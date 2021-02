Constantin Budescu, așa cum nu l-ai mai văzut. Siluetă „XXL” la debutul pentru Damac. Foto și video

Constantin Budescu a etalat o siluetă „XXL”, mai degrabă potrivită pentru meciurile de “old boys”, la debutul său pentru Damac FC. Fostul mijlocaș ofensiv de la Astra Giurgiu arată așă cum nu a mai fost văzut vreodată în Liga 1, cu prea multe kilograme în plus și un fizic ieșit complet din formă.

Echipa lui Budescu, Damac FC a pierdut meciul cu Al-Faisaly, scor 0-2, însă, toate privirile au fost ațintite spre jucătorul român care a șocat cu fizicul său la debutul pentru arabi.

Imaginile cu fotbalistul român au ajuns imediat pe rețele de socializare unde au făcut senzație, totuși din punct de vedere fotbalistic kilogramele par să nu îl încurce pe Budescu care a fost cel mai bun jucător de la Damac.

Lui Constantin Budescu îi priește viața în Arabia Saudită. La două săptămâni după ce a părăsit Liga 1 a reușit să ia câteva kilograme bune în greutate, fapt ce a fost observat imediat de fanii fotbalului si Arabia.

Budescu, în ciuda kilogramelor acumulate, a fost cel mai bun jucător al formației sale în înfrângerea cu Al-Faisaly, talentul său cu mingea și pasele geniale fiind încă în bagajul tehnic al fotbalistului lansat de academia de juniori Petrolul Ploiești.

Damac rămâne pe locul 15 în clasamentul Arabiei Saudite, penultimul, cu doar 16 puncte acumulate în 19 partide disputate. Salariul lui Budescu este unul de șeic la echipă, 150.000 de euro pe lună, cu mult peste ce câștiga în Liga 1.

“Am început meciul foarte greu, practic de la 2-0. Apoi am început să jucăm. În repriza a doua, am avut multe ocazii, dar n-am reuşit să înscriem. Aşa e fotbalul! Cred că portarul a avut o zi incredibilă, a scos toate mingile. Eu am ratat prea multe ocazii, la fel ca restul echipei. E o înfrângere grea pentru noi”, a declarat Budescu după meci, pentru televiziunea arabă.

Gigi Becali îl vrea pe Constantin Budescu la FCSB. Din vară…

Constantin Budescu rămâne unul dintre jucătorii favoriți ai lui Gigi Becali, iar acesta îl dorește din vară la echipă, mai ales pentru meciurile din cupele europene: “Budescu m-a întrebat ce să facă, cu două ore înainte să semneze. Eu i-am zis ‘Băi, Costică, du-te, tată, și ia-le banii și vii din vară la mine’!

Eu am înțeles că până în vară stă, dar nu știu ce clauze are pe acolo. Nu aveam nevoie de Budescu acum, din vară avem nevoie, pentru cupele europene”, a declarat Gigi Becali despre situația lui Budescu.

Pentru Damac FC urmează meciul cu ultima clasată, Al-Ain, un duel pe care echipa lui Budescu trebuie să îl câștige obligatoriu ca să mai spere la evitarea retrogradării. Imediat după această confruntare urmează două meciuri extrem de grele, cu favoritele la titlu Al-Shabab și Al-Ahli.