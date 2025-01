, 2-0 cu Turan Tovuz. Constantin Budescu a marcat pentru , după ce a profitat de o greșeală în defensiva adversă, iar acesta a declarat la final că Buzăul se poate salva de la retrogradare.

Constantin Budescu a vorbit despre retragerea din fotbal! Ce a spus despre provocările cu Gică Hagi din perioada de la Farul: „Nu puteam să-l bat”

Gloria Buzău merge foarte bine în cantonamentul din Antalya, acolo unde a adunat deja două succese la rând. Formația pregătită de Eugen Neagoe s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Turan Tovuz, iar Constantin Budescu a avut o evoluție bună pentru ultima clasată din SuperLiga.

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a punctat pentru echipa sa, după ce a profitat de o greșeală în defensiva adversarei și a fost chiar aproape să facă dubla în minutul 35, când execuția sa a nimerit bara transversală.

La finalul partidei, jucătorul buzoienilor a vorbit despre obiectivul echipei sale pentru acest an 2025, dar a discutat și despre retragerea sa din activitate. Mai mult decât atât, Budescu și-a adus aminte de momentele petrecute la Farul, acolo unde lansa tot felul de provocări cu Gică Hagi.

„E un cantonament de acomodare, astăzi am avut un meci bun, mai bun ca celălalt, noi sperăm să ne simțim bine, să fim sănătoși și să începem cu dreptul campionatul. Lupta e grea, suntem pe ultimul loc, trebuie să acumulăm puncte, iar când se vor înjumătăți să nu mai pierdem așa de multe meciuri, de ce nu să ne salvăm direct.

Norocul acesta trebuia să vină în timpul campionatului, dar sperăm să obținem puncte. Nu știu al câtălea cantonament e, o să le număr peste trei-patru ani când se apropie retragerea. M-am jucat toată viața cu mingea, aveam 7-8 ore pe zi când jucam numai fotbal. Am câteva geamuri bune sparte.

Dirigintele nu ne spunea nimic, era profesor de sport, el m-a dus la fotbal (n. r. Gheorghe Roșu îl cheamă) și el le înnebunea tot timpul să facem tehnică individuală, ne mai învoia și de pe la muzică, desen.. Nu am nicio provocare în 2025, îmi doresc doar să fiu sănătos și să ne salvăm de la retrogradare, avem o echipă bună, am creat un grup aici..

Îmi place ce fac. Făceam provocări când jucam la Farul. El a câștigat, normal (n. r. Hagi), că nu puteam să-l bat. A fost o perioadă frumoasă acolo, m-am înțeles foarte bine cu toți. Dacă ne salvăm de la retrogradare, mai am un an de zile cu Buzăul. Cu Nea Mircea Lucescu ne vedem după meci”, a declarat Constantin Budescu.

Constantin Budescu: „Sunt condiții mai grele la Buzău, dar eu sunt obișnuit”

„Trebuie să trecem prin toate, așa este în momentul de față și sperăm să ne salvăm ca la anul să nu mai vorbim despre chestia asta. Sunt condiții mai grele la Buzău, dar eu sunt obișnuit, nu am prins condiții atât de bune nicăieri și la Astra și pe la Petrolul, mai toată viața prin condițiile astea am jucat fotbal. Lux am avut la Farul, FCSB și cam atât.

Acum am aflat și eu (n. r. despre desființarea echipei de handbal), trebuie să vorbesc, nu știu ce s-a întâmplat. Știu că era o echipă bună, a câștigat Cupa României dacă nu mă înșel, e alt sport. FCSB, CFR, Craiova se vor bate la titlu. U Cluj e acolo și e normal să-și dorească campionatul pentru că sunt pe primul loc și ar fi culmea să spună că nu vor să ia campionatul. O să fie destul de greu, cum este echilibrat jos la retrogradare, așa o să fie și sus.

Îmi doresc să dau cât mai multe pase de gol, pentru că este prima oară când sunt la o echipă și nu am nicio pasă de gol”, a încheiat Constantin Budescu.

Gloria Buzău mai are un singur meci amical programat în cantonamentul din Antalya. Aceștia vor întâlni Mladost pe data de 12 ianarie. FANATIK te ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciurile de pregătire jucate de echipele din SuperLiga.