Constantin Budescu a prins minute în FC U Craiova – FCSB. ”Magicianul”, revenire după 3 ani: “Bine că am luat punctele”

FANATIK a anunțat în exclusvitate că , dar și faptul că nu va fi folosit titular.

Mijlocașul de creație în urmă cu 11 zile, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu a revenit în Liga 1 la meciul FC U Craiova – FCSB

În ciuda faptului că a spus despre Constantin Budescu că nu este pus la punct cu pregătirea fizică, tehnciianul Edi Iordănescu a decis să-i acorde câteva minute mijlocașului în partida FC U Craiova – FCSB.

Deși jocul nu era tranșat, ”roș-albaștrii” conducând doar cu 1-0, Iordănescu jr. l-a aruncat în luptă pe Budescu în minutul 77. Jucătorul de creație al vicecampioanei României l-a înlocuit pe Claudiu Keșeru, omul care din penalty.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Budescu după FC U Craiova – FCSB 0-1

La finalul meciului din Bănie, Constantin Budescu a oferit o primă reacţie. Mijlocaşul de 32 de ani a susţinut că nu a vrut să rişte nimic şi că îşi doreşte să ofere cât mai multe pase decisive şi goluri.

“A fost foarte bine, mai ales că am câștigat, era cel mai important lucru. Am așteptat să intru, trebuia să intru, a fost acel penalty, am mai așteptat, dar bine că am intrat. Mă simt bine, m-am antrenat în vacanță, dar e altceva cu grupul.

Prefer să nu risc nimic ca să nu fac vreo prostie. O să încerc să ofer cât mai multe pase, goluri, dar mai importante sunt punctele că s-au pierdut multe și avem de recuperat. Dacă a fost un meci mai prost, se poate întâmpla, bine că am luat punctele.

ADVERTISEMENT

Îmi plac și ‘Artistul’ și ‘Spierderman’, dar trebuie să fim serioși. Am întâlnit jucători buni aici, cu Edi nu am lucrat, nu l-am prins la Astra, dar îmi place foarte mult ce face și sper să facem lucruri bune. Nu știu dacă a fost un factor decisiv în venirea mea, dar a contat că Edi e antrenor”, a spus Constantin Budescu la finalul meciului.

Asistență mică în Oltenia

Duelul de pe stadionul ”Ion Oblemenco” s-a desfășurat într-o , în tribune fiind prezenți doar 6.000 de spectatori și asta chiar dacă pentru FC U Craiova era cel mai important meci de la revenirea în Liga 1.

Absența fanilor olteni de la această partidă a fost surprinzătoare, mai ales că prețurile biletelor au fost mai mult de accesibile: 10 lei – Peluza Sud, 20 lei – tribuna 2, 30 lei – tribuna 1, 80 lei – VIP.

ADVERTISEMENT

Este a doua cea mai mare asistență pe care FC U Craiova o are la un meci pe teren propriu de la revenirea în Liga 1. Recordul s-a înregistrat la întâlnirea cu Dinamo București, din etapa a 2-a, când au fost 11.000 de spectatori.

Oltenii au intrat în Top 20 al asistențelor din actuala stagiune a Ligii 1, fiind la egalitate cu partidele UTA Arad – Farul Constanța și FC Argeș – Rapid București, dar departe de numărul de spectatori înregistrat de rivala Universitatea la întâlnirea cu Sepsi (10.000).