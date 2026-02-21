Sport

Constantin Budescu și-a dat acordul pentru revenirea în SuperLiga!

Constantin Budescu este aproape de o revenire în SuperLiga. Ce club s-a interesat de serviciile mijlocașului ofensiv. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
21.02.2026 | 11:00
Constantin Budescu, aproape de revenirea în SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
Liber de contract după despărțirea de CS Tunari, Constantin Budescu nu duce lipsă de oferte. Aflat în program de pregătire individuală, mijlocașul trecut pe la FCSB este aproape de o revenire pe prima scenă a fotbalului românesc.

Constantin Budescu (37 de ani) este departe de a părăsi lumea fotbalistică. Fiind liber de contract de la începutul lunii noiembrie, mijlocașul nu duce lipsă de oferte.

Deși a evoluat ultima oară la nivelul ligii secunde, talentatul mijlocaș poate reveni în SuperLiga. Metaloglobus, lanterna roșie a campionatului, vrea să dea lovitura prin aducerea lui Budescu.

Anunțul a fost făcut chiar de bunul prieten Junior Morais. Fundașul brazilian a expus că a purtat o discuție cu Budescu din care a reieșit că acesta ar fi dispus să vină la Metaloglobus. Pentru moment nu s-a concretizat nimic, însă nou-promovata poate face mutarea în orice moment, „Budi” fiind liber de contract.

„Da, am vorbit cu el (n.r. Budescu) despre Metaloglobus și a fost dispus să vină. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Îl aștept să vină aici lângă mine și să jucăm din nou împreună”, a declarat Junior Morais, conform Digi Sport.

Constantin Budescu vrea să joace fotbal

FANATIK a purtat un dialog complex cu Constantin Budescu în cantonamentul de iarnă din Antalya. „Magicianul” a expus că nu se gândește să se retragă și că vrea să joace în continuare fotbal la nivel intern.

Ajuns la 37 de ani pe data de 19 februarie, Constantin Budescu este aproape de „un ultim dans” la nivelul SuperLigii, la Metaloglobus. Rămâne de văzut dacă mutarea se va realiza, însă aceasta ar fi, cu siguranță, o lovitură de imagine pentru formația nou-promovată.

„Păi o să vreau să joc în continuare. Dacă o să găsesc pe undeva pe la o echipă, dacă nu vom vedea. O să mă pregătesc în continuare. Eu vreau încă să mă bucur de fotbal și nu aș vrea să mă las dintr-odată”, a spus Constantin Budescu pentru FANATIK.

Petrolul Ploiești, Astra Giurgiu, DL Yifang, FCSB, Al-Shabab, Al-Damac, FC Voluntari, Farul Constanța, Gloria Buzău și CS Tunari sunt echipele la care a fost legitimat Constantin Budescu de-a lungul carierei.

  • 200.000 de euro este cota lui Constantin Budescu
  • 15 selecții și 5 goluri a adunat mijlocașul la echipa națională
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
