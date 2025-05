Constantin Budescu, savuros după Gloria Buzău – Unirea Slobozia 0-3: „E sezonul… Se pun roșiile acum. Ceapa, usturoiul”. Ce a spus despre oferta lui Iftime

Constantin Budescu și-a încheiat oficial socotelile la Gloria Buzău. Echipa a retrogradat matematic în liga secundă, după un final de sezon de coșmar. Mijlocașul a vorbit despre viitorul său, însă a recunoscut și care este ocupația sa în acest moment: el este extrem de pasionat de agricultură.

Constantin Budescu vorbește despre viitorul său. „Am văzut niște declarații date de domnul Iftimie”

Budescu nu a reușit să o salveze pe Gloria Buzău de la retrogradare. El speră ca, în sezonul viitor, să continue în Superliga României, întrucât consideră că încă este la un nivel bun de joc. Mai mult, fotbalistul a glumit pe seama ocupației sale – agricultura. Totodată, „Budi” a vorbit despre .

„Eu am plecat de mai demult. De mult n-am mai fost pe la echipă. Am retrogradat și eu, normal… N-am înțeles ce s-a întâmplat. Eu eram în recuperare. M-am detașat și n-am mai fost pe-acolo.

E sezonul… Se pun roșiile acum. Ceapa și usturoiul le-am pus mai de mult. N-am fost atât de hotărât să-mi fac și solar. Am luat roșii de pe lângă Buzău, chiar. Măcar răsadurile să fie bune. La ei e bună și ceapa roșie, și pastrama…

Nu m-am hotărât. Aștept să se termine campionatul. O să aștept și o să discut. Am văzut niște declarații date de domnul Iftime. E devreme. Eu pot să discut cu oricine. Nu cred că face cineva transferuri înainte de finalul sezonului. Eu așa vreau. să joc în prima ligă și la anul. Încă merge treaba. M-am descurcat destul de bine la Buzău. Eu mă antrenez singur. După o vârstă, ajută și pauzele astea”, a explicat Constantin Budescu.

„În România, la câte probleme sunt, e chiar ok să stai fără salariu o lună jumate, două”

Totodată, el a vorbit și despre sezonul de vis traversat de fosta sa echipă, FCSB, care e aproape sigură de titlul de campioană.

„Nu. Nu s-a pus problema. Nu am ajutat clubul cu bani. Față de ce probleme au fost pe la Astra, aici chiar a fost ok. În România, la câte probleme sunt, e chiar ok să stai fără salariu o lună jumate, două. FCSB a cam dominat campionatul. E pe merit. La fel ca anul trecut. E 90 și ceva la sută gata. ”, a mai spus Constantin Budescu la