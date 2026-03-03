Sport

Constantin Budescu este cu gândul la o nouă provocare în SuperLiga: „De ce să nu revin la FCSB?”. Cu cine ține în play-off

Ajuns la 37 de ani, Constantin Budescu nu vrea să pună capăt carierei de fotbalist! Mijlocașul dorește să revină la o echipă „serioasă” și a dezvăluit cu cine ține în acest play-off
Ciprian Păvăleanu
04.03.2026 | 00:03
Constantin Budescu este cu gandul la o noua provocare in SuperLiga De ce sa nu revin la FCSB Cu cine tine in playoff
ULTIMA ORĂ
Constantin Budescu nu se gândește încă la retragere. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Constantin Budescu nu a mai jucat fotbal din finalul lunii octombrie, atunci când evolua în Liga a 2-a, la echipa CS Tunari. La patru luni de la ultimul său meci, „Budi” nu se gândește la retragere și vrea să-și găsească o echipă „serioasă”, așa cum chiar el o spune.

Constantin Budescu nu se gândește la retragere. Cum a comentat întoarcerea lui Alibec la FCSB

În ultima perioadă s-a zvonit că Metaloglobus București, „lanterna roșie” a campionatului, își dorește să-l transfere pe veteranul Constantin Budescu, însă mijlocașul a recunoscut că nu a existat niciun fel de discuție cu echipa bucureșteană.

Ultima dată, Budescu a jucat în SuperLiga pentru Gloria Buzău, echipă care s-a desființat ulterior și la care a avut mari probleme cu antrenorul de la acea vreme, Ilie Stan. Fostul jucător de la Astra Giurgiu, FCSB și Farul a comentat și decizia fostului său coleg, Denis Alibec, de a reveni la echipa lui Gigi Becali:

ADVERTISEMENT

„Am auzit și eu din presă, dar n-am discutat nimic cu Metaloglobus. Mi-aș dori să găsesc un club serios, unde să joc de plăcere. Nu cum am fost ultima oară, știți bine ce s-a întâmplat. Dacă nu, o să văd de ce mă apuc.

ADVERTISEMENT
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu...
Digi24.ro
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul

(n.r. – Ai fi revenit la FCSB dacă ai fi fost în locul lui Alibec?) Da, de ce să nu revin la FCSB? A avut și un pic de ghinion, s-a accidentat după câteva minute de la revenire și apoi, știți cum e la FCSB. Dacă nu joci bine în primul meci… Am fost și eu pe acolo și am avut noroc că am și dat gol în primul meci și totul a decurs foarte bine un an de zile. Apoi m-am reîntors și n-a mai fost așa. Depinde și de moment”, a spus Constantin Budescu, conform golazo.ro.

ADVERTISEMENT
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și...
Digisport.ro
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”

Cu cine ține Constantin Budescu în play-off? Răspunsul neașteptat pe care l-a dat

Pentru prima dată de la implementarea acestui sistem competițional, play-off-ul nu va avea în componență pe FCSB. Echipa patronată de Gigi Becali nu a reușit să pătrundă printre primele șase echipe din clasament și va juca în play-out, iar acest lucru l-a uimit pe Constantin Budescu, care a evoluat în două rânduri pentru bucureșteni.

Întrebat cu cine va ține în acest play-off, „Budi” a glumit și a spus că va susține FCSB, chiar dacă va juca în play-out: „Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat.

ADVERTISEMENT

Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj. (n.r. – Cu cine ții în play-off?) Cu FCSB”, a mai spus Budescu.

1.91 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul FCSB - U Cluj
Cupa Spaniei, live blog retur semifinale. Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Miracolul nu...
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog retur semifinale. Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Miracolul nu mai pare imposibil! Catalanii mai au nevoie de un singur gol!
Macalou a dinamitat meciul FCSB – U Cluj: „Ei cred că suntem echipa...
Fanatik
Macalou a dinamitat meciul FCSB – U Cluj: „Ei cred că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Dennis Man, un nou gol pentru PSV. Meciul s-a terminat dramatic pentru echipa...
Fanatik
Dennis Man, un nou gol pentru PSV. Meciul s-a terminat dramatic pentru echipa românului. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
”Care e problema, mă?”. Florin Prunea a povestit cum l-a cunoscut pe Fane...
iamsport.ro
”Care e problema, mă?”. Florin Prunea a povestit cum l-a cunoscut pe Fane Spoitoru și a izbucnit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!