Constantin Budescu se apără după ce nu a fost convocat din cauza greutății: „Uitați-vă peste cifre”

Secundul lui Mirel Rădoi, Nicolae Dică, a primit o replică dură din partea lui Constantin Budescu. Fostul atacant al Astrei nu a fost convocat la lotul național din cauza greutății sale.

Budescu nu crede că este în afara parametrilor, ba chiar susține că a slăbit față de perioada în care se afla la Astra. Mai mult, el crede că motivul invocat pentru neconvocarea sa este doar un alibi.

Ajuns la Damac, Constantin Budescu este în continuare dorit de Gigi Becali la FCSB, dar visează și la o revenire la Petrolul Ploiești, dacă „lupii galbeni” vor reuși să promoveze în Liga 1.

Constantin Budescu se apără după ce nu a fost convocat din cauza greutății: „E o prostie”

În vârstă de 32 de ani, Constantin Budescu este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Din păcate pentru fostul vârf al Astrei, el nu a reușit să evolueze pentru vreun club mare din Europa.

Ajuns la Damac, în Arabia Saudită, Budescu a ratat convocarea pentru meciurile pe care România le va juca în preliminariile CM 2022, la finalul lunii martie. Explicația lui Nicolae Dică a fost legată de greutatea fostului „astral”.

„Despre kilograme, nu ştiu ce să zic. Acum am văzut şi eu. Când eram la Astra, chiar mă uit acum la cântar… Faţă de Astra, am 3,6 kilograme mai puţin.

Deci, nu cred că asta a fost problema. Când eram la Astra, eram la echipa naţională, iar după acest transfer, nu. Şi am 3,6 kilograme mai puţin. Deci, este o prostie ce s-a spus!

Nu cred că are relevanţă. Am văzut că s-a spus că se pune foarte mult accentul pe ceea ce se face la echipa naţională. Păi, dacă vă uitaţi câte selecţii am eu la echipa naţională, ce randament am avut şi câte goluri am marcat probabil vă daţi seama şi de chestia asta”, a declarat Budescu, conform as.ro.

Ce spusese Nicolae Dică: „Avem regula asta”

Cel care va sta pe banca naționalei, în lipsa lui Mirel Rădoi care s-a infectat cu noul coronavirus, a explicat decizia de a nu-l convoca pe Budescu la lot, invocând mai multe argumente, printre care și greutatea fotbalistului.

„Noi avem o regulă. Când un jucător are 2 kg peste, noi nu îl chemăm. Noi avem regula asta la echipa naţională şi nu ne interesează.

E decizia noastră. Când vii la echipa naţională contează mult cum joci, cum te antrenezi, ce randament dai. Poate la echipa ta eşti cel mai bun, dar contează doar ce faci la naţională. Pe urmă ne uităm ce variante mai avem pe postul respectiv şi după alegem”, a spus Dică.

5 goluri în 15 apariții la naționala României a reușit Constantin Budescu. Atacantul a fost titular doar în nouă dintre aceste partide.