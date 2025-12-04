Sport

Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video

Constantin Budescu a fost comparat cu Gigi Becali după ultima sa apariție în mediul online. Ce a făcut fostul mijlocaș și de unde a plecat asemănarea cu patronul FCSB.
Iulian Stoica
04.12.2025 | 11:00
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție. Sursă foto: Colaj Fanatik
Constantin Budescu s-a despărțit recent de FC Tunari, însă mijlocașul nu duce lipsă de activitate. Cunoscut pentru stilul de viață nonconformist, fotbalistul a postat un videoclip inedit pe rețelele de socializare.

Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție

Constantin Budescu este unul dintre cei mai tehnici jucători români din ultimul deceniu. Lansat în fotbalul mare de Petrolul, „Budi” a ajuns să evolueze și pentru FCSB în două rânduri, iar ultima oară a fost legitimat la FC Tunari.

După despărțirea de formația din eșalonul secund, Constantin Budescu se bucură de timpul liber și nu ezită să transmită urmăritorilor săi din mediul online ceea ce face în afara terenului de fotbal.

În ultimul videoclip postat pe TikTok, Constantin Budescu iese în fața publicului într-o haină specială din lână dedicată ciobanilor. Mai mult de atât, mijlocașul a fredonat refrenul melodiei: „Dulce-i brânza, dulce-i cașul, dar mai dulce-i ciobănașul”, compusă de Daniel Berbecel.

Fanii nu au putut trece ușor cu vederea faptul că „Budi” este îmbrăcat în haine populare. Urmăritorii fotbalistului l-au comparat pe Budescu cu Gigi Becali, aceștia amintind de perioada în care patronul FCSB mergea la stână în aceleași haine și avea grijă de oile sale, iar unul dintre comentarii a sunat astfel: „Ai rămas cu ceva de la nea Gigi”.

Constantin Budescu este liber de contract

Deși în vara acestui an a semnat cu Tunari, echipă din liga a doua, Constantin Budescu a încheiat mai devreme colaborarea cu formația ilfoveană. „Budi” a stat doar două luni la club, perioadă în care a jucat în 7 partide și a înscris un gol.

Ajuns la 36 de ani, Constantin Budescu a afirmat în repetate rânduri că nu ia în calcul retragerea, simțindu-se capabil să evolueze în continuare la nivel profesionist. Odată cu apropierea perioadei de transferuri, sunt șanse mari ca mijlocașul să își găsească o nouă echipă.

  • 200.000 de euro este cota lui Constantin Budescu
  • 48 de meciuri, 15 goluri și 13 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
