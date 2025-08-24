Constantin Budescu semnează cu noua echipă! Explicaţia numărului ciudat ales pe tricou: “Toată viaţa am jucat la 50% din potenţial!”

Constantin Budescu este liber de contract din această vară, de când mijlocașul s-a despărțit de Gloria Buzău. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte, iar acum este pe punctul de a semna cu o formație din Liga 2. Numărul pe care îl va purta pe tricou este cu adevărat inedit.

Constantin Budescu semnează cu FC Tunari! De ce va purta mijlocașul numărul 50 pe tricou

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , mijlocașul fiind .

Ei bine, jurnalistul a continuat și a explicat că numărul pe care îl va avea Budescu pe spate este 50. De ce? În stilul caracteristic, „Budi” a transmis conducerii că a jucat toată viața la doar 50% din potențialul pe care îl avea, iar acum a luat decizia ca acesta să fie numărul pe care îl va purta pe final de carieră.

„Să vă dau o știre foarte haioasă. Din informațiile noastre și se va întâmpla în această săptămână, Constantin Budescu va semna cu Tunari. S-a vorbit, s-a și antrenat acolo. Ceea ce e haios e numărul pe care îl va purta pe tricou.

Toți îi pregătiseră numărul 10, că vine decarul. Nu o să fie așa, Constantin Budescu va purta tricoul cu numărul 50. Tunari îl va lua, iar Constantin Budescu va purta numărul 50.

L-au întrebat cei de acolo ‘de ce nu porți 10, că ești decar’, iar Budescu a răspuns ‘pentru că toată viața mea am jucat la 50% din potențial și vreau ca pe final de carieră să joc cu numărul 50’. Este o explicație… Eu am râs două minute când am auzit. Vrea numărul 50 pentru că a jucat la 50% din potențial în toată cariera sa”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

