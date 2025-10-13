Constantin Din, obiectiv fabulos pentru România înainte de EHF Euro Cup: „Așteptați Mondialul și veți trăi o bucurie de neuitat!“

România va debuta miercuri în EHF Euro Cup, turneul de pregătire pentru Campionatul Mondial din luna decembrie, împotriva puternicei naționale a Norvegiei, iar duminică va evolua în fața fanilor din Craiova împotriva reprezentativei Poloniei. La conferința de presă premergătoare evenimentelor, președintele Federației de Handbal a avut un discurs care nu poate decât să le ambiționeze pe „tricolore“.

Constantin Din a anunțat care este obiectivul României la Campionatul Mondial

Constantin Din, președintele Federației Române de handbal, a avut un discurs plin de încredere și optimism la Craiova, înaintea meciurilor cu Norvegia și Polonia. Din a trasat obiectivul României pentru Campionatul Mondial, dar a uimit pe toată lumea când a anunțat și care este obiectivul propriu la care speră cu mare încredere președintele FRH.

„Obiectivul realist pe care l-am stabilit la Mondiale este o clasare între locurile 1-10. Al meu, personal, ar fi să încheiem undeva în jurul locului 6. De ce nu, să sperăm și la o medalie. Cred că va veni în următorii ani, simt asta și cred. Ar putea fi considerată o surpriză dacă vom lua o medalie, asta este clar. Fetele își doresc, toți cred că este posibil.

Vreau să se vină cu plăcere la națională, să fim uniți cu toții, de la jucători la antrenori. Cristina Neagu cred că este cea mai bună jucătoare din toate timpurile. Aș vrea să se apropie și Lazlo de această performanță, dar avem nevoie de putere, de lideri și să fim împreună. Meciul de aseară (n.r. România – Austria 1-0) l-am trăit cu mare bucurie și felicit echipa națională de fotbal. Au creat momente uluitoare, de bucurie și speranță. Ne dorim și noi, de la handbal, să oferim momente de neuitat. Așteptați Mondialul și veți vedea o bucurie de nevăzut“, a adăugat Constantin Din.

Președintele FRH merge pe mâna lui Ovidiu Mihăilă

Președintele FRH a mai ținut să repete faptul că are o foarte mare încredere în fete, dar și în .

„Aș vrea să le mulțumesc fetelor pentru optimismul de care au dat dovadă. De asemenea, îi mulțumesc domnului profesor Ovidiu Mihăilă pentru echilibrul de care a dat dovadă de fiecare dată. Mulțumesc și Primăriei și Consiliului Local pentru organizare și pentru tot ajutorul. Rezultatele pe care le-am obținut împreună cu vechiul staff au fost bune, dătătoare de speranțe, iar noul staff are pe ce să lucreze de acum înainte. Așteptările mele sunt mari, sunt o fire optimistă. Fetele vin la națională cu zâmbetul pe buze și contează enorm acest lucru. Aceste meciuri, cu Norvegia și Polonia, trebuie tratate cu maximă seriozitate, pentru că la ușă bate un nou turneu final.

E greu la turneul final, dar și frumos. Ne măsurăm forțele cu campioana olimpică și va fi o provocare pentru toată lumea. Fetele au experiența necesară și cred că se vor descurca bine. Am încredere în valorile noastre, în talentul nostru. În curând vom obține rezultate foarte bune. Domnul profesor este un profesionist. Așa l-am cunoscut și, fiind vorba de profesionalism, nu avea cum să spună NU unei asemenea mari provocări. Au fost discuții pentru a pune la punct organizarea din toate punctele de vedere.

Ovidiu Mihăilă, contract pe trei luni la echipa naţională! Depinde de rezultatele de la Mondiale

Aşa cum FANATIK a anunţat, pentru banca naţionalei României. Din informaţiile noastre, antrenorul lui SCM Craiova a semnat un contract valabil trei luni cu naţionala României.

Asta înseamnă că a primit mandat până la finalul Campionatului Mondial din noiembrie-decembrie, unde naţionala „tricoloră” are o misiune dificilă încă din grupa preliminară, unde va evolua cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

În funcţie de rezultatele pe care naţionala feminină a României le va obţine la Campionatul Mondial din Olanda şi Germania se va stabili şi viitorul lui Mihăilă pe banca primei reprezentative, existând posibilitatea prelungirii până în 2028, când se va încheia acest ciclu olimpic.