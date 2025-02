Venită la Galați după , Gloria Buzău a suferit un nou eșec în deplasare în SuperLiga României. Ovidiu Burcă a câștigat primul meci pe banca celor de la Oțelul, grație dublei lui Maciel.

Constantin Budescu i-a amuzat pe jurnaliști după Oțelul – Gloria Buzău 2-1: „Eu i-am zis să mai facă o dată pentru că nu ieșisem bine”

Fără victorie pe teren propriu din august 2024, Oțelul a obținut primul succes din era „Ovidiu Burcă” și . Maciel a fost cel mai bun om al gazdelor, el reușind să marcheze ambele goluri pentru gălățeni.

ADVERTISEMENT

În echipa lui Eugen Neagoe, vârf a fost din nou Constantin Budescu, care a irosit câteva ocazii bune de a înscrie. Fotbalistul de 35 de ani a fost aproape de a marca din lovitură liberă, în finalul primei reprize, dar până la urmă cornerul rezultat a adus golul lui Jipa.

Înainte de a executa lovitura liberă, Budescu a fost abordat de un copil, care a pătruns pe teren și s-a fotografiat alături de el. La finalul partidei, jucătorul buzoienilor a tras câteva concluzii și a stârnit amuzamentul jurnaliștilor când a fost întrebat de momentul cu acel copil.

ADVERTISEMENT

„Greu, din păcate am pierdut. Mergem mai departe, pentru că mâine-poimâine jucăm iar. O primă repriză proastă, după care pe final am reușit să egalăm cu șansă. A doua repriză a fost mai echilibrată, dar am primit acel gol și practic s-a scris istoria acestui meci și am pierdut. Nu am jucat extraordinar.

Dacă înainte când pierdeam jucam fotbal, acolo nici nu am jucat și am și pierdut. (n. r. momentul cu acel copil care a intrat pe teren să facă poză cu el) Am rămas surprins, da. Eu i-am zis să mai facă o dată pentru că nu ieșisem bine. Fac parte din joc, mă bucur pentru el că și-a atins obiectivul, nu trebuie să facem acum un caz din asta”, a început Budescu.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu: „Sperăm să găsim un atacant și să plec din poziția aia pentru că nu prea îmi place”

Budescu a vorbit și despre absența lui Matos, motiv pentru care a fost nevoit să joace pentru a doua etapă consecutivă vârf. Budescu a subliniat că speră să se găsească cât mai repede o soluție pentru a putea evolua pe postul său.

„A fost o lovitură bună, bine, distanța a fost cam mare, nu a avut așa tărie, dar din acel corner a fost bine că am egalat. A doua repriză am echilibrat-o, dar cum am spus, am primit acel gol și acolo s-a cam terminat. Nu avem deocamdată atacant, Matos are ceva probleme și a trebuit să joc acolo și meciul trecut.

ADVERTISEMENT

Sperăm să găsim un atacant și să plec din poziția aia pentru că nu prea îmi place și nici nu prea mă descurc”, a declarat Constantin Budescu la finalul partidei.