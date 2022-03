Constantin Budescu, impresionat de calitățile lui Octavian Popescu: „Un copil foarte bun”. Ce sfat i-a oferit

La doar 19 ani, Octavian Popescu impresionează în tricoul vicecampioanei FCSB, tocmai , sub comanda lui Edi Iordănescu și este considerat cel mai talentat tânăr jucător al momentului. De asemenea, marii fotbaliști români se așteaptă să-l vadă în curând făcând pasul spre un campionat mult mai puternic.

Octavian Popescu l-a impresionat pe Constantin Budescu. Sfatul oferit de „magician”

Fost coechipier cu noua perlă a roș-albaștrilor, Constantin Budescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui, dar i-a oferit și un sfat: să se concentreze exclusiv asupra carierei sportive.

„Este foarte bun, am mai spus asta. Eu l-am văzut și la antrenamente și este un copil foarte bun. Chiar am vorbit cu el când eram acolo și i-am spus să-și vadă de treaba lui, să lase toate lucrurile din afară să treacă și să se concentreze doar la fotbal.

În ultima perioadă a avut rezultate foarte bune, a marcat câteva goluri frumoase și a primit această convocare meritată. A și debutat la echipa națională, eu zic că o să fie din ce în ce mai bine pentru el dacă o să o țină așa.

Are o tehnică destul de bună și o biomecanică a lovirii mingii foarte bună. Are și viteză bună, o tehnică în regim de viteză care este din ce în ce mai rară pe la noi și asta se vede și în evoluția lui”, a declarat mijlocașul lui FC Voluntari, la .

Motivul pentru care Budescu nu regretă că a semnat cu FCSB

Chiar dacă și pus pe liber după câteva luni, „Budi” nu regretă decizia luată în toamna anului trecut, când a semnat cu FCSB. Ba chiar susține că a rămas în relații bune cu patronul echipei.

„Nu regret că am mers la FCSB. Am zis să mai încerc o dată, din păcate n-a fost… N-am fost îndepărtat. Am avut o discuție cu Gigi Becali și am ajuns la un acord.

Chiar suntem prieteni și pot vorbi oricând cu dânsul, nu ne-am certat. Au mai apărut minciuni, că m-aș fi certat cu cineva.

Nu-mi place să mă cert. Mi-am făcut treaba cât am putut de bine la FCSB”, a dezvăluit Constantin Budescu. În cele 11 meciuri disputate în tricoul roș-albastru, acesta a reușit să marcheze un singur gol, cu Chindia Târgoviște, din lovitură de la 11 metri.