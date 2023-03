Constantin Budescu sare în apărarea lui Mihai Pintilii după suspendarea dictată de FRF: „A luat roșu și nu știu eu? E o prostie mare!”

Mijlocașul „lupilor galbeni” a spus că a vrut să îl salute pe Mihai Pintilii, însă nu a înțeles motivul pentru care fostul său coleg a fost suspendat. „Budi” consideră că o astfel de decizie este de fapt o „prostie” și că foștii fotbaliști importanți din România ar trebui să fie lăsați să pregătească echipele.

Constantin Budescu sare în apărarea lui Mihai Pintilii după suspendarea dictată de FRF

La finalul meciului dintre , Constantin Budescu a sărit în apărarea lui Mihai Pintilii după suspendarea pe care a primit-o din partea FRF-ului:

„Am vrut să-l salut pe Pintilii, dar nu l-am văzut, nu știu ce a făcut. Era suspendat? De ce, a luat roșu și nu știu eu? E o prostie mare. El a jucat fotbal, se pricepe. Ce îl angajează ei acolo? Nu, îl angajează FCSB, ce treabă au ei?”.

Marius Lăcătuș l-a contrat pe mijlocașul Petrolului, explicându-i că nu este normal ca regulamentele să nu fie respectate: „Eu nu am nimic cu Pintilii, dar atât cât timp sunt regulamente, trebuie respectate. Cât timp nu ai respectat regulamentele, o să fii suspendat. Cum să fii antrenor, dacă tu nu ai licență de antrenor?”.

Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB

La finalul meciului dintre FCSB și Petrolul, că nu va mai fi antrenorul din acte al vicecampioanei României, dându-și demisia: „Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit. În această seară m-am gândit și va fi ultimul meu meci pe banca tehnică a FCSB-ului.

Decizia am luat-o astăzi, ieri, dar consider că iau această decizie din motive personale. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului. Dar e mai bine pentru mine. Am motive personale și de-asta am luat decizia, atât”.

„Eu atât pot să vă spun. Vali Argăseală va avea mâine dimineață demisia mea pe birou. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat hotărârea de la început, în care am acceptat postul, indiferent că am ajutat sau nu echipa, eu cred că mi-am făcut datoria!

Comunicare există, dar v-am spus, și eu și Pintilii ne bazăm mult pe echipă. Nu are rost să intrăm în detalii, Pintilii e cel care decide.”, a mai spus Leo Strizu.

„Pintilii pare că a venit cu familia la meci!”, a spus Basarab Panduru. „Nu știu, eu n-aș putea să stau la meci, la job și să fie familia lângă mine, pentru că nu m-aș concentra cum trebuie”, a fost și reacția lui Viorel Moldovan, la TV .

