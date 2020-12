Constantin Budescu, ţinta de lux a lui Gigi Becali! Care a fost meciul care l-a convins pe patronul FCSB. Exclusiv

Chiar dacă echipa sa are cel mai bun atac din Liga 1 și se bucură de strălucirea „perlelor” Dennis Man, Tănase ori Florinel Coman, Gigi Becali vrea să îl readucă pe Constantin Budescu.

FANATIK a aflat că patronul FCSB își dorește cu ardoare un „mingicar” în echipa sa, iar o revenire a lui „Budi” este văzută drept soluția ideală pentru a aduce un plus de fantezie în jocul roș-albaștrilor.

Alternativa lui Becali la Budescu, cel care l-a convins prin proestația din meciul UTA – Astra 0-6, este fotbalistul lui Gaz Metan Mediaș, Dumitru Cardoso.

Constantin Budescu, ținta de lux a lui Gigi Becali! Meciul cu UTA l-a dat pe spate

Cu 37 de goluri marcate în acest sezon al Ligii 1, FCSB are cel mai bun atac din campionat și conduce campionatul după un tur excelent. Cu toate acestea, FANATIK a aflat că Gigi Becali vrea să întărească echipa și a pus ochii pe unul dintre cei mai talentați fotbaliști din România. Este vorba despre Constantin Budescu, cel care a mai evoluat pentru FCSB și în sezonul 2017-2018.

Al cincilea marcator al Ligii 1, Budescu este în continuare un fotbalist extrem de apreciat și a pus masiv umărul la redresarea formației Astra Giurgiu. Aflați mult timp în subsolul clasamentului, elevii lui Eugen Neagoe și-au revenit imediat ce au fost preluați de fostul antrenor al lui Dinamo. Budescu a contribuit și el la reușitele din ultima vreme ale „astralilor” și a adunat șase goluri și șapte pase decisive în prima parte a sezonului. Evoluțiile bune nu doar că i-au atras atenția lui Gigi Becali, dar l-au „impus” pe Budescu și în cel mai bun prim 11 al turului Ligii 1, alcătuit de LPF:

Vâlceanu (Clinceni) – Bălașa (Craiova), I. Cristea (FCSB), A. Burcă (CFR Cluj) – Deac (CFR Cluj), Cicâldău (Craiova), Vașvari (Sepsi), Moruțan (FCSB) – Man (FCSB), Budescu (Astra), Florin Tănase (FCSB). Antrenori: Ilie Poenaru (Academica Clinceni) și Leo Grozavu (Sepsi)

Deși a fost cel mai bun om al echipei sale pe parcursul întregului tur de campionat, FANATIK a aflat că adevăratul motiv pentru care Budescu ar putea ajunge la FCSB este prestația sa din ultimul meci al anului. Astra Giurgiu a câștigat cu 6-0 la Arad, pe terenul celor de la UTA, iar „Budi” a făcut show. El a marcat trei goluri și a oferit și o pasă decisivă. Jocul lui Budescu l-a convins pe Becali că vârful care va împlini 32 de ani în februarie este piesa lipsă din angrejanul echipei sale și elementul care îi poate asigura un nou titlu în Liga 1, după șase ani.

6 goluri și 7 pase decisive are Budescu în actuala ediție a Ligii 1.

are Budescu în actuala ediție a Ligii 1. 13 goluri și 12 pase decisive a reușit atacantul în 37 de meciuri jucate pentru FCSB în sezonul 2017-2018, în toate competițiile.

a reușit atacantul în 37 de meciuri jucate pentru FCSB în sezonul 2017-2018, în toate competițiile. 9 meciuri a jucat „Budi” pentru FCSB în Europa. A marcat 4 goluri și a pasat decisiv de 3 ori.

Îi vrea pe roș-albaștri campioni și n-ar refuza o revenire: „Vom vedea!”

Revenit în vara lui 2019 la Astra Giurgiu, Constantin Budescu a avut de înfruntat o perioadă dificilă pentru clubul patronat de Ioan Niculae. Neplătit o bună bucată de timp și în conflict și cu fosta sa echipă, Al-Shabab, Budescu a recunoscut că se gândește la o plecare chiar în iarnă.

„Nu mă aştept la nimic deocamdată, mai avem un meci şi după care o să vină perioada de transferuri. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai am şase luni de contract, vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Budescu la finalul meciului Astra-Gaz Metan Mediaș 3-0, în care a marcat un gol. Fostul vârf al FCSB intră în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu oricine încă din ianuarie. Pentru a-l aduce din iarnă, însă, Gigi Becali ar trebui să plătească și o sumă de transfer.

Preț de un sezon fotbalist al FCSB, Budescu a rămas atașat de echipa lui Gigi Becali și a admis că vrea ca roș-albaștrii să câștige titlul în actuala ediție a Ligii 1.

„Da, am văzut că cei de la FCSB și-au revenit și sper să o țină tot așa. Merită să câștige campionatul. Nu au mai câștigat de mult timp și pot face acest lucru. Am mai discutat cu Gigi Becali. Dar în ultima perioadă nu am mai vorbit cu el. Mai vorbesc cu cei de acolo. Am prieteni și țin legătura cu ei. În perioada de transferuri pot discuta cu oricine. Mie îmi place să joc în România”, afirma atacantul la începutul lunii decembrie.

85 de goluri și 80 de pase decisive a oferit Budescu în cele 227 de jocuri disputate la Astra , de-a lungul anilor.

a oferit Budescu în cele , de-a lungul anilor. Al-Shabab este singura echipa din străinătate la care a jucat „Budi”.

este singura echipa din străinătate la care a jucat „Budi”. A marcat 8 goluri și a oferit 5 pase decisive pentru saudiți, în 24 de apariții.

„Mitică”, alternativa la „Costică”. Și Dumitru Cardoso este o soluție pentru FCSB

Un alt jucător extrem de productiv în prima parte a sezonului 2020-2021 al Ligi 1 este Dumitru Cardoso. Adus de Gaz Metan Mediaș în vara lui 2019, Cardoso a avut evoluții extrem de bune în acest sezon. El este al patrulea marcator din Liga 1, cu șapte reușite, și a fost unul dintre cei mai importanți oameni pentru medieșenii lui Jorge Costa.

Având și origini românești, Cardoso a intrat în conflict cu tehnicianul portughez al Gazului și ar vrea să plece de la Mediaș. FANATIK a anunțat în exclusivitate că o echipă din Coreea de Sud a făcut o ofertă pentru atacant, dar conducerea ardelenilor ar fi reticentă să îi dea drumul. Asta deși i-au promis că îl vor lăsa să plece în iarnă.

Gigi Becali ia în calcul să profite de situația lui Cardoso și să încerce să îl aducă la FCSB. De altfel, patronul roș-albaștrilor ar putea profita și de relația bună pe care o are cu cei din conducerea Gazului, club de la care i-a adus în trecut pe Iulian Cristea, Darius Olaru sau Sergiu Buș. Becali îl consideră și pe Cardoso un „mingicar” numai bun pentru a aduce un plus de tehnică în atacul echipei sale.

„Am jucat la un nivel înalt, acum sunt aici, la Mediaș, e clar că e diferit. E normal, când joci pentru obiective mai importante, ai un stimul diferit. Clubul știe ce doresc eu, dar sunt profesionist, voi da 100% până la sfârșit. Când se va deschide perioada de mercato, vom vedea ce e mai bine pentru mine și pentru club”, a spus Cardoso după Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș 3-0.