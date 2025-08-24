Constantin Budescu semnează cu noua echipă! Explicaţia numărului ciudat ales pe tricou: “Toată viaţa am jucat la 50% din potenţial!”

Constantin Budescu este liber de contract din această vară, de când mijlocașul s-a despărțit de Gloria Buzău. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte, iar acum este pe punctul de a semna cu o formație din Liga 2. Numărul pe care îl va purta pe tricou este cu adevărat inedit.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că FC Tunari îl va semna săptămâna viitoare pe Constantin Budescu, mijlocașul fiind liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău.
Ei bine, jurnalistul a continuat și a explicat că numărul pe care îl va avea Budescu pe spate este 50. De ce? În stilul caracteristic, „Budi” a transmis conducerii că a jucat toată viața la doar 50% din potențialul pe care îl avea, iar acum a luat decizia ca acesta să fie numărul pe care îl va purta pe final de carieră.
„Să vă dau o știre foarte haioasă. Din informațiile noastre și se va întâmpla în această săptămână, Constantin Budescu va semna cu Tunari. S-a vorbit, s-a și antrenat acolo. Ceea ce e haios e numărul pe care îl va purta pe tricou.
Toți îi pregătiseră numărul 10, că vine decarul. Nu o să fie așa, Constantin Budescu va purta tricoul cu numărul 50. Tunari îl va lua, iar Constantin Budescu va purta numărul 50.
L-au întrebat cei de acolo ‘de ce nu porți 10, că ești decar’, iar Budescu a răspuns ‘pentru că toată viața mea am jucat la 50% din potențial și vreau ca pe final de carieră să joc cu numărul 50’. Este o explicație… Eu am râs două minute când am auzit. Vrea numărul 50 pentru că a jucat la 50% din potențial în toată cariera sa”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.