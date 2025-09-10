Sport

Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv

Tunari a făcut un transfer spectaculos. FANATIK a aflat că Ricardo Grigore va semna cu echipa de liga secundă, un cuvânt greu de spus în această mutare avându-l Constantin Budescu.
Cristi Coste, Marian Popovici
10.09.2025 | 08:00
Constantin Budescu l-a convins pe fostul dinamovist să vină în Liga 2 Foto: Sport Pictures

Arsenal Tunari a revenit în această vară în liga secundă şi are o campanie spectaculoasă de transferuri. După Constantin Budescu, un alt nume cu rezonanţă în fotbalul românesc a fost convins să semneze cu nou-promovata.

Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2!

FANATIK a aflat că ilfovenii l-au acontat pe Ricardo Grigore. Fostul fundaş al lui Dinamo, care a jucat şi la reprezentativele de juniori şi tineret ale României, a rămas liber de contract după despărţirea de Eldense.

Din informaţiile noastre, Constantin Budescu l-a convins pe Ricci Grigore să se alăture echipei din liga secundă. Un rol important l-a avut şi Adiţă Voicu, directorul de comunicare al clubului, cel care l-a adus şi pe „Budi” la Tunari. Ricardo Grigore a rămas liber de contract din luna februarie, când s-a despărţit de echipa spaniolă din Segunda Division.

Ricardo Grigore, urmărit de AS Roma în trecut!

Ricardo Grigore a evoluat între 2018 şi 2024 la Dinamo, iar calităţile sale l-au adus şi în vizorul celor de la AS Roma la un moment dat. Dar, cariera promiţătoare a fundaşului nu a urmat o traiectorie dorită.

A fost împrumut la FC U Craiova şi Petrolul înainte de a pleca în străinătate, acolo unde a bifat foarte puţine meciuri pentru Eldense, doar patru, două în campionat şi alte două în Cupa Regelui.

În 2021, Ricardo Grigore a făcut parte şi din naţionala olimpică României, care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Tricolorii” nu au reuşit atunci să treacă de faza grupelor.

  • 26 de ani are Ricardo Grigore
  • 7 luni au trecut de când e liber de contract fundaşul
