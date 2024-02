Constantin Din a lămurit demisia lui Xavi Pascual de la naţionala României: “Mi-a spus că vrea să renunţe, că nu mai poate!”. Interviu exclusiv

Pe 26 ianuarie, FANATIK . Câteva zile mai târziu, informaţia a fost confirmată într-o conferinţă de presă inedită la care au participat Constantin Din, fostul selecţioner Xavi Pascual şi viitorul selecţioner, George Buricea.

Constantin Din a lămurit demisia lui Xavi Pascual de la naţionala României: “Mi-a spus de anul trecut că vrea să renunţe, că nu mai poate”

Constantin Din a lămurit pentru FANATIK lucrurile despre demisia lui Xavi Pascual de la echipa naţională şi a explicat motivele pentru care ibericul a luat această decizie cu şase luni înainte de încheierea contractului. Preşedintele FRH a confirmat informaţiile noastre referitoare la demisie şi precizează că a încercat să îl convingă pe selecţioner să mai rămână la echipa naţională:

ADVERTISEMENT

Domnule Din, pentru că au apărut multe speculaţii referitor la plecarea lui Xavi Pascual, vă rugăm să clarificaţi modul în care s-a produs despărţirea…

– Am văzut că s-au scris multe prostii, dar e foarte simplu. Xavi Pascual mi-a spus încă de anul trecut că el o să renunţe, că nu mai poate. E vorba de sănătatea sa, de faptul că era un volum foarte mare de muncă. Este un om foarte serios, cu bun simţ şi nu are nicio legătură una cu alta.

ADVERTISEMENT

Deci v-a anunţat dinainte că va renunţa?

– Eu am încercat să îl mai ţin. Am încercat. El mi-a spus că dacă vreau să continuăm până în vară sau să ne oprim de acum. Şi am decis de comun acord să ne oprim acum. Asta e tot. Eu am încercat la conferinţa de presă să explic nişte lucruri şi oamenii…

Buricea a acceptat responsabilitatea: “Mi-a zis: «Nu, tată. Mie îmi plac provocările şi vin de acum»”

Aşa…

– De exemplu, dacă mergeam la Buricea şi îi spuneam că sunt aceste două variante (n.r. să preia de acum naţionala sau din vară). «Tu cum vrei?». Şi el zicea că din vară, pentru mine era o bilă neagră pentru el. Dar mi-a zis: «Nu, tată. Mie îmi plac provocările şi vin de acum». Adică nu a fugit de responsabilitatea barajului.

ADVERTISEMENT

Înţeleg că domnul Pascual v-a spus înainte de Euro că vrea să plece?

– Da, mi-a spus că vrea să renunţe, că nu mai poate. I-am spus să mai discutăm, să mai vedem… Am văzut că aţi scris voi despre plecare, dar eu nu puteam să vă confirm atunci pentru că speram să îl fac să continue. Dacă aş fi confirmat atunci în presă că omul vrea să renunţe, mie mi-ar fi îngreunat misiunea de a-l convinge să rămână.

“Eu îl doream director tehnic. Dar mi-a explicat că s-ar putea să nu funcţioneze”

Şi cum a decurs discuţia?

– L-am rugat să discutăm după finalul Campionatului European. I-am spus să ne mai vedem o dată şi să vedem ce decidem atunci. Eu i-am propus mai multe variante pe care el să le ia în calcul, să vadă ce i se potriveşte. Sincer, eu îl doream director tehnic. Dar mi-a explicat că s-ar putea să nu funcţioneze. Eu nu v-am păcălit cu absolut nimic. Am încercat mereu să fiu sincer şi să spun cum stau lucrurile. Acum, că alţii interpretează şi cred că e altceva, treaba lor.

ADVERTISEMENT

Xavi Pascual şi-a încheiat al doilea mandat pe banca naţionalei României. Ibericul a fost selecţioner între 2016 şi 2018, respectiv 2022 – 2024. Cu antrenorul spaniol la timonă, România s-a calificat la .

55 de ani are Xavi Pascual

3 trofee Champions League are Pascual cu Barcelona