Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta”

, însă Constantin Budescu, fostul jucător al formației roș-albastre, are în continuare încredere în campioana României și e de părere că situația se va redresa în etapele următoare.

ADVERTISEMENT

FCSB, de nerecunoscut în acest sezon. Campioana României, tot mai aproape de un sezon dezastruos

în ultima etapă și urmează un meci dificil pe terenul celor de la FC Botoșani. FCSB are neapărat nevoie de 3 puncte pentru a ieși din această criză care pare că nu se mai sfârșește.

Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a vorbit după meciul de la Miercurea Ciuc, în premieră, despre ratarea calificării în play-off. Mai sunt multe etape de jucat, însă FCSB nu își mai permite să facă pași greșiți. În plus, programul campioanei României se va aglomera cu meciuri de foc în Europa League.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu: „Zic că vor prinde play-off-ul, vom vedea”

Constantin Budescu a jucat la FCSB și urmărește în continuare meciurile campioanei României. Mijlocașul crede că echipa lui Elias Charalambous își va reveni în cel mai scurt timp și va urca treptat locuri în ierarhie. Acesta a spus câteva cuvinte și despre situația celor de la CFR Cluj.

„Surprinzător, dar cred că toată lumea se aștepta la această cădere, după doi ani de zile în care au jucat aproape 100 de meciuri, vacanță puțină. Cred că s-a cunoscut lucrul ăsta, dar probabil o să-și revină. Ambele (n.r. – CFR Cluj și FCSB) zic că vor prinde play-off-ul, vom vedea.

ADVERTISEMENT

Au meciuri grele, dar e bine pentru ei că au mers mai departe, sunt un pic mai liniștiți. Dacă vor veni rezultatele în campionat și vor obține ceva puncte în Europa, probabil lucrurile se liniștesc și vor reveni acolo unde au fost”, a declarat Constantin Budescu, conform