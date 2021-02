Constantin Budescu e nefericit în Arabia Saudită! “Stă singur în cameră, nu-i place”

Constantin Budescu este nefericit după transferul în Arabia Saudită, deși mutarea i-a adus un salariu cu mult peste ce câștiga în Liga 1. Valeriu Răchită a dezvăluit că mijlocașului ofensiv nu îi place la Damac FC și petrece mult timp singur în cameră izolat de restul lotului.

În prezent, Budescu câștigă 150.000 de euro pe lună la Damac, ocupanta penultimului loc din clasamentul saudit, nivelul echipei și atmosfera din cadrul lotului împiedicând-ul pe român să se adapteze.

Este posibil ca, din vară, Constantin Budescu să revină în fotbalul românesc, două dintre destinațiile posibile fiind Petrolul Ploiești sau chiar FCSB, unde rămâne unul dintre jucătorii favoriți ai lui Gigi Becali.

Vivi Răchită este unul dintre apropiații lui Constantin Budescu și susține că fotbalistul în vârstă de 32 de ani nu s-a acomodat la noul său club, Damac FC: “Era amărât, stă într-o camera pe-acolo, singur.

Lui îi place cu lume multă, să se simtă bine. I-am transmis să lase tot deoparte, că până în vară nu mai e mult, iar de-atunci să vadă ce va face. Am văzut rezumatul primului său meci, a fost implicat în multe faze de atac, dar, din păcate, n-are cu cine”, a declarat Răchită la Pro X.

Nici forma sa sportivă nu pare a fi una de top după transferul în Golf. La debutul său, din partida contra celor de la Al-Faisaly, Constantin Budescu a afișat un fizic cu multe kilograme în plus față de perioada petrecută la Astra Giurgiu.

Cariera lui Budescu, relansată de Gigi Mulțescu

Constantin Budescu este fără îndoială unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care România i-a dat în ultimii ani, însă, un factor decisiv în cariera mijlocașului ofensiv l-a avut tehnicianul Gigi Mulțescu, care i-a relansat cariera la Astra Giurgiu.

“Eu am o mare ”vină” în ceea ce-l privește pe Budescu. Eram la Ploiești și l-am găsit, la Astra, scos din lot. Aveam informații despre el că e un jucător foarte talentat, plin de calități. Am cerut să îl aducă înapoi ca să-l evaluăm și noi.

Era puțin supraponderal, preparatorul i-a făcut un program de 10-12 zile, după care a intrat, a dat goluri, a jucat și cariera lui a crescut de la an la an. Un jucător de geniu. Are execuții, citește jocul…”, a declarat Gigi Mulțescu la Digisport.

