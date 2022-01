Lovitura iernii! Constantin Budescu semnează cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Omul decisiv în realizarea transferului

Dat afară de FCSB după doar patru luni, Constantin Budescu e gata pentru o nouă experiență. Nu , cum afirma zilele trecute fostul mare jucător și antrenor al Petrolului, Valeriu Răchită, ci la una dintre echipele implicate în lupta pentru play-off în Casa Pariurilor Liga 1.

Sepsi Sfântul Gheorghe l-a convins pe „magician” să semneze până în vară, pe un salariu lunar de doar 10.000 de euro, mult inferior celor pe care le-a primit până acum. Dacă totul decurge conform planului, anunțul oficial va fi făcut chiar în această după-amiază.

Constantin Budescu a acceptat oferta celor de la Sepsi

„Îl așteptăm azi la Sf. Gheorghe. A acceptat oferta, în mare. Dacă vine aici, e clar că avem un acord cu el. Până la 15:00 va ajunge, iar în jur de ora 17:00 sper să semnăm contractul, să încheiem cu totul.

E un contract până în vară, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Salariul este de 10.000 de euro, atât cât putem oferi noi cel mai mult. Până nu-i uscată cerneala pe contract, nu e gata 100%, dar eu simt că îl vom prezenta azi.

Mai are multe de demonstrat în fotbal, 3-4 ani mai poate juca. E un mediu foarte bun pentru el aici, avem stadion nou, condiții excelente, stabilitate și un antrenor cu care cred că se va înțelege”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru .

Attila Hadnagy a insistat pentru transferul lui „Budi” la Sepsi: „A discutat cu el, mai în glumă, mai în serios”

Cel mai mare merit pentru transferul cu care Sepsi speră să dinamiteze lupta la play-off îl are, însă, directorul general al clubului, Attila Hadnagy. În schimb, nu reprezintă o țintă pentru covăsneni în această perioadă de mercato.

„Hadnagy a discutat cu el, mai în glumă, mai în serios prima dată. Mie îmi place foarte mult de Budi. În ultimul timp nu și-a arătat calitățile, dar am încredere în Bergodi și am încredere în Budescu că mai are de spus un cuvânt în fotbalul românesc.

Avem 10% maxim șanse să ne mai gândim la play-off. Sunt foarte puține meciuri și ne trebuie multe puncte. Din nouă meciuri, ar trebui să câștigăm șase și să mai facem un egal, ne-ar mai trebui cam 19 puncte.

Eu am încredere în grupul nostru care îl așteaptă cu brațele deschise pe Budescu. Dacă se străduiește și pune osul la bătaie, o să ne ajute. Avem mentalitate bună la club și dacă se integrează aici înseamnă că vor avea de câștigat ambele părți.

Nu ne-am gândit la Alibec, doar la Budescu. Dacă sunt două conducători într-un restaurant se ceartă, știți cum e”, a explicat ulterior Laszlo Dioszegi, la .

În actuala stagiune, Budescu a avut 11 apariții pentru FCSB, dar nu și-a trecut în cont decât un singur gol și o pasă decisivă. Din acest motiv, Gigi Becali l-a criticat în nenumărate rânduri la TV și a decis să-i rezilieze contractul.