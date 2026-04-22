Constantin Din, interviu tăios înainte de alegerile FRH: „Performanţa se obţine prin muncă, nu prin vorbe!” Ce îşi propune în următorii 4 ani + ce se întâmplă cu drepturile tv de la Euro

Pe 24 aprilie vom avea alegeri la FRH, iar FANATIK a stat de vorbă cu candidaţii la preşedinţie şi nu numai, care au fost invitaţi să îşi expună planurile pentru redresarea handbalului românesc şi să vorbească despre viziunea lor. În funcţie de votul de vineri vom ştii direcţia în care se îndreaptă handbalul românesc, mai ales că 2026 e un an important, în care România este co-organizatoare a Campionatului European feminin.

Constantin Din, mesaj tăios pentru contestatari: „În ultimii opt ani de zile de ce n-am fost împreună?”

După şi , FANATIK publică interviul cu preşedintele în funcţie Constantin Din, care a discutat într-un amplu interviu despre subiectele arzătoare ale handbalului. Menţionăm că, în ciuda insistenţelor, Cristian Potora nu a răspuns solicitării publicaţiei noastre.

Constantin Din i-a contrat pe contestatari, dar a spus că e deschis pentru o alianţă dacă acest lucru este în favoarea handbalului. Preşedintele a clarificat situaţia drepturilor tv de la Euro şi a dezvăluit că există discuţii cu trustul Pro ca , nu doar pe platforma Voyo.

Domnule Din, ați câștigat alegerile din urmă cu patru ani, cu ce gând mergeți la alegerile de vineri?

– Să câștig un nou mandat, să câștig alegerile și să facem handbalul din ce în ce mai bun.

Cum vedeți lupta de vineri despre care toată lumea spune că e strânsă. Spre deosebire de alte federații, avem mai mulți candidați cu șanse?

– Ăsta poate fi un lucru bun. Sper ca din ce în ce mai mulți oameni care au activat în handbal să înțeleagă că performanța se obține prin muncă, prin implicare, prin fapte nu doar prin vorbe, nu doar prin sloganuri „Împreună pentru handbal”, „Împreună pentru România”… În ultimii opt ani de zile de ce n-am fost împreună? De ce doar prin voce a trebuit să facem lucruri? Trebuie să facem lucruri concrete, să le punem în practică şi să muncim mult mai mult decât s-a muncit până acum.

Preşedintele nu spune „nu” Legii Novak: „Vom avea reguli şi promit că ne vom ţine să respectăm aceste reguli”

Sunteţi mulţumit de ce aţi realizat la nivel de administraţie în ultimii patru ani?

– Pot să vă spun că s-a depus o muncă foarte asiduă. Inclusiv oameni din federaţie, inclusiv preşedintele, am încercat să reconstruim bazele unei fundaţii solide pentru a putea continua procesul de dezvoltare a handbalului românesc şi cred că în aceşti patru ani de zile asta s-a făcut. S-a creat această fundaţie a procesului, iar în următorii patru ani vom putea să punem cărămidă cu cărămidă pentru a putea obţine performanţe foarte bune.

Unii dintre contracandidaţii dumneavoastră vorbesc despre reguli care să avantajeze sportivii români, cum e Legea Novak, cum au fost regulile U-21, U-23. Sunteţi un adept al acestor reguli sau consideraţi că nu ar trebui să existe restricţii în Liga Naţională?

– Eu sunt un adept puternic al regulilor. Pentru a putea să obţinem lucruri bune, trebuie să avem reguli pe care să le respectăm. Indiferent cum sunt regulile, trebuie să avem reguli. Din păcate, în ultimii foarte mulţi ani de zile, aceste reguli, chiar dacă au existat, nu s-a ţinut cont de ele. Şi asta este foarte dăunător. Vom avea reguli şi promit că ne vom ţine să respectăm aceste reguli. Şi vom avea din ce în ce mai multe reguli care să ajute, în primul rând, sportivul, handbalistul român şi antrenorul, specialistul în handbal.

Vrea să revină Campionatul de Tineret: „S-a dorit să fie desfiinţat”

Ce vă propuneţi în următorii patru ani? Care e planul?

– Repet, s-a construit o bază, acum trebuie să punem cărămidă cu cărămidă pentru a avea rezultate din ce în ce mai bune. Trebuie să avem un model clar de organizare, pe tot ce înseamnă echipe naţionale şi handbal românesc şi trebuie să avem un model clar în ceea ce priveşte instruirea antrenorilor şi sportivilor. Astea vor fi nişte obiective foarte importante în următorul mandat şi sunt convins că le vom pune în practică şi un lucru foarte important, la care ţin, reînfiinţarea Campionatului de Tineret.

Vă doriţi în continuarea reînfiinţarea Campionatului de Tineret după ce în Consiliul de Administraţie a fost votat să fie desfiinţat, sau, mă rog, să fie o prezenţă opţională, pentru cine doreşte…

– Nu, s-a dorit să fie desfiinţat. Aia a fost o… soluţie de ochii lumii.

Dialog aprig pe tema arbitrajului: „Care scandaluri? Suntem în top 5 campionate din Europa, pe verificate”

Referitor la problemele de arbitraj. Aţi mărit baremurile arbitrilor, toată lumea credea că o să fie o linişte din acest punct de vedere. N-a fost. Sunteţi dezamăgit de scandalurile de arbitraj care au existat şi au fost implicaţi arbitri?

– În primul rând, nu eu am mărit baremurile de arbitraj. Ele s-au ridicat la solicitarea cluburilor. Peste 90% dintre cluburi au dorit ridicarea baremurilor. Nu ştiu ce fel de scandaluri vorbiţi dumneavoastră. Vă amintiţi, puteţi să îmi spuneţi un scandal foarte repede…

Da. Brăila – Râmnicu Vâlcea, în prima etapă, doar ca exemplu…

– Brăila – Râmnicu Vâlcea, pentru o decizie greşită în final de meci e scandal de arbitraj? Aţi văzut greşeli în Liga Campionilor?

Bineînţeles…

– Ăsta este sportul nostru, e sport de contact, este un sport în care deciziile arbitrilor sunt contestate şi subiective. Fiecare om apreciază într-un anumit fel. Aşa e regulamentul de handbal. Dumneavoastră aţi spus în întrebare, foarte multe scandaluri. Nu ştiu care sunt alea multe scandaluri şi mi-aţi dat un exemplu din prima etapă, o fază în ultima secundă.

Vorbeam de scandaluri pentru că multă lume şi contracandidaţii dumneavoastră se plâng de arbitraje…

– Care dintre contracandidaţi?

Bogdan Voina şi Sorin Dinu, ambii susţin că arbitrajele nu sunt la un nivel dorit având în vedere nivelul campionatului nostru…

– Eu spun că nivelul arbitrajului în România este în top 5 campionate din Europa, pe verificate, pe controlate, analize, pe ce vreţi dumneavoastră. Ştiu bine ce spun. Putem să comparăm nivelul arbitrajului din România, cu nivelul competiţiilor europene. Faceţi dumneavoastră singur comparaţia şi o să trageţi o concluzie simplă.

România, gazda a patru turnee internaţionale de handbal: „O să crească numărul de sportivi”

Este un moment prielnic pentru repopularea handbalului având în vedere că aţi reuşit, ca Federaţie, să aduceţi trei turnee finale în România?

– Handbalul românesc, pot să spun cu tărie, este cel mai iubit sport din România după fotbal. Este sportul numărul doi, clar. Am avut o creştere naturală şi frumoasă în aceşti patru ani de zile a echipelor care participă la copii şi juniori. O creştere importantă de peste 40% şi sunt convins că prin această reuşită de a organiza competiţii de nivel înalt în România.

Iată că sunt patru competiţii majore pe care le organizăm şi le vom organiza, după o pauză de 26 de ani la seniori şi o pauză de 18 ani de când n-a mai organizat o competiţie de acest nivel la tineret. Iată că avem patru competiţii mari şi una mai mică, practic cinci. Sper să avem rezultate bune ale echipei naţionale la aceste turnee, iar simpatia faţă de handbal o să crească şi implicit o să crească şi numărul de sportivi.

Naţionala României doar pe Voyo sau şi pe TV la Euro? Reacţia lui Din: „Sper să ajungem la o înţelegere cu trustul Pro”

Nu ţine de dumneavoastră, într-adevăr, dar EHF a vândut drepturile tv pentru Trustul Pro, care a hotărât să dea online. Aţi făcut demersuri ca meciurile României din luna decembrie de la Euro să fie urmărite şi pe TV?

– Ca preşedinte al Federaţiei Române de Handbal îmi doresc ca meciurile României să fie cât mai vizibile, pe televiziunile din România. Este un lucru pe care nu ştiu dacă ar trebui să îl discutăm pentru că, evident, toată lumea îşi doreşte să vadă handbal la televizor. Am avut întânire cu CNA-ul, unde am susţinut acest punct de vedere. Există acest demers pentru schimbarea legii, pe care o susţinem şi ne dorim să vedem la tv.

Rămâne de văzut dacă vom reuşi acest lucru, trebuie să nu uităm că trăim într-o democraţie, într-un sistem capitalist, iar fiecare care deţine drepturi şi proprietate poate să facă ce crede de cuviinţă. Practic, ăsta e capitalismul. Noi încercăm, lucrurile nu sunt încheiate, sperăm să ajungem la o înţelegere cu trustul Pro pentru a vedea meciurile echipei naţionale de la Campionatul European pe posturile tv.

Optimist referitor la echipele naţionale: „Barajul cu Turcia e un accident!”

Echipele naţionale… Sunteţi mulţumit de modul în care îşi desfăşoară activitatea? Sau mai simplu, de rezultate? Locul 9 la Mondialul feminin pare o creştere, la masculin ne-a eliminat Turcia, ceea ce nu ne aşteptam niciodată…

– Aţi uitat un alt element foarte important. În aceşti patru ani avem două calificări consecutive la Campionatul European după 28 de ani. Este o realizare, este un start nou. A fost un accident, nu cred că asta e valoarea echipei naţionale din meciul retur cu Turcia. Din păcate s-a întâmplat. Am încredere în această echipă, sper să o reformăm din nou şi să obţinem rezultate din ce în ce mai bune.

Spuneaţi de rezultate în aceşti patru ani de zile, am avut o realizare foarte frumoasă şi am reuşit să calificăm toate echipele naţionale la toate turneele finale. Doar cinci ţări au reuşit să aibă acest rezultat. Mi se pare un lucru foarte bun şi iar un lucru bun: avem atât la echipa naţională de fete, cât şi de băieţi, jucători care au provenit din echipa de tineret. Şi nu îmi amintesc să fie atât de mulţi jucători tineri în echipa de seniori şi senioare. Este o dovadă a reconstrucţiei pe care o facem.

Nu exclude un pact cu unul dintre candidaţi: „Pot să fac orice fel de alianţă cu persoana care îşi doreşte binele handbalului”

S-a vorbit foarte mult de alianţe la aceste alegeri. Vă gândiţi la o chestiune de acest gen, în cazul unui scor strâns?

– Cu mare drag, pot să fac orice fel de alianţă cu persoana care îşi doreşte binele handbalului românesc. Sunt deschis, sunt un om sincer şi corect şi îmi doresc toţi oamenii care vin din handbal să iubească handbalul şi să lucreze în mod special pentru handbal.

Ce semnale aveţi din teritoriu? Aţi discutat cu oamenii, care e pulsul?

– Semnalele sunt destul de bune, cel puţin în ceea ce priveşte dorinţa oamenilor de a face handbal în continuare. Pe mine asta mă interesează cel mai mult, să văd că există dorinţă de a dezvolta acest sport.

În final, vă rog să daţi un mesaj: de ce ar trebui să continuaţi dumneavoastră la şefia Federaţiei Române de Handbal?

– În primul rând, îmi doresc enorm de mult să ajut handbalul românesc. Avem proiecte începute, avem aceste competiţii de organizat, ceea ce este un lucru foarte important pentru ţara noastră, pentru federaţia noastră şi cred că am reuşit să conving foarte mulţi oameni din handbal că sunt un om onest şi că ceea ce fac, fac pentru handbal.

2022 este anul în care Constantin Din a devenit preşedintele FRH

4 candidaţi sunt la pentru preşedinţia FRH: Constantin Din, Sorin Dinu, Cristian Potora şi Bogdan Voina