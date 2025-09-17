Sport

Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta”

Ce spune Constantin Budescu despre criza de la FCSB. Fostul jucător al campioanei României a vorbit despre șansele la play-off.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 11:55
Constantin Budescu reactie neasteptata despre situatia de la FCSB Sa cunoscut lucrul asta
ULTIMA ORĂ
Constantin Budescu, reacție neașteptată despre situația de la FCSB: „S-a cunoscut lucrul ăsta”

FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off după startul dezastruos de sezon, însă Constantin Budescu, fostul jucător al formației roș-albastre, are în continuare încredere în campioana României și e de părere că situația se va redresa în etapele următoare.

ADVERTISEMENT

FCSB, de nerecunoscut în acest sezon. Campioana României, tot mai aproape de un sezon dezastruos

Roș-albaștrii au remizat total surprinzător cu Csíkszereda în ultima etapă și urmează un meci dificil pe terenul celor de la FC Botoșani. FCSB are neapărat nevoie de 3 puncte pentru a ieși din această criză care pare că nu se mai sfârșește.

Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a vorbit după meciul de la Miercurea Ciuc, în premieră, despre ratarea calificării în play-off. Mai sunt multe etape de jucat, însă FCSB nu își mai permite să facă pași greșiți. În plus, programul campioanei României se va aglomera cu meciuri de foc în Europa League.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu: „Zic că vor prinde play-off-ul, vom vedea”

Constantin Budescu a jucat la FCSB și urmărește în continuare meciurile campioanei României. Mijlocașul crede că echipa lui Elias Charalambous își va reveni în cel mai scurt timp și va urca treptat locuri în ierarhie. Acesta a spus câteva cuvinte și despre situația celor de la CFR Cluj.

„Surprinzător, dar cred că toată lumea se aștepta la această cădere, după doi ani de zile în care au jucat aproape 100 de meciuri, vacanță puțină. Cred că s-a cunoscut lucrul ăsta, dar probabil o să-și revină. Ambele (n.r. – CFR Cluj și FCSB) zic că vor prinde play-off-ul, vom vedea.

ADVERTISEMENT
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații...
Digi24.ro
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia

Au meciuri grele, dar e bine pentru ei că au mers mai departe, sunt un pic mai liniștiți. Dacă vor veni rezultatele în campionat și vor obține ceva puncte în Europa, probabil lucrurile se liniștesc și vor reveni acolo unde au fost”, a declarat Constantin Budescu, conform PRO TV.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
2,20 e cota Betano pentru „2 solist” la FC Botoșani - FCSB
Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo, Constanța și Pitești: „Va trebui să aștepte”
Fanatik
Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo, Constanța și Pitești: „Va trebui să aștepte”
Mihai Stoica l-a luat la rost pe Valeriu Iftime înainte de FC Botoșani...
Fanatik
Mihai Stoica l-a luat la rost pe Valeriu Iftime înainte de FC Botoșani – FCSB: „Am văzut că e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna”
S-a rupt lanțul de iubire! Jessica Goicoechea și fotomodelul rugbyst și-au spus adio...
Fanatik
S-a rupt lanțul de iubire! Jessica Goicoechea și fotomodelul rugbyst și-au spus adio după un an
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa...
iamsport.ro
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa Generației de Aur: 'Mergeați cu șefii Cooperativei' / 'Numai promisiuni deșarte, performanță nu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!