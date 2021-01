Constantin Budescu, tot mai aproape de revenirea la FCSB: ”Nu vrea să prelungească”

ADVERTISEMENT

”Au existat discuţii, chiar eu am vorbit cu Budi. Budescu joacă la Astra cât vrea el, îi prelungim contractul. Dacă vrea un an, un an, dacă vrea patru, pe patru. El se asicoează într-un fel cu performanțele obţinute de club în ultimii ani şi cât vrea să stea la Astra, va avea uşa deschisă”, a declarat Dani Coman la Telekom Sport.

”La momentul acesta nu vrea să prelungească. Chiar dacă nu-şi va prelungi, eu mi-aş dori să rămână până la finalul acestui sezon. Dacă îşi doreşte o nouă aventură, să plece jucător liber, dar să ne ajute până la vară”, a încheiat președintele Astrei.

În urmă cu o săptămână, Gigi Becali a anunțat că a discutat cu Constantin Budescu și că au stabilit detaliile revenirii la FCSB. Patronul l-ar vrea încă din această iarnă, dar nu este dispus să plătească 900.000 de euro, suma care o cere Astra.

La rândul său, directorul sportiv al giurgiuvenilor, Bogdan Mara, face tot posibilul să-l convingă pe Budescu să accepte prelungirea contractului și îi propune chiar funcția de președinte la club atunci când va decide să se retragă din cariera de fotbalist.

Constantin Budescu a mai jucat la FCSB în sezonul 2018-2019, atunci când a evoluat în 37 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Mijlocașul s-a despărțit de gruparea roș-albastră în august 2019, atunci când a fost transferat la Al Shabab, pentru 2,5 milioane de euro.