echipe nou promovate. Gloria Buzău, cu foarte mulți jucători debutanți în Superliga, a arătat că poate rezista împotriva unui adversar mult mai experimentat. Ploieștenii speră să obțină prima victorie din acest sezon în meciul cu Dinamo din runda următoare.

. Jucătorii de la Petrolul sunt neplătiți de multe luni, iar investitorii turci nu dau impresia că pot să redreseze situația financiară într-un timp util.

Constantin Budescu: ”Nu vreau ca Petrolul să ajungă ca Dinamo”

Constantin Budescu a fost titular în echipa celor de la Gloria Buzău. Mijlocașul a evoluat în sezonul trecut pentru Petrolul. Fotbalistul a amintit de situația tensionată de la club și a ținut să transmită un mesaj după ce a fost înjurat în cor de fanii ploieșteni.

„Putem spune că da, suntem mulțumiți, am jucat în deplasare. Nu este exact ce ne dorim ca joc, dar e un pic de trac la început. Sperăm să arătăm mai bine odată cu trecerea etapelor.

O să urmărim ce am făcut în seara asta zilele următoare și o să vă zic dacă mă mai chemați la interviuri (n.r. râde). Este un proiect serios aici, cu oameni de calitate, pe majoritatea de aici îi știam. Am venit din prima și nu am stat să discut cu alte echipe.

Nu știu ce au înțeles ei din plecarea mea de aici, eu am vrut doar să trag un semnal de alarmă. Erau probleme foarte multe, sunt și acum, a fost alegerea lor să mă huiduie. Dar sunt sigur că 95% dintre ei au poze cu mine pe telefon.

Mă doare pentru că nu vreau ca Petrolul să ajungă ca Dinamo. Am discutat cu toată lumea și cu sponsorii, care îmi sunt prieteni. Mai mult nu am putut ce face”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

Andrei Prepeliță, mulțumit de meciul cu Petrolul. Ce jucători vor mai veni la echipă

Andrei Prepeliță, antrenorul celor de la Gloria Buzău, s-a declarat mulțumit de rezultatul din meciul cu Petrolul. Tehnicianul a recunoscut că o parte din elevii săi au intrat greu în meci, însă e sigur că echipa poate crește în nivel de la meci la meci.

„Având în vedere că suntem o nou-promovată, e un început cu dreptul. Eu mă așteptam la mai multă inițiativă, mai multă posesie. Dar având în vedere că am avut mai mulți jucători debutanți în prima ligă… poate a fost și puțin trac.

Nu a fost un meci rău, dar sunt unii jucători care nu au nivelul de pregătire bun. Mai erau trei în tribună care abia au venit, unul are calități foarte bune, Keita, dar încă nu i-au ieșit actele. Mai avem nevoie de un atacant, nu ne este ușor.

Majoritatea jucătorilor români cu care am negociat au ales alte echipe cu mai multă experiență la nivelul primei ligi. Noi sperăm să facem un an bun și la anul să fim un club atractiv pentru jucători.

Fiecare echipă încearcă să obțină câte ceva de la fiecare meci. O să fie o luptă strânsă, cum a fost și anul trecut. Anul trecut cred că a fost mai palpitantă lupta de la salvarea de la retrogradare decât la titlu”, a explicat Andrei Prepeliță, la finalul meciului.