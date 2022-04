Constantin Budescu nu-l iartă pe idolul Messi: ”A plecat și a distrus două echipe”

în peisajul ”Sportului rege” din România. Nu ascunde că este fan al lui Lionel Messi, dar nici nu-l iartă pe idolul lui pentru decizia de a semna cu PSG, în vara anului trecut.

Constantin Budescu: ”Mă uitam la Barcelona pentru că juca Messi”

Înzestrat cu calități tehnice excepționale, atacantul echipei FC Voluntari nici nu putea fi ”călăuzit” în carieră de altcineva decât Lionel Messi. Argentinianul este idolul lui Budi, care, însă, este dezamăgit de cum s-a schimbat sud-americanul de când evoluează la PSG.

Messi are un sezon mult sub așteptări la vicecampioana Franței, iar Budescu are cuvinte grele pentru cel care trebuia să aducă și mai multă fantezie în jocul echipei de pe Parc des Princes.

”Când eram mic, nu aveam o echipă preferată. Acum am avut-o pe Barcelona, până să plece Messi. Acum nu mai am. A plecat și a distrus două echipe ca să spun așa.

Nici înainte nu țineam, dar îmi plăcea să mă uit la meciurile Barcelonei pentru că juca Messi și îmi plăcea foarte mult. Acum am văzut două meciuri ale Barcelonei de când a venit și Xavi și au început să revină puțin la ce a fost înainte.

Eu îl prefer pe Messi între el și Ronaldo. Înainte îmi plăcea foarte mult de Totti, dar s-a retras”, a dezvăluit Constantin Budescu, într-un interviu pentru .

Fotbalistul se recuperează după o accidentare gravă

Pentru Constantin Budescu actualul sezon în Casa Pariurilor Liga 1 s-a terminat pe data de 2 aprilie, odată cu meciul contra Farului din Constanța.

În partida amintită, atacantul celor de la FC Voluntari s-a accidentat după doar o jumătate de oră de joc, și , după ce a fost diagnosticat cu ruptură de tendon.

Fotbalistul este în plin proces de recuperare, dar nu va reveni pe teren mai devreme de luna iulie, ceea ce înseamnă că va ratat și startul viitoarei ediții de campionat.

Interesant de urmărit este unde va juca în sezonul viitor Constantin Budescu. Angajamentul lui cu FC Voluntari expiră la finalul actualului campionat.

Ilfovenii au anunțat că îi vor pregăti un nou contract, dar fotbalistul pare tot mai tentat de o revenire la Petrolul Ploiești, echipă la care s-a lansat în fotbalul mare.