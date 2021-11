Constantin Budescu, înger și demon pentru Mihai Stoica: „Am înnebunit la faza asta, am sărit pe stadion!”

că Gigi Becali a vrut să îl schimbe la pauză pe Constantin Budescu, ceea ce a dinamitat relația cu Edi Iordănescu.

Patronul FCSB a continuat tirul acuzelor la adresa lui l-a anunțat că și a declarat că nu îi plătește să dea pase cu exteriorul.

Momentul în care Mihai Stoica a crezut că Budescu joacă la mișto în FCSB – FC Botoșani

a fost exasperat de ratarea uriașă a lui Budescu cu Botoșani, când a trimis cu exteriorul dintr-o poziție excelentă, singur cu portarul pe lângă poartă.

„Am înnebunit la faza asta, am sărit pe stadion. Având idei preconcepute, am zis că a dat la mişto”, a declarat managerul general al FCSB în direct la .

Păcălit de acuzele constante venite la adresa lui Budescu, Mihai Stoica a fost „orbit” de criticile patronului, însă a recunoscut că a greșit: „După m-am uitat pe rezumatul pe care-l faceţi voi, şi am văzut că a vrut să înţepe mingea, nu avea cum să dea cu latul”.

Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat cu Budescu despre acea fază și își cere scuze față de mijlocașul FCSB-ului: „Şi am zis că uite ce greşeală am făcut. Noi am avut discuţii legate de faza asta”.

Mihai Stoica spune că Budescu nu va pleca de la FCSB: „Nu-l simt că vrea să plece”

Mihai Stoica a precizat că Budescu nu poate fi dat afară de la FCSB în orice condiții, ci doar dacă se ajunge la o înțelegere de comun acord.

„Nu, clubul nu poate să-l dea afară. Dacă ne punem la masă şi hotărâm de comun acord că trebuie să plece, pleacă. Nu-l simt că vrea să plece. Nu-l văd pe “Budi” plecând acum”. – Mihai Stoica

Constantin Budescu nu se lasă intimidat de declarațiile lui Gigi Becali: „Am avut cu totul alte discuții”

Gigi Becali l-a criticat pe Budescu pentru execuțiile sale cu exteriorul din meciul cu Farul și pentru evoluția din meciul cu FC Voluntari: „Nemulțumirea a fost că Budescu a fost schimbat în minutul 66, eu îl schimbam în minutul 30. A dat șapte exterioare. Credea că a venit la FCSB să-l laude crainicul. Aici se joacă fotbal, nu se dau exterioare. Am fi câștigat meciul fără el. De aici au plecat toți nervii mei.

Budescu o să plece la vară, vedem ce salarii mai scădem. Dacă așa trebuie să facem, vine, ia salariu, el comandă toate și nu răspunde nimic. Ce să fac cu el? Dacă facem concurs de exterioare, îl iau primul și îi dau 100.000 pe lună. El nu vrea să facă fotbal, vrea recital de exterioare, ca să ce? Să te laude comentatorii la televizor: «Vai, ce exterior!». Ce exterior? Ce să prelungesc, să dau 25.000 pe lună ca să ce? Nu e vorba de el, ci la modul general”.

Cu toate acestea, Constantin Budescu, a dezvăluit că a avut apoi o și nu i-a făcut niciun reproș: „Știți că patronul vorbește la TV, dar nu avem ce face, trebuie să ne vedem de treaba noastră, să obținem cât mai multe victorii și să facem cât mai multe puncte. Chiar a fost la bază, ne-am întâlnit și am avut o cu totul și cu totul altă discuție. Nu numai cu mine, cu toți jucătorii. Era total opus față de cum îl vedeți la televizor”.

Între timp, Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune cu privire la evoluția lui Constantin Budescu, care a fost desemnat omul meciului cu FC Botoșani: „Ce am eu cu Budescu? Mă cert eu cu jucătorii? Îi cert eu pe ei! Cum adică, îi dau salariu și mă cert cu el? Dacă mă întâlnesc cu ei, sunt prieten cu ei, dar pe prieteni nu-i cerți? M-am întâlnit cu el și am glumit: «Ce faci, măi Budi, hai să dăm niște exterioare». Ce, nu m-am luat și de alții?”

I-a intrat în reflex să dea cu exteriorul, și nu e bine. E bine că a intrat și a câștigat meciul. El a făcut-o, el și Stoica, care a marcat golul de 2-1, au câștigat meciul”.