Constantin Dănilescu, omul care a câștigat 29 de trofee cu Steaua și Dinamo: „Becali a luat FCSB și a ridicat-o”. Exclusiv

Constantin Dănilescu a oferit un interviu pentru FANATIK . Fostul mare om de fotbal știe de ce Gigi Becali și MApN nu vor ajunge niciodată la o înțelegere. În schimb la Dinamo lucrurile stau cu totul altfel.

Constantin Dănilescu, impresionat de parcursul FCSB în cupele europene: „Clubul va trece la un alt nivel

din perioada de aur a Stelei și a lui Dinamo, iar casa sa s-a transformat într-un adevărat muzeu plin de trofee, care pot fi admirate în galeria foto. Meciuri memorabile, transferuri și detalii de culise neștuite. Toate acestea și multe alte într-un amplu interviu.

Ce părere aveți despre calificarea FCSB-ului?

– FCSB-ul a avut un rezultat extraordinar pentru fotbalul românesc. E echipa care face singurele puncte la coeficientul UEFA. Becali a luat-o și a ridicat-o sus, iar acum văd că Dinamo după ce necazuri au avut văd că au revenit și ei.

Sincer, sunteți stelist sau dinamovist?

– Am lucrat atâția ani la ambele cluburi. . Țin cu amândouă. Acum fiind mai apropiat de Steaua din Liga 2 cu care am și colaborat, fiul meu Cătălin a fost antrenor până de curând la grupa de 2006, am ținut cu ei. El a fost însă antrenor și la Dinamo. Chiar mai vorbesc cu Oprița la telefon. Familia mea s-a intersectat tot timpul cu cele două cluburi mari, chiar dacă am oferte și de la alte echipe. Am vrut însă în biografia mea să rămână doar Steaua și Dinamo.

Constantin Dănilescu ține cu Dinamo la derby: „E echipa mai mică”

Cu cine țineți la derby?

– Țin cu Dinamo că e echipa mai mică și e bine să ții cu echipa care nu pleacă din postura de favorită. Steaua (n.r. FCSB) e în altă formă acum. . Nu am nicio preferință la nivel de jucători.

Surpriză mare Dinamo?

– Se bat la primele locuri, da. Clubul va trece la un alt nivel când se va construi stadionul. Va fi cu totul altceva și sunt sigur că vor veni și alți acționari lângă ei. Atunci eu cred că va fi foarte bine pentru ei.

Constantin Dănilescu: „Tot Steaua, FCSB-ul, se va bate acolo sus cu o echipă de la Cluj”. De ce nu există cale de împăcare între MApN și Gigi Becali

Cine credeți că o să câștige titlul?

– Eu apreciez foarte mult munca lui Ioan Ovidiu Sabău, unde a reușit să o ducă pe Universitatea Cluj. Tot Steaua, FCSB-ul, se va bate acolo sus cu o echipă de la Cluj. Asta cred eu. Craiova merge bine cu Mirel Rădoi, dar cred că Steaua e favorită, Clujul și Craiova.

Se poate ajunge la o împăcare între Steaua și FCSB?

– Gigi Becali și-ar dori să rămână o singură echipă și asta să fie a lui. Uite că și nu se va ajunge la nicio înțelegere între cele două părți. Poate dacă s-ar găsit o companie sau un concern de-ăsta militar care să se unească cu secția de fotbal a Armatei, Direcția de Comerț Extern a MApN și să vină cineva, ar fi o chestiune care ar liniști pe toată lumea. Dacă ar exista mai multă forță financiară fotbalul românesc ar crește mult.

Aveți un mesaj pentru suporterii Stelei și ai lui Dinamo?

– Să fie sănătoși și suporterii FCSB-ului și ai Stelei, și ai lui Dinamo. Eu sunt om de fotbal și le doresc numai bine. Respectul meu pentru toți fotbaliștii care au jucat la Steaua și la Dinamo și multă sănătate.

Constantin Dănilescu „a debutat” la Steaua la Supercupa Europei: „M-am bucurat că băieții s-au întâlnit zilele astea”

Ați ajuns la Steaua înainte de Supercupa Europei. Nu v-ați trecut niciodată trofeul ăsta în palmares. Ar fi fost cel cu numărul 30… De ce?

– Eu începusem munca din ianuarie la Steaua, dar încă nu eram numit în funcție. Abia când am venit de la Monte Carlo am fost la festivitatea de premiere de la minister. Am fost lângă băieți acolo, dar nu am participat. Cristi Gațu a fost în pregătire cu echipa, era nea Ion Alecsandrescu. Chiar m-am bucurat că băieții s-au întâlnit zilele astea alături de suporteri în Drumul Taberei, unde s-au consacrat. O performanță extraordinară, reușită doar cu fotbaliști români.

Ce vă mai aduceți aminte de la Monte Carlo?

– Amintiri frumoase. Eu am fost invitat și la finala de la Sevilla și se zvonea de atunci că voi veni la Steaua. Vă dați seama ce impact a avut asupra noastră luxul care era la Monte Carlo. Îmi aduc aminte și nu o să uit niciodată o fotografie pe care am făcut-o la stadion la începutul meciului. A fost o chestie de destin probabil. Nea Cristi Gațu e într-o parte a fotografiei dincolo de linia de margine și eu eram pe tușă cum ar veni în partea cealaltă. Și mă gândeam peste ani și ani că s-a făcut schimbul de generații, l-am înlocuit, am făcut schimbare ca la fotbal.

Cine l-a adus pe „Tică” Dănilescu la Steaua: „M-a remarcat și m-a propus”. Ce relație a avut cu Valentin Ceaușescu

Cum ați ajuns la Steaua?

– Eram prim-adjunct la cabinet la Ministerul Apărării Naționale, la generalul Stănculescu. Au fost făcute 3 propuneri: Cristi Gațu, Scopu Cacoveanu de la Târgu Mureș, care avea mult mai multă experiență ca mine și eu. Eu mă ocupasem de echipa de la Mizil a Stelei. Am luat-o din Divizia C și câțiva ani chiar ne-am bătut pentru promovarea în prima ligă. Erau mai mulți jucători împrumutați de la Steaua și nea Ion Alecsandrescu m-a remarcat și m-a propus domnului comandant Gavrilă.

Cum v-ați înțeles cu Valentin Ceaușescu?

– Am avut o relație bună și e un om deosebit. Toată lumea se aștepta să aibă intervenții, însă nu a făcut niciodată asta. Nu a vrut să influențeze niciun rezultat. El a crezut în băieții ăștia și stătea ore întregi de vorbă cu Pițurcă, cu Tudorel Stoica, cu Loți Boloni sau Lăcătuș. Le-a dat o încredere extraordinară. Probabil au contat mult și studiile pe care le-a făcut în străinătate.

Să vă dau un exemplu. Ajunsesem la Scornicești pentru meci și ei bătuseră înainte pe Dinamo și au netezit drumul nostru în campionat. Am zis și noi că dacă sunt două echipe apropiate de familia Ceaușescu să se facă un meci egal. Valentin nu a vrut sub nicio formă. I-a transmis lui Iordănescu că dacă se întâmplă să facă vreun aranjament el nu mai vine pe la echipă niciodată. Am bătut cu 1-0 și le părea rău băieților de la Steaua. A ieșit și un conflict la final, s-au încăierat jucătorii.

Constantin Dănilescu, 8 titluri de campion 6 Cupe ale României și 3 Supercupe cu Steaua: „6 titluri consecutive. Asta nu se va mai repeta niciodată”

Au urmat 17 trofee în mai bine de 12 ani la Steaua….

– La început aveam emoții mari. Să stai la ședințe, să discuți cu jucători mari de tot în Europa. Am început destul de timid și mi-a fost destul de greu. Am mai jucat o semifinală, apoi a fost finala cu AC Milan. Am reușit să stau la Steaua până în 1999 și a fost o perioadă extraordinară și după Revoluție.

Am reușit trei calificări consecutive în grupele Ligii Campionilor și am avut 6 titluri consecutive. Asta e fără precedent și nu cred că se va mai repeta. Am și eu un mic merit pentru tot aceste performanțe pentru că am contribuit la toate transferurile. Nu mai e niciun alt președinte de club care să se poată lăuda cu atâtea trofee câștigate.

Dintre toate trofeele câștigate la Steaua care ar fi cea mai frumoasă amintire?

– Am reușit să facem eventul în dubla aia cu FC Național când am luat cupa și campionatul în decurs de 3 zile în 1998. A dat Sabin Ilie atunci vreo trei goluri. A fost un moment deosebit. Era Florin Halagian antrenor la ei. A fost ceva extraordinar pentru că am umplut Lia Manoliu de 2 ori în decurs de 3 zile. Amintiri de povestit copiilor și nepoților. Păcat că Steaua nu mai este acolo unde ar trebui să fie.

Constantin Dănilescu face topul celor mai buni jucători de la Steaua: „El este emblema Stelei”

Dacă ați face un top, care ar fi cei mai buni jucători de la Steaua?

– Pentru mine, locul 1 ca fotbalist, om și caracter este Marius Lăcătuș. El este emblema Stelei. E singurul jucător care a câștigat 7 titluri de campion cu un singur club. Bineînțeles apoi i-aș face un elogiu lui Boloni, care era un jucător cerebral, Tudorel Stoica, Iovan, Pițurcă, jucători care au dovedit că sunt fotbaliști foarte buni.

Alecsandrescu a avut un ochi extraordinar. A fost cel mai mare conducător de club și pe mine m-a învățat totul, deși vorbea foarte puțin. Ziceau nu mai da sau nu și eu stăteam și mă gândeam oare ce voia să spună și ce discuta la telefon. Stăteam amândoi în același birou, nu a acceptat să stea separat. Și așa am învățat.

Și după 1990?

– Atunci s-a făcut o strategie să promovăm jucători tineri pe care să îi șlefuim și să îi vindem în străinătate. Gândiți-vă numai la Adrian Ilie, un tânăr care a explodat și a jucat și la echipa națională. Panduru, Joe Panait, Dănciulescu, pe care l-am avut la Steaua și la Dinamo.

Și Prunea de la Dinamo, Bogdan Stelea pe care l-am adus la Steaua când s-a întors să nu piardă echipa națională. Gâlcă, un jucător pe care eu l-am adus. Daniel Prodan după care am mers cu Țiți Dumitriu și ne-am bătut cu Dinamo pentru aducerea lui. Apoi Tibi Csik… Au fost mulți jucători valoroși, tineri de mare talent.

Povestea fabuloasă a transferului lui Adrian Ilie la Steaua: „O treabă foarte secretă. Am plecat la Craiova și nu am fost la finala Cupei României”

Aveți o amintire mai specială legată de un transfer?

– Cea mai deosebită și care e legată și de Cornel Oțelea, un mare comandant, Dumnezeu să îl ierte, e transferul lui Adrian Ilie. Am avut o relație foarte bună cu dânsul. A fost o treabă foarte secretă. Am lipsit de la un finala Cupei României din Regie cu Sportul Studențesc. Toată lumea s-a întrebat și era suspicioasă de ce nu am fost la meci pentru că nu am răspuns la nimeni la telefon.

Singurul care știa era Cornel Oțelea. Am plecat la Craiova și m-a ajutat foarte mult directorul Mondea de la Electroputere Craiova. Voiau să îl iau frații Becali și să îl ducă direct în afară. Nu a știut absolut nimeni. M-am întors a doua zi, i-am cerut scuze lui Ion Alecsandrescu și m-a scos Cornel Oțelea. Eram foarte fericiți că am luat și Cupa României și pe Adrian Ilie.

Au mai fost și alte probleme sau transferuri picate?

– Îmi aduc aminte cu transferul lui Ciocoiu cu Marcel Răducanu de la Bacău, cu Sechelariu. L-a trecut pe Ciocoiu ca mijloc fix în actele de transfer. A fost o nebunie atunci. Transferul lui Cristi Chivu la Steaua. A fost la mine acasă la București, a zis că vine și apoi l-au deturnat, nu a mai ajuns la Steaua.

Despre privatizarea Stelei din 1998: „S-a dorit foarte mult ca Steaua și Dinamo să se separe de influența ministerelor”

Ce s-a întâmplat în 1998 când a venit Viorel Păunescu?

– E destul de greu de deslușit. Eu când am comentat de fiecare dată aceste lucruri am fost de partea Armatei și a Stelei. Au apărut fel de fel de discuții cu cheltuielile. Eu sunt ofițer al Armatei Române nu pot să îmi bat joc. De aici au pornit niște discuții și am plecat în 1999. Am prins un an cu AFC-ul lui Viorel Păunescu. Apoi ce discuții au fost cu Gigi Becali care l-a împrumutat pe Viorel Păunescu și nu a mai putut să îi dea banii înapoi și a trebuit să îi dea echipa.

Au fost multe speculații și treburi de culise la care nu am vrut să particip. Cât am fost eu la Steaua eu nu l-am văzut niciodată pe Becali și nu știu să fi fost implicat direct. Nu ne-am intersectat în niciun fel. Apoi au fost problemele între ei. S-a dorit foarte mult ca Steaua și Dinamo să se separe de influența ministerelor.

Ar trebui să primeze meritul sportiv?

– Cu siguranță! Am spus tot timpul asta. Uitați și acum: sunt 6 echipe susținute de primării în Liga 2 care nu au drept de promovare. Steaua trebuia să fie în prima ligă. Unde este directiva UEFA? Să o scoată FRF din arhivă. Nu există, a fost doar o recomandare. Ianul s-a ambiționat să privatizeze Dinamo și apoi a venit și la noi ideea asta. Mai e acum și CS Dinamo în Liga 3.

Cum a ajuns Tică Dănilescu la Dinamo după mai bine de 12 ani la Steaua: „Viorel Păunescu insista să rămân”

Cum ați ajuns la Dinamo?

– Mi-am început junioratul la Târgoviște, lângă prietenul și colegul meu de bancă, Cornel Dinu. Datorită lui am ajuns la Dinamo. Îmi aduc aminte în 1999 că Steaua pierduse în prima etapă la Petrolul cu 5-1. M-am dus la nea Viorel Păunescu și i-am spus că nu mai stau. Tot insista să rămân. În octombrie au început tatonările cu Dinamo și în 15 noiembrie am plecat.

Cum v-au primit suporterii?

– Nu am avut probleme, dar la început, când se termina meciul și mă duceam la cabine toată lumea cânta: „Du-te la Steaua, nea Tică du-te la Steaua”. Îi spuneam și lui Cornel Dinu: „Domne, eu sunt ofițer al Armatei Române, nu sunt făcut la apelul de seară”. Apoi m-a trecut pentru scurtă vreme colonel la MAI și în 2002 am fost trecut în rezervă și m-am pensionat: „Cum să vin eu la Dinamo după atâția ani la Steaua?”. Ăsta a fost destinul probabil. Eram de dimineața până seara la birou, mergeam și la antrenamente.

Cel mai important titlu cucerit la Dinamo: „I-am spus lui Ionuț Negoiță că nu o să mai câștige niciodată nimic”. Topul celor mai buni jucători ai „câinilor”

Care e cel mai de suflet trofeu câștigat cu Dinamo?

– Cred că cel mai important titlu pentru mine și pentru Dinamo rămâne chiar ultimul din 2007, câștigat cu Mircea Rednic. I-am spus lui Ionuț Negoiță atunci că nu o să mai câștige niciodată nimic pentru că a îndepărtat toți dinamoviștii din club. Mă gândeam acuma că a plecat până și ultimul dinamovist din club, Johnny Culina. Bine că s-a dus la CS acolo, la Dănciulescu. Păcat, așa i-au îndepărtat pe toți.

Un top al celor mai buni jucători pe care i-ați avut la Dinamo?

– Dănciulescu și Claudiu Niculescu. L-am avut pe Marius Niculae, pe Giani Kiriță, Mihalcea, Florentin Petre, mulți jucători buni. Și antrenori, Cornel Dinu, care a fost și comandantul clubului o perioadă, Ion Marin. Am avut o relație bună și cu Borcea, cu Nicolae Badea.

Marele regret al lui Tică Dănilescu de la Dinamo: „Nu am reușit să pun două stele pe emblemă”

Aveți vreun regret legat de perioada petrecută la Dinamo?

– Mi-a părut rău că nu s-a reușit la Dinamo să se facă un stadion nou și să pun două stele pe emblemă, la fel ca Steaua. Am rămas cu 19 titluri. Nu am reușit din păcate, dar asta e. Poate vor reuși cei de acum să își intre din nou în mână.

Cel mai dificil moment din cei aproape 15 ani la Dinamo?

– Am mai avut discuții cu ei și am vrut să plec de mai multe ori. A intervenit de multe ori Dinu, tactul și înțelegerea lui Nicolae Badea. Cu Borcea am fost prieten foarte bun, dar ne mai luam. Eu i-am respectat și am avut respect din partea lor. Dar acolo unde sunt mai multe păreri, unde sunt 5-6 acționari, țineau ședințele alea până la 1-2 noaptea. Cu Turcu, Walter, Cohn, Nețoiu… A fost și problema aia cu „Dosarul Transferurilor”. Bine că nu am avut nicio problemă legată de acte.

De ce a plecat de la Dinamo după aproape 15 ani: „El e vinovat pentru tot ce a urmat la Dinamo”

De ce ați plecat de la Dinamo?

– Au fost discuțiile cu domnul Negoiță și nu am vrut să mai continui. Vreți să plec? La revedere! El e vinovat pentru tot ce a urmat la Dinamo. Am vrut să mai rămân un an la Dinamo să îl pregătesc pe Dănciulescu să îl pună director sportiv, să îl învăț cu documentele. Nu prea îi plăcea. Danciu a avut o tentativă să mă aducă la CS Dinamo să îl mai ajut cu actele, dar m-am mutat și din București.

Se unește echipa din SuperLiga cu CS Dinamo?

– Eu cred că după ce se va construi stadionul se vor purta și discuțiile astea. Dănciulescu are mult tact, la fel ca președintele Ionuț Popa și cred că vor reuși. Se va implica și Borcea în niște discuții, chiar dacă nu se mai întoarce ca acționar. E mult mai mult înțelegere aici decât în partea cealaltă la Steaua.