Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv

Arsenal Tunari a revenit în această vară în liga secundă şi are o campanie spectaculoasă de transferuri. După Constantin Budescu, un alt nume cu rezonanţă în fotbalul românesc a fost convins să semneze cu nou-promovata.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2!

FANATIK a aflat că ilfovenii l-au acontat pe Ricardo Grigore. Fostul fundaş al lui Dinamo, care a jucat şi la reprezentativele de juniori şi tineret ale României, a rămas liber de contract după despărţirea de Eldense.

Din informaţiile noastre, Constantin Budescu l-a convins pe Ricci Grigore să se alăture echipei din liga secundă. , directorul de comunicare al clubului, cel care l-a adus şi pe „Budi” la Tunari. Ricardo Grigore a rămas liber de contract din luna februarie, când s-a despărţit de echipa spaniolă din Segunda Division.

ADVERTISEMENT

Ricardo Grigore, urmărit de AS Roma în trecut!

, iar calităţile sale l-au adus şi în vizorul celor de la AS Roma la un moment dat. Dar, cariera promiţătoare a fundaşului nu a urmat o traiectorie dorită.

A fost împrumut la FC U Craiova şi Petrolul înainte de a pleca în străinătate, acolo unde a bifat foarte puţine meciuri pentru Eldense, doar patru, două în campionat şi alte două în Cupa Regelui.

ADVERTISEMENT

În 2021, Ricardo Grigore a făcut parte şi din naţionala olimpică României, care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Tricolorii” nu au reuşit atunci să treacă de faza grupelor.

ADVERTISEMENT