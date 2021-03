Constantin Budescu, surprins că n-a fost convocat de Mirel Rădoi: ”Înainte să plec eram la națională”

Constantin Budescu s-a declarat surprins că nu a primit telegrama de convocare la echipa națională pentru meciurile din debutul campaniei de calificare la CM de anul viitor.

Transferat la începutul lunii trecute în Arabia Saudită, la FC Damac, mijlocașul ofensiv a avut meciuri bune la echipa de club, dar acest lucru nu l-a convins pe selecționerul Mirel Rădoi că ar fi util României în meciurile cu Macedonia de Nord, Germania și Armenia.

Fotbalistul de 32 de ani face spectacol în Arabia Saudită. Cu el în teren, Damac a obținut 4 puncte în ultimele două etape, iar evoluțiile internaționalului român sunt extrem de apreciate.

Budescu: ”Dacă eram convocat veneam cu plăcere”

Chiar dacă a jucat ultima oară în tricoul României pe 18 noiembrie 2019, în înfrângerea ”Tricolorilor”, 0-5, în Spania, Constantin Budescu spune că aștepta convocarea pentru meciurile din debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2022.

”Nu știu care a fost motivul (n.r. – pentru care n-a fost convocat). Înainte să plec eram la națională, acum nu știu ce s-a întâmplat. Probabil fiecare antrenor are jucătorii lui, sistemul lui de joc. Nu sunt eu în măsură să comentez. Dacă n-am fost convocat, asta e. Dacă eram convocat, veneam cu plăcere”, a spus Budescu, la Pro X.

Fotbalistul a adăugat că nu este întru totul dezamăgit de decizia selecționerului și că, într-un fel, acest lucru era previzibil din cauza faptului că s-a transferat la o grupare din Zona Golfului.

”M-am gândit și eu după plecare că o să fie mai dificil, dar n-am avut ce face. A trebuit să plec. Am luat decizia cea mai bună pentru mine. Nu cred că a fost numai asta. Probabil a fost o schimbare de moment. A fost alegerea lui. N-am niciun fel de problemă”, a mai spus Budescu.

Încurajări pentru ”tricolori”

România joacă la sfârșitul acestei luni primele meciuri din campania de calificare la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar de anul viitor. Meciul de debut este programat pe 25 martie, acasă, cu Macedonia de Nord.

Trei zile mai târziu, pe 28 martie, România joacă împotriva Germaniei, tot pe teren propriu, iar pe 31 martie, în deplasare cu Armenia.

”Sper să înceapă cu dreptul și să câștige pentru că toți așteptăm o calificare. Nu am vorbit cu Rădoi. Doar ce am vorbit cu oamenii din club de la Astra. Eram în formă bună, marcam, pase de gol și mi-au zis că în proporție foarte mare sunt la echipa națională. Nu am niciun fel de problemă. Sper să câștige România și să ia o opțiune mare de a se califica”, a mai spus Budescu, pentru sursa menționată.