Constantin Din, conferință maraton înaintea alegerilor pentru conducerea FR Handbal: ”Nu sunt un magician sau un președinte fabulos”. Video

Devenit președinte al FR Handbal în urmă cu patru ani, Constantin Din (57 de ani) își dorește un nou mandat la conducerea instituției. Fostul arbitru, care este susținut de fosta mare jucătoare Marian Tîrcă, are însă contracandidați puternici, iar lupta se anunță a fi extrem de echilibrată.

Mesajul lui Constantin Din înainte de alegerile pentru președinția FR Handbal

Cu patru zile înainte de alegerile de la Federația Română de Handbal, președintele în funcție Constantin Din a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre realizările avute în actualul mandat, dar a admis faptul că nu este un magician și a mai făcut și greșeli.

”Eu sunt în general un tip optimist și cred că handbalul românesc poate să obțină rezultate mai bune decât am obținut până acum și sunt optimist și în privința alegerilor de vineri. Important este să reușești să continui ceea ce ai început. Iubesc enorm acest sport și nu cred că aș putea sta departe de handbal.

Este o activitate foarte complexă la Federația Română de Handbal în care sunt implicați foarte mulți oameni, dar în același timp trebuie să fim conștienți că ceea ce facem noi nu este doar pentru noi, este pentru spectatori și telespectatori. Nu jucăm handbal doar pentru noi.

Ceea ce trebuie să facem este să dezvoltăm în continuare acest sport și să-l facem urmărit de cât mai mulți oameni din această țară. Indiferent cine ar fi președinte, are nevoie de timp. Nu consider că sunt un magician sau că sunt un președinte fabulos, am făcut și greșeli, dar am încercat să construim niște lucruri stabile și cred că această fundație a fost creată.

Pe această fundație putem să punem cărămidă cu cărămidă pentru performanța sportivă, dar și socială. Pentru că sunt orașe în țara asta care respiră handbal și nu sunt campioni, dar au reușit să aducă la meciurile echipelor de handbal toată suflarea din acel oraș, indiferent că joacă acasă sau în deplasare, și asta este o realizare imensă”, a declarat Din.

Performanțele echipelor naționale scoase în evidență

Într-o analiză a muncii depuse în cei patru ani petrecuți în fruntea federației, fostul arbitru a admis faptul că se putea și mai bine, dar este mândru de faptul că echipele naționale au obținut calificări la turneele finale.

”Bineînțeles că se putea să facem lucrurile mai bine decât le-am făcut până acum. Sunt mulțumit, dar în același timp sunt determinat să fac lucrurile mai bine decât le-am făcut. Faptul că am avut rezultate inedite față de ce am avut până acum este un fapt încurajator și mă refer aici pe plan sportiv. Nu cred că s-a mai întâmplat până acum ca toate echipele naționale să fie calificate la turnee finale.

Este un lucru important care arată că s-a lucrat la copii și juniori în acești ani. Un alt lucru important este faptul că echipa națională de seniori a reușit să se califice de două ori la Campionatul European, iar echipa națională de senioare la ultimul Campionat Mondial a reușit să obțină un loc nouă onorabil, care a fost un obiectiv trasat.

Și mai important este modul în care această echipă s-a exprimat pe teren. Și cred că s-au pus bazele pentru atingerea performanței. Este un proces de durată, dar acest proces a fost demarat”, a mai spus el.

Se implică politicul în alegeri?

Constantin Din a mărturisit că nu se teme de implicarea unor factori externi în alegerile de la Federația Română de Handbal și a menționat faptul că fără ajutorul venit din partea politicului ar fi foarte greu ca sportul românesc să performeze.

”Nu are de ce să-mi fie teamă de implicarea politicului în aceste alegeri. Eu merg cu inima deschisă pentru că sunt dispus să fac treabă. Altfel, pot să spun că activitatea noastră, sportul românesc, fără sprijinul politic este foarte greu să funcționeze.

Eu m-am străduit în acești patru ani să avem o relație corectă cu factorul politic, cu autoritățile locale, cu autoritățile județene, cu Agenția Națională pentru Sport, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru că este normal să fie așa”, a afirmat Din.

Când au loc alegerile la președinția FR Handbal

Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Handbal va avea loc vineri, 24 aprilie, de la ora 11:00, la Hotel Pullman World Trade Center, sala New York, iar pentru funcția de președinte există patru candidaturi.

Pe lângă actualul conducător Constantin Din, la șefia forului se vor mai bate , președintele Asociației Județene de Handbal Cluj, Cristian Potoră, și fostul handbalist Bogdan Voina.

Specialiștii consideră că lupta finală se va da între Constantin Din și Sorin Dinu, acesta din urmă , care va candida la funcția de vicepreședinte.

Mai mult decât atât, . Fostele glorii Luminița Huțupan și Carmen Amariei, precum și fostul portar al naționalei masculine, Mihai Popescu, și-au arătat încrederea că cei doi vor reușit să readucă handbalul românesc în prim-plan.