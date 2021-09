Constantin Budescu, situație incertă. Are drept de joc în derby-ul FCSB – Dinamo? FRF și LPF se contrazic în privința suspendării

Întors la FCSB după o pauză de trei ani, este nerăbdător să îmbrace din nou tricoul roș-albastru într-un meci oficial, dar situația lui rămâne incertă din cauza cartonașului roșu încasat chiar înainte să plece în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla pe 6 februarie 2021, în ultimul minut al meciului pierdut de echipa sa de atunci, Astra Giurgiu, scor 0-2, în fața celor de la FC Argeș. Vizibil iritat, „Budi” și-a vărsat nervii pe centralul Andrei Antonie, iar acesta nu l-a iertat pentru injuriile adresate.

Comisia de Disciplină a dictat imediat 2 etape de suspendare, dar acestea nu au fost ispășite niciodată, în condițiile în care mijlocașul de 32 de ani a semnat cu Damac și a evoluat fără probleme chiar din prima etapă. Acum, roș-albaștrii s-au adresat LPF și FRF, dar în loc să lămurească situația, cele două foruri se contrazic.

Situația lui Constantin Budescu este incertă. Liga și Federația au puncte de vedere diferite în privința suspendării

Potrivit , în timp ce Liga susține că Budescu are drept de joc, întrucât ar fi trebuie să-și ispășească pedeapsa în Arabia Saudită, unde , Federația are o poziție mult mai rezervată pe marginea subiectului.

ADVERTISEMENT

Motivul? Mijlocașul se afla în litigiu cu echipa giurgiuveană în momentul plecării, așa că a fost legitimat pe baza unui certificat de transfer provizoriu. Cu alte cuvinte, nu i s-a eliberat tradiționala „carte verde”, ceea ce înseamnă – în opinia forului condus de Răzvan Burleanu – că suspendarea nu a putut fi preluată și se reactivează, pe cale de consecință, odată cu revenirea în fotbalul românesc.

Păianjenul ar putea pune capăt dilemei

Cu „roșu” sau fără, Budescu chiar în ziua prezentării sale oficiale la FCSB – informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK – și nu va putea evolua, cel mai probabil, în derby-ul cu Dinamo. Odată validată prima etapă de suspendare, prin prisma acestei absențe, ar mai rămâne doar una, în următorul meci al roș-albaștrilor, contra Universității Craiova.

„Am încercat și încerc în continuare să fac unele schimbări în viața mea de fotbalist și sper ca asta să se vadă și în teren. Mă simt foarte bine. Au mai fost câteva tentative, dar este bine că am venit acum (n.r. la FCSB).

ADVERTISEMENT

Toate lucrurile sunt ok și sper ca totul să meargă bine de acum încolo. Am primit foarte multe mesaje și chiar am rămas surprins plăcut, că a fost foarte multă lume.

Au contat și oamenii care sunt aici, pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei. Am văzut și eu unele prostii scrise prin presă, nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament.

Și am decis să-mi iau o zi liberă, ca să pot să merg la un medic, să văd despre ce este vorba și să mi se dezumfle piciorul. Voi deveni Spider-Man, pentru că se potrivesc și culorile.

ADVERTISEMENT

Echipa este pe un drum bun, s-au făcut ceva schimbări aici. Zic eu că o să se vadă de acum încolo. Sperăm să obținem rezultate pozitive, pentru că este o diferență mare de puncte și asta nu e bine pentru noi.

M-a primit foarte bine (n.r. Edi Iordănescu). Nu am lucrat cu Mister pâna acum, am mai discutat doar la telefon. Este un antrenor foarte bun, peste tot pe unde a fost a obținut rezultate bune și eu zic că asta o să facă și aici”, a declarat Constantin Budescu.