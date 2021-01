Constantin Budescu a ajuns la meciul cu numărul 200 în Liga 1 la partida disputată împotriva celor de la FCSB, pierdută de Astra cu scorul de 0-3. Acesta susține că vrea să continue și pe viitor în același ritm și că nu are de gând să se lase de fotbal prea curând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Astra Giurgiu, unde a acumulat 174 de prezențe și a obținut cele mai mari performanțe din carieră, fiind supranumit “Eroul de la Nicosia”, după un meci câștigat cu Omonia în Europa League.

Constantin Budescu a petrecut un sezon și la FCSB, 2017-2018, marcând 9 goluri în 27 de apariții, iar după aceea s-a transferat în Arabia Saudită la formația de primă ligă Al-Shabab.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu, meciul 200 în Liga 1! Când are de gând să se retragă: „Tot mă văd unii lăsat”

Mijlocașul ofensiv al Astrei Giurgiu are de gând să continue își continue cariera în același ritm ca și până acum, iar o retragere iese din discuție: “Mă bucur mult că am ajuns la borna 200 și sper la cât mai multe, că tot mă văd unii lăsat.”

Budescu a declarat că nu s-a gândit sa o parăsească pe Astra în această iarnă, iar discuțiile despre un eventual transfer nu au fost concretizate: “Nu m-am gândit la zvonuri. Am făcut antrenamente, după ce am avut 6-7 zile libere. Am făcut antrenament pe sintetic, pe unde am apucat. Sperăm să vină vremea caldă să facem pe iarbă.

ADVERTISEMENT

FCSB? E foarte bine, e meritul lor că s-au antrenat în cele mai bune condiții. Au printre cele mai bune condiții din țară și se vede în rezultate. În pauză nu am vorbit cu nimeni din țară, am vorbit puțin pe afară, dar nimic concret. I-am pus în legătură cu cei de la club.”

Totuși la club sunt probleme cu plata salariilor însă mijlocașul giurgiuvenilor speră să ajute echipa să progreseze în clasament: “Cu banii la Astra sunte aceleași probleme pe care le știți. Toată lumea s-a obinșnuit. Se mai primește un salariu, apoi nu se plătește, după se plătește mai târziu. Probleme sunt peste tot, mai puțin la câteva echipe, dar sper să obținem puncte și să ieșim din zona asta”, a declarat Constantin Budescu la flash interview.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

70 de goluri și 72 de pase decisive are Constantin Budescu în Liga 1

Budescu rămâne o țintă de transfer pentru FCSB

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate Constantin Budescu rămâne o țintă pentru de transfer pentru FCSB. În acest sezon jucătorul Astrei a făcut spectacol în meciul disputat contra celor de la UTA Arad în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Budescu ar putea reprezenta o afacere pentru FCSB, pe lângă o soluție concretă în angrenajul echipei antrenate de Toni Petrea, din vară acesta ar putea ajunge gratis la roș-albaștri devenind liber de contract. Jucătorul a rămas și atașat de FCSB după un sezon petrecut la echipă, acesta fiind și motivul pentru care își dorește ca aceștia să câștige titlul în acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Da, am văzut că cei de la FCSB și-au revenit și sper să o țină tot așa. Merită să câștige campionatul. Nu au mai câștigat de mult timp și pot face acest lucru”, a declarat Constantin Budescu cu ceva timp în urmă.