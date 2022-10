Constantin Budescu, primul gol după o pauză de 8 luni în campionat. A marcat în Petrolul – FC Argeș 2-0. Video

Petrolul Ploiești s-a impus fără să primească gol pe teren propriu cu FC Argeș, care era neînvinsă de 3 etape. Formația pregătită de Nae Constantin s-a impus cu 2-0 și a revenit pe loc de play-off, locul 6.

Constantin Budescu, despre victoria Petrolului: „Trebuie să luăm pas cu pas”

Constantin Budescu a vorbit la finalul partidei de pe Ilie Oană despre situația în care se află Petrolul Ploiești. „Lupii galbeni” au pus stop seriei de 6 înfrângeri consecutive în campionat, însă Budescu consideră că echipa pregătită de Nae Constantin a avut parte de neșansă.

ADVERTISEMENT

„Aveam nevoie de această victorie pentru că picasem un pic după o perioadă foarte bună. Am avut și neșansă am pierdut doar în ultimele minute. Ne-am strâns în această săptămână și am zis că nu mai putem face greșeli și este momentul să câștigăm, să obținem puncte pentru că ne apropiasem de zona retrogradării.

„Se poate întâmpla orice. Trebuie să luăm pas cu pas pentru că suntem aproape și de zona retrogradării. Cred că este un pic devreme, de abia am revenit am prins câteva minute (n.r. dacă va fi titular următorul meci). Mă antrenez de 3-4 săptămâni cu echipa. A fost o accidentare delicată, dar mă bucur că am revenit destul de repede pentru că se putea și mai mult”, au fost cuvintele lui Constantin Budescu la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Este primul gol în Liga 1 pentru mine la Petrolul și mă bucură acest lucru. Pot să spun că îl așteptam de când am plecat pentru că mi-am dorit foarte mult să înscriu și în prima ligă”, a mai spus Constantin Budescu.

Constantin Budescu nu mai marcase din luna februarie

Petrolul Ploiești a pus capăt secetei de 5 înfrângeri la rând și s-a impus . Primul gol a fost marcat de Gicu Grozav, în minutul 13, după ce atacantul a rămas singur în careu în urma unei combinații cu Irobiso.

ADVERTISEMENT

Cu un om în plus pe teren, după eliminarea lui Bryan Alceus, Petrolul a marcat și al doilea gol prin Budescu din lovitură de la 11 metri în minutul 84. . Este primul gol al fotbalistului în vârstă de 33 de ani din februarie încoace.

Ultimele goluri ale lui Budescu înaintea reușitei din partida cu FC Argeș veniseră în a doua lună a anului, atunci când evolua pentru FC Voluntari. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani reușea o dublă în fața lui Sepsi.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu, revenire cu gol în campionat după o pauză de 6 luni

, câștigat de ilfoveni cu 1-0. Ulterior, Budescu semna în vară cu Petrolul Ploiești din postură de jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT

„Decarul lupilor galbeni” a jucat primele minute în acest sezon în meciul din Cupa României Betano, pierdut de Petrolul cu Sepsi, scor 1-3. Constantin Budescu intra în minutul 72 al partidei.

Intrat în locul lui Gicu Grozav în partida cu FC Argeș, Constantin Budescu a transformat după doar 7 minute penalty-ul scos de Mario Bratu.

Constantin Budescu, despre relația cu Gabi Tamaș: „Dacă mai joacă 3-4 ani, poate-l mai prind la vreo echipă”

Constantin Budescu nu a apucat să joace la Petrolul Ploiești cu . Fostul fotbalist de la Astra Giurgiu și FCSB regretă ca nu a putut evolua alături de fundaș.

„Suntem prieteni foarte buni, au fost discuții cu cei de la club și atât, după nu știu ce s-a mai întâmplat”.

„Gabi e un jucător foarte bun, cu siguranță nu se va retrage, mai poate juca. Mi-aș fi dorit să joc cu el aici, dar, la cum se ține el, dacă mai joacă trei-patru ani, poate-l mai prind la vreo echipă”, a declarat Constantin Budescu, la .