Constantin Budescu, reacție genială după golul și pasa decisivă din Petrolul – CS Mioveni 2-0: „Ştiţi vorba aia românească”

Constantin Budescu a fost omul meciului pentru în a treia etapă din play-out-ul SuperLigii. „Budi” a marcat al doilea gol al sezonului cu o execuție superbă și a pasat decisiv la golul doi înscris de Mathaus.

Constantin Budescu, reacție genială după ce a fost omul meciului în Petrolul – CS Mioveni: „Știți vorba aia românească”

Rămas un adept al golurilor spectaculoase, Constantin Budescu a dezvăluit că obiectivul Petrolului este clasarea pe un loc care duce la barajul pentru cupele europene. „Pentru ei mai joc, ca să spun aşa. Îmi place să marchez goluri frumoase. Ştiţi vorba aia românească, mai bine o bară frumoasă, decât un gol urât.

„Nu am venit să mă bat la evitarea retrogradării”

Hai să îl punem pe podium (n.r. într-un top al golurilor frumoase pe care le-a marcat), dar nu ştiu dacă mergem să facem podium de cinci. După astea trei rezultate din play-out ne batem acolo sus şi de ce nu, nu ne dăm deoparte dacă o să jucăm acel baraj.

Noi pentru asta ne batem, la Europa, nu am venit aici să mă bat la evitarea retrogradării. Este o echipă de tradiţie care trebuie să se bată an de an pentru Europa”, a declarat Constantin Budescu, la finalul meciului.

Constantin Budescu a înscris după doar 10 minute . În minutul 24 i-a pasat decisiv brazilianului Mathaus. Până la pauză, fotbalistul de 34 de ani s-a accidentat și a fost schimbat cu Jefferson. „Mă bucur că am reuşit să înscriu şi să ofer o pasă de gol. Din păcate am simțit ceva la coapsă şi am preferat să nu risc. O să văd de mâine dacă e ceva grav, o să merg să văd.

Nu ştiu dacă a fost aşa de uşor pe cât a părut. Am reuşit să marcăm destul de repede, după cred că ne-am relaxat puţin. Importante sunt cele 3 puncte”, a mai spus Constantin Budescu.

Florin Pîrvu, cuvinte de laudă pentru Constantin Budescu: „S-a pregătit foarte bine”

Florin Pîrvu a recunoscut că a fost inspirat în momentul în care a decis să-l titularizeze pe Constantin Budescu. Antrenorul Petrolului și-a felicitat jucătorii după victoria care i-a readus pe „lupii galbeni” pe primul loc în play-out.

„Mioveni venea pentru a-și juca ultima șansă aici. Cu toate acestea, pot să spun că ei vor fi foarte greu de bătut până la final. A fost și inspirație să jucăm cu Budescu de la început, s-a pregătit foarte bine, are o atitudine foarte bună, așa cum le spun și băieților, ca să pot alege primul 11.

El e un jucător de execuție, ne-a ajutat în prima repriză, dar s-a accidentat, o să vedem cât va sta, dar ne va lipsi. Mental, e acel pas înapoi, fără ca eu să le cer asta. Știam că se vor deschide și că îi vom prinde descoperiți. Dacă marcam și golul 3, eram mai liniștiți, dar mă bucur că avem încă un meci fără gol primit.

„A fost o mare provocare”

Nu e nimic jucat, play-out-ul e foarte greu și o victorie poate să te aducă în față sau pe locurile de baraj. Îi felicit pe băieți pentru mentalitate, suporterii înțeleg ce se întâmplă și obiectivul e să ne menținem. Că noi reușim meciuri foarte bune, asta e un bonus și așteptăm publicul în număr cât mai mare la stadion, avem nevoie de el.

Nu a fost deloc ușor pentru mine, a fost o mare provocare, am venit la meciul cu Hermannstadt și a urmat acea serie cu toate echipele din play-off, dar am crezut și suntem în creștere. Fiecare are calitatea lui, pentru a putea oferi maxim.

Suntem un grup bun, am devenit o familie și aceste rezultate se datorează lor și vestiarului. Și partea financiară, e adevărat, orice echipă are nevoie de stabilitate, e foarte important, dar nu ne gândim la ce va urma, suntem ok”, a declarat Florin Pîrvu.