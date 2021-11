Constantin Budescu, prima reacție după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: “Știți că patronul vorbește la TV, dar ne-am întâlnit”

Criticat în termeni duri de Gigi Becali pentru prestațiile modeste din ultima perioadă, Constantin Budescu a răspuns în stilul caracteristic: cu un assist de zile mari oferit lui Valentin Gheorghe în minutul 86 al , la revenirea lui Toni Petrea pe banca tehnică. Servit în fața porții, fostul jucător al Astrei Giurgiu a avut de îndeplinit, practic, o simplă formalitate.

La flash-interviu, Budi nu doar că nu a părut deloc deranjat de afirmațiile patronului, dar a dat asigurări că nu-i stă gândul la plecare, chiar dacă în contract este stipulată o clauză conform căreia poate părăsi echipa în perioada de mercato.

În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Craiova pentru primul derby din returul actualului sezon competițional. Acesta este programat duminică, 28 noiembrie, la ora 20:30, pe arena „Ion Oblemenco.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu, imun la criticile lui Gigi Becali

„Ținând cont că am câștigat, a fost foarte bine. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm și totul este ok. Știți că patronul vorbește la TV, dar nu avem ce face, trebuie să ne vedem de treaba noastră, să obținem cât mai multe victorii și să facem cât mai multe puncte.

Chiar a fost la bază, ne-am întâlnit și am avut o cu totul și cu totul altă discuție. Nu numai cu mine, cu toți jucătorii. Era total opus față de cum îl vedeți la televizor.

ADVERTISEMENT

Repet, noi trebuie să ne vedem de treabă și la final să ne uităm la rezultat, iar dacă am câștigat în această seară înseamnă că tot ce s-a făcut a fost foarte bine.

Eu pot pleca în orice perioadă de transferuri, e adevărat că am această clauză, dar n-am zis niciodată că vreau să plec. Abia am venit. Noi ne-am mai încurcat, CFR nu se prea încurcă, dar vom vedea ce se întâmplă în play-off!”, a declarat Constantin Budescu la .

ADVERTISEMENT

L-a surprins plecarea lui Edi Iordănescu: „Nu era cazul”

În altă ordine de idei, experimentatul mijlocaș al roș-albaștrilor s-a declarat surprins de după doar câteva luni de mandat, în condițiile în care echipa înregistrase nu mai puțin de șapte victorii consecutive, un egal și o singură înfrângere. Cât despre lupta la titlu, acesta și-a exprimat convingerea că diferența de puncte față de liderul CFR Cluj – 8 în momentul de față – se va reduce semnificativ până la intrarea în play-off.

„Toți am rămas surprinși de plecarea lui Edi Iordănescu, nu era cazul, dar s-a întâmplat. Așa este la fotbal, din păcate viața antrenorilor depinde de mai multe lucruri, nu doar de rezultate.

ADVERTISEMENT

Noi sperăm să obținem cât mai multe puncte până intrăm în play și să fim cât mai aproape de CFR, după care se vor înjumătăți punctele și vom vedea ce va fi.

FCSB poate să țină pasul cu CFR, e adevărat că noi ne-am mai încurcat și ei nu se prea încurcă, dar vom vedea ce se va întâmpla în play-off. Ne ajută acea înjumătățire”, a conchis Constantin Budescu.