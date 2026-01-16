Constantin Budescu face calculele de play-off: „Dacă FCSB îl prinde, nu le stă nimeni în cale”. Ce spune despre Tavi Popescu și transferul lui Louis Munteanu. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

FANATIK a realizat un interviu eveniment în cantonamentul din Antalya cu Constantin Budescu (36 de ani). „Decarul” e liber de contract și se pregătește singur pentru o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. Cu toate acestea, Budi nu ratează nimic din ceea ce se întâmplă în SuperLiga.

Constantin Budescu o vede pe FCSB favorită la titlu

Înainte de restartul SuperLigii, Constantin Budescu a prefațat lupta la titlu. Fost jucător la FCSB, mijlocașul ofensiv îi vede favoriți pe roș-albaștri. În plus, „Magicianul” a comentat și cele mai fierbinți știri din fotbalul românesc, cum ar fi situația lui Denis Alibec și Octavian Popescu la campioana României, și Louis Munteanu sau

Cu ce gânduri prin Antalya?

– Tot cu gânduri de jucător, dar nu sunt la nicio echipă. Am venit să mă pregătesc singur, să fac un pic de pregătire fizică și să fug un pic de acasă. Să nu mai prind niciun grătar sau vreo petrecere. Era perioada cu Sf. Ioan, cu zile de naștere. Așa am preferat să fug un pic, să fac un cantonament, dar singur.

E diferit față de celelalte cantonamente făcute aici… Care sunt diferențele?

– E diferit. Nu se compară cantonamentele făcute cu echipa cu ce fac eu aici. Mă axez mai mult pe partea fizică, vreau să slăbesc câteva kilograme și cam atât. Nimic special. Petrec o săptămână aici și o să merg acasă.

Cauți din această iarnă un nou angajament?

– Păi o să vreau să joc în continuare. Dacă o să găsesc pe undeva pe la o echipă, dacă nu vom vedea. O să mă pregătesc în continuare. Eu vreau încă să mă bucur de fotbal și nu aș vrea să mă las dintr-odată.

La noi sau afară?

– La noi. Cred că e mai greu acum afară. În țară mi-aș dori.

La Tunari de ce a fost ruptura neașteptată și destul de bruscă?

– N-am prea înțeles. Din ce vorbeau oamenii ăia și ce promiteau că vor să facă nu s-a prea întâmplat nimic din ce au zis. M-am dus acolo pentru Alexa că vorbisem cu el. Apucasem să îi promit primarului de acolo că mă duc și eu dacă promit ceva mă țin de cuvânt. Nu cum au făcut ei. Eu mi-am ținut promisiunea, am stat un pic acolo, mi-am dat seama după 10 zile că nu e ce trebuie. Mai vorbisem și cu 2 colegi să vină și ei. Am mai stat puțin, nu am vrut să îi las singuri acolo și am mai prelungit. Dar nu pot să mă asociez cu astfel de oameni și să stau pe acolo cu oameni care nu se pricep.

Ai văzut majoritatea contracandidatelor la lucru în Antalya. Cum vezi lupta la titlu în SuperLiga?

– E o luptă strânsă. Dacă FCSB nu se încurcă și intră în play-off, nu o să le stea nimeni în cale. O să aibă șanse mari la campionat chiar dacă multă lume nu le mai dădea speranțe. Dar o să fie un play-off disputat cu echipe bune și echipe de tradiție.

FCSB, cel mai puternic lot în continuare?

– Eu așa zic. FCSB tot timpul a avut un lot foarte bun, o echipă foarte bună. Ei au avut și perioada asta în care au jucat foarte multe meciuri, și în Europa, după cei doi ani în care au câștigat campionatul. S-a văzut o oarecare nu știu dacă să-i zic uzură, dar se întâmplă în viața unei echipe după foarte multe meciuri câștigate, campionate luate, meciuri în Europa să aibă o scădere de formă, dar important e să stai cât mai puțin acolo și să te ridici. Eu zic că au depășit pasul ăsta și o să prindă play-off-ul și o să emită din nou pretenții la campionat.

FCSB are șanse matematice și la primăvara europeană. Poate ajunge acolo?

– Da. Ei și-au revenit. Nu se mai pune problema dacă sunt sau nu în formă. Se pot califica și acolo. Au lotul destul de bun și zic eu că se pot împărți să facă față și în Europa și în campionat.

Sfaturi pentru Denis Alibec și Octavian Popescu

Pentru fratele Alibec e un cantonament important? Ai vorbit cu el? Prima parte a campionatului a fost una dificilă.

– Cantonamentul este important pentru orice jucător. Nu au avut o pauză foarte mare, nu și-au ieșit din ritm. Am vorbit cu el, sper să aibă mai multe șanse să joace. El a avut și ghinion. De la primul meci s-a accidentat și a tras cu accidentarea, apoi i-a fost greu să intre în ritm. Nu a avut minute și a fost mai greu pentru el.

Acum să zicem că e un nou început pentru el. A prins toată pregătirea. O să și joace, dacă o să aibă reușite o să fie același Alibec pe care l-ați văzut în trecut.

Cum vezi situația lui Octavian Popescu?

– Probabil sunt jucători care au același anturaj sau chiar mai prost și nu fac lucrurile atât de în regulă cum ar trebui să le facă, dar au rezultate când intră în teren. La el problema e că nu are reușite și de aici pornesc toate. Important pentru el e să joace. Am văzut că a fost vorba să plece. Cred că îi prindea bine un transfer sau un împrumut de 6 luni sau un an ca să își revină, după care să se întoarcă și să joace la FCSB. E un tânăr care are multe de arătat în fotbal.

Cum vezi transferul lui Șut în Emiratele Arabe Unite?

– Șut e un jucător bun și zic eu exponențial pentru FCSB. A dovedit-o în ultimii ani. Dar e bine că a plecat. Are 5 ani la FCSB și merita acest transfer. Nu știi ce se poate întâmpla. Intri, te accidentezi, stai 6 luni și nu mai prinzi transferul. Este bine pentru el că a plecat într-o zonă unde fotbalul e în creștere. La noi se vorbea în trecut că te duci la cămile. Nu e chiar așa. Nu era nici când am fost eu. Acum vedeți și voi ce s-a întâmplat în zona arabă. E un transfer bun pentru el. Toată lumea își dorește să ajungă acolo.

Budescu îi ține pumnii strânși lui Marius Șumudică și îl încurajează pe Louis Munteanu

Marius Șumudică a ajuns și el în Golf. Ai mai vorbit cu el?

– Am mai vorbit la telefon. Am văzut că a mers la acea echipă, știu echipa, știu unde e. Nu e un oraș extraordinar, dar Liga 1 în Arabia, ați văzut cum e. Din păcate la debut a pierdut, dar dacă o să câștige un meci sau două va fi acolo, ies din zona aia și nu e nimic imposibil.

Transferul lui Louis Munteanu o întreagă telenovelă. E bine pentru el că s-a dus în SUA?

– Păi e o telenovelă încă de când s-a dus la CFR Cluj. Am văzut și ceva probleme. Ba că a jucat în tricoul FCSB-ului, am vorbit cu el, a zis că anul trecut a jucat în cel al Rapidului, dar nu a mai zis nimeni nimic. Așa când e să se pună lumea pe tine îți găsesc tot felul de chestii. Pentru el e mai bine că a plecat. Nu îi mai vedeam viitorul să joace în țară. Este bine că a plecat în America, departe, să își facă el treaba și să scrieți despre el că marchează la fiecare etapă.

Mai poate fi o soluție pentru echipa națională?

– S-a pus tot timpul problema asta cu fusul orar, chiar și eu când am plecat în China, nu am mai ajuns la Euro. Dar să dea el multe goluri că nu o să aibă ce să-i facă. Să dea 2 goluri pe meci și o să fie golgheter pe acolo, o să trebuiască să urce în avion și să vină. N-are ce să facă.

Lumea spune că e prea tânăr pentru SUA, acolo unde ajung mai degrabă „elefanții”.

– Nu știu. Fiecare vorbește și zice ce vrea. Așa se zicea și despre Arabia Saudită acum ceva ani. Nu mai e așa. Transferă jucători de 23-24 de ani, e un campionat puternic și chiar se joacă fotbal. Dacă joacă bine o să revină în Europa. Nu cred că o să stea toată viața în America.

Budescu vrea cu România la Campionatul Mondial din 2026

Avem vreo șansă la barajul cu Turcia?

– Eu am zis de la început că vom juca cu Turcia. Chiar m-au întrebat colegi de ai voștri și așa am simțit. O să fie dificil, dar avem șansa noastră și sper să câștigăm și să ne calificăm după celălalt tur.

Aș vrea să merg și în Turcia la meci, dar și la Mondiale, așa că sper să ne calificăm. Dacă ne calificăm, pentru altcineva nu o să merg. Vreau să merg la meciul cu Turcia, am făcut o gașcă de câțiva prieteni. Acum să fac rost și de bilete la meci că de avion o să facem. Vedem cum le găsim.

Când te vedem înapoi pe teren?

– Eu vreau cât mai repede. Prima dată m-ați văzut joi, am organizat un meci la sintetic. Ăsta o să fie primul teren (n.r. – râde). Acum pe teren mare și la o echipă nu știu vedem. Dacă o să găsesc ceva o să merg să joc de plăcere nu de altceva.

Nu vrei să joci neapărat în SuperLiga?

– Nu știu. Eu nu am discutat nimic cu nimeni. Dacă o să zică cineva ceva, eu sunt pregătit. Pot juca oricând oriunde la orice oră. Și dacă mă joci la 3 dimineața pot juca și pe calea ferată. Nu am probleme, mă descurc.

15 selecții și 5 goluri are Constantin Budescu la echipa națională a României

48 de meciuri, 15 goluri și 13 assist-uri a reușit Budescu în tricoul FCSB