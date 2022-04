Constantin Din, principalul adversar al lui Alexandru Dedu la președinția FRH: “Lumea își dorește schimbarea! Handbalul a fost acaparat de 5-6 oameni care controlează tot”. Exclusiv

Lupta pentru președinția FRH de pe 28 aprilie se anunță foarte strânsă. Casele de pariuri îl dau favorit pe Constantin Din, principalul contracandidat al președintelui în funcție, Alexandru Dedu. Alături de ei în lupta electorală sunt şi .

Constantin Din, principalul adversar al lui Alexandru Dedu la președinția FRH

Fostul arbitru internațional a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care explică pe larg schimbările de care are nevoie handbalul românesc astfel încât echipele naționale să poată reveni în elită.

Constantin Din vrea să reconstruiască echipa cu Sorin Dinu, colegul său din anii de arbitraj. De această dată, în calitate de manageri ai handbalului românesc, Sorin Dinu fiind în acest moment vicepreședinte al forului. Cei doi s-au retras din arbitraj în anul 2018, fiind unul dintre cele mai valoroase cupluri de arbitri români din toate timpurile.

“Am avut mare încredere în Alexandru Dedu și credeam că urmează construcția. Din păcate, m-am înșelat”

În primul rând aș vrea să vă întreb cum ați luat hotărârea să candidați la președinția FRH?

– În urmă cu 4 ani de zile când am întrerupt activitatea de arbitru internațional, foarte mulți oameni din handbal ne sugerau să ne implicăm și să facem mai multe lucruri pentru handbalul românesc și de ce nu, să candidăm de atunci. La momentul respectiv, încă aveam încredere în actualul președinte. Știam că primii patru ani au fost destul de grei, am văzut cum s-au desfășurat cei patru ani de zile și am considerat că are nevoie de timp de acomodare pentru a rezolva anumite lucruri pe care le-a promis. Am avut mare încredere în el și credeam că urmează construcția. Din păcate, m-am înșelat. Construcția nu a început. Dimpotrivă, rezultatele au fost din ce în ce mai rele. Foarte multă lume din handbal mi-a sugerat să candidez de data asta. Colegul meu de arbitraj (n.r. Sorin Dinu) a candidat anul trecut la postul de vicepreședinte, a câștigat detașat. Anul acesta va candida pentru același post și vom încerca să redresăm handbalul românesc.

Cuplul de arbitri Din, Dinu trece în partea administrativă…

– La construcție. Dăm echipamentul de arbitri jos de pe noi și încercăm să ne îmbrăcăm cu altă ținută, de manageri. Împreună cu cei din handbal cu siguranță vom duce handbalul în top, acolo unde am fost odată.

“În momentul de față, consider că șansele sunt mult mai mari decât în vară când am început”

Sunteți anunțat ca favorit la aceste alegeri, cu șanse mai mari decât actualul președinte, Alexandru Dedu. Cum vă face acest lucru să vă simțiți?

– În momentul în care am luat decizia să candidez, am făcut o analiză. Domeniul meul de activitate este în business și întotdeauna când a trebuit să iau o decizie, nu am luat-o din instinct, am făcut o analiză. Inclusiv această candidatură, nu am luat decizia fără a face calcule înainte încă din vara trecută, când am anunțat. Știam că am șanse. Între timp, cu această campanie electorală destul de lungă în care obiectivul a fost să stau de vorbă cu marea majoritate, eu mi-am dorit să stau de vorbă cu absolut toți oamenii din handbal, dar a fost destul de dificil.

În schimb, cred că m-am întâlnit cu peste 90% dintre structurile sportive. Am stat de vorbă, față în față cu fiecare și am cules informațiile de care avem nevoie și am făcut un program de redresare al handbalului românesc, un program pe care îl să implementăm din sezonul viitor. El este bazat pe ceea lipsurile spuse de oamenii din handbal și nevoile de care trebuie să ținem cont pentru viitor. În momentul de față, consider că șansele sunt mult mai mari decât în vară când am început și asta nu face decât să mă bucure.

“În ultimii 8 ani, handbalul românesc a fost acaparat și condus de 5-6 oameni care controlează tot”

Dacă veți deveni președinte, care este primul lucru pe care îl veți schimba?

– Din punctul meu de vedere sunt foarte multe lucruri de schimbat. Handbalul merge într-o direcție greșită și toate drumurile acestea eronate au dus la dispariția plăcerii de a face handbal. La oamenii care fac handbal. Nu mă refer doar la sportiv, ci la antrenori, la profesori, care trebuie să construiască handbalul românesc. Plăcerea dânșilor a dispărut din cauza sistemului organizator foarte prost.

Pentru acest lucru, trebuie imediat să schimbăm inclusiv mentalitatea, să creăm emulație în jurul handbalului, trebuie să dovedim copiilor și părinților că handbalul este un sport care merită practicat și prin această emulație să convingem părinții să își îndrepte copii către handbal. Sunt mai multe lucruri care trebuie schimbate în acest sens. Sunt mai multe reforme pe care aș vrea să le fac. Una dintre ele este descentralizarea. În ultimii 8 ani, handbalul românesc a fost acaparat și condus de 5-6 oameni care controlează tot. Ceilalți din jur au muncit pentru acești 5-6 oameni. Satisfacția o aveau doar cei 5-6, nu și cei care au muncit.

“Vreau să redau oamenilor respectul și demnitatea de a face acest sport, de a construi acest sport”

Cine sunt cei 6 oameni? Domnul Dedu și cei care conduc acum?

– Da, oamenii care sunt la conducere și cei care sunt la conducerea comisiilor. Ăștia sunt. N-au încercat să creeze o organigramă mai largă în care să implice mai mulți oameni, să responsabilizeze mai mulți oameni, în care orice muncă să poată să se bucure de recunoaștere socială, dincolo de câștigul financiar.

Asta este statistic vorbind. Vrem să avem o recunoaștere socială și pentru asta trebuie să depunem efort. Vreau să redau oamenilor respectul și demnitatea de a face acest sport, de a construi acest sport. Demnitatea rezultatelor. Să știm că ne dorim să facem performanță, nu să plecăm de acasă ca să ne aflăm în treabă. Noi trebuie să plecăm de acasă cu gândul că vrem să fim cei mai buni.

“Este limpede că valul este de schimbare. Nu trebuie să facem nicio alianță. Totul vine de la sine”

Referitor la alegeri, s-a tot vorbit de o alianță a candidaților împotriva lui Alexandru Dedu. Există așa ceva?

– Pentru mine este foarte clar. Nu este nevoie de nicio alianță. Lumea își dorește schimbarea. Faptul că sunt mai mulți contracandidați înseamnă că lumea își dorește schimbarea. În fotbal au fost alegeri, domnul Burleanu nu a avut niciun contracandidat. Oamenii și-au dat seama că pot funcționa sub conducerea domnului Burleanu. Cu siguranță, dacă lucrurile nu funcționau cum trebuie, avea contracandidați. Cu toate că, nici la fotbal nu avem rezultate. Încă.

Dar, eu cred că fotbalul se îndreaptă într-o direcție bună. Am stat de vorbă cu oameni din licee care au atât fotbal, cât și handbal. Nu am auzit pe nimeni să vorbească de fotbal de rău. Pe nimeni. În schimb la handbal toți erau dezamăgiți. Și atunci este limpede că valul este de schimbare. Nu trebuie să facem nicio alianță. Totul vine de la sine. Dacă se ajunge în turul doi, așa cred că cei care ies din competiție vor susține schimbarea. Nu neapărat pe mine, schimbarea.

“Problema cea mai gravă pe care am simțit-o, de departe cea mai gravă, dincolo de lipsa rezultatelor, este modul în care noi ne creștem copii”

Spuneați că l-ați susținut pe Alexandru Dedu și l-ați înțeles. Ce v-a făcut să vă schimbați părerea și să treceți în partea cealaltă, a contestatarilor?

– Modul în care noi ne desfășurăm activitatea. Problema cea mai gravă pe care am simțit-o, de departe cea mai gravă, dincolo de lipsa rezultatelor, este modul în care noi ne creștem copii. Este o problemă gravă, nu mai avem un număr suficient de mare de legitimați. Cred că sunt undeva la 6000 de legitimați. Nici acolo nu cred că sunt. Eu cred că suntem în jur de 5000 acum. Este destul de greu de lucrat.

Mă interesează să creăm o emulație și părinții să își îndrepte copii spre handbal. Problema este modul în care ne creștem copii. Este un mediu total viciat și copiii cred că asta trebuie să facă în viață. Asta văd la antrenamente, la meciuri, atmosferă foarte urâtă. Copilul asta crede că trebuie să facă în momentul în care devine adult: să păcălească, să trișeze, să vorbească urât, acesta este mediul în care ne desfășurăm activitatea.

Și puteți dumneavoastră să schimbați acest lucru?

– Stați să vă spun. Dacă aveți un sac de mere și acolo este un măr stricat, ce face un gospordar? Scoate mărul. În handbalul românesc acel gospodar lipsește. S-a făcut că n-a văzut mărul stricat. L-a lăsat acolo. Și din cauza lui s-au stricat toate merele.

“Știi ce a zis Moliere: «Dacă duci un clovn într-un palat, el nu devine rege. În schimb, palatul devine circ»”

Ați avea mai multe de aruncat…

– Nu. Aceste mere, dacă le dai un tratament își revin. Și eu pot să le dau acest tratament, care este sistemul organizatoric corect. Atâta tot. Oamenii își doresc acest lucru. Nu aveau încotro. Și știți care e tratamentul? Respectul.

Adică erau obligați să respecte ordinul de sus?

– Era sacul închis. Ei voiau să sară de acolo, dar era închis. Știi ce a zis Moliere: «Dacă duci un clovn într-un palat, el nu devine rege. În schimb, palatul devine circ». Mai mult sau mai puțin, cam asta se întâmplă aici.

“Ne vom axa foarte mult pe pregătirea și oferirea unui viitor sportivilor”

Avem probleme mari și cu echipele naționale. Cum vedeți reforma handbalului masculin?

– Eu pot să am doar niște idei, o viziune, dar decizia le vom lua după ce vom ajunge în postura de a lua decizii și după o analiză foarte pertinentă și amănunțită. Îl apreciez foarte mult pe Xavi Pascual, cred că revigorarea handbalului românesc s-ar putea să dureze un pic, dar nu foarte mult. Eu cred foarte mult în sport și educație. Ne vom axa foarte mult pe pregătirea și oferirea unui viitor sportivilor. Aici putem să vorbim mai mult pentru că este o chestie foarte importantă.

Cred foarte mult în cariera duală. Trebuie să le oferim tinerilor sportivi români consultanță, în paralel cu handbalul. Voi dori să scoatem nu doar handbaliști de performanță, procentual vorbind doar 30% ajung la marea performanță. Pe restul îi pierdem? Nu. Trebuie să îi pregătim și să formăm viitorii specialiști de care avem nevoie: antrenori, profesori, arbitrii, psiholog sportiv, metodist, analist video. Aceste meserii conexe de care avem nevoie și trebuie să îi pregătim de aici.

“În momentul în care seniorul care se apropie de finalul carierei și știe că are un viitor, randamentul său ca sportiv va fi și mai mare”

Și cum faceți asta?

– În cadrul centrelor naționale de pregătire. Spre bucuria mea, finanțatorii își doresc lucrul acesta, trebuie doar să ne organizăm și să punem în practică ce vorbim acum. Iar lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal. Este foarte importantă această consiliere și la seniori. Noi trebuie să le oferim un viitor inclusiv seniorilor.

În momentul în care seniorul care se apropie de finalul carierei și știe că are un viitor, randamentul său ca sportiv va fi și mai mare. Altfel, stă și se gândește dacă joacă la intensitate maximă sau se accidentează. În momentul în care știe că la momentul în care își va încheia cariera va fi un arbitru bun, un antrenor, un psiholog, că are deja pregătirea necesară și randamentul său pe teren va fi altul. E ca un tăvălug, important este să începem să îl urnim.

“În trei ani, un membru al Federației, din conducere, a trecut o singură dată pe la un centru naţional de pregătire. Și noi vrem să avem grijă de copii noștri și să avem rezultate?”

La feminin cum vedeți situația?

– Situația este similară și la fete și la băieți. Campionatele se desfășoară în același mediu. Din fericire pentru noi, încă am beneficiat de aportul celei mai bune jucătoare din lume. Acest lucru ne-a ajutat o perioadă destul de lungă. Din păcate și acești jucători se apropie de finalul carierei. Pot să îți dau un exemplu.

Am vorbit cu un antrenor care își desfășoară activitatea într-un centru național de pregătire și mi-a spus așa: «Domnule Din, știți de câte ori a trecut cineva din Federație pe aici, în trei ani cât am activat?». O singură dată a trecut cineva, să facă niște poze. În trei ani, un membru al Federației, din conducere, a trecut o singură dată. Și noi vrem să avem grijă de copii noștri și să avem rezultate?

“Chiar dacă nu voi câștiga aceste alegeri, sper ca din această campanie electorală, handbalul românesc să se aleagă cu ceva bun”

Sunteți optimist împotriva alegerilor?

– Sunt optimist și mi-a plăcut întotdeauna să câștig. Chiar dacă nu voi câștiga aceste alegeri, sper ca din această campanie electorală, handbalul românesc să se aleagă cu ceva bun. Sper să se îndrepte lucrurile, indiferent cine câștigă aceste alegeri.

Vă deranjează faptul că în campania electorală au apărut postări pe rețelele de socializare de la unele meciuri pe care le-ați arbitrat mai slab și în care ați fost acuzat de unele lucruri?

– Noi am fost un cuplu de arbitrii, care atât în perioada în care am activat, cât și după, ne putem așeza la masă cu oricine din handbalul mondial și să îl privim în ochi. Dacă s-a întâmplat să avem o zi mai proastă și o echipă a pierdut din cauza noastră… Au fost situații de acest gen, din fericire au fost foarte rare, dar s-au întâmplat. N-a fost un arbitraj foarte prost, dar prin anumite decizii am dezavantajat unele echipe.

Repet, spre fericirea noastră au fost foarte rare. Ceea ce circulă pe internet, o situație de acest gen, a fost o părere spusă la cald de un antrenor. Ulterior, și-a cerut scuze antrenorul respectiv, și-a dat seama că nu a fost decât o reacție de moment. Dovadă că la acel Campionat European am fluierat meciul pentru medaliile de bronz. Dacă meciul era atât de prost cum se spune, cu siguranță, EHF ar fi avut grijă să nu oficiem o finală.

“Este limpede ca tu, ca Federație, trebuie să protejezi jucătorul român”

Există controversa sportivilor străini plătiți cu salarii foarte bune, din bani publici. Cum vedeți dumneavoastră această situație?

– Sunt avantaje și dezavantaje. Va trebui să facem o analiză și să vedem care sunt avantajele și care sunt dezavantajele. S-a încercat acum doi sau trei ani de zile, regula U-21, U-23 pentru a proteja jucătorii tineri. Trebuie să facem o analiză cu cei implicați și să vedem ce este bine și ce nu. Apoi la echipele naționale. Eu pot să spun o părere, dar deciziile le vom lua împreună, cu oamenii implicați.

Este limpede ca tu, ca Federație, trebuie să protejezi jucătorul român. Este limpede că așa trebuie să se întâmple. Trebuie să depui toate eforturile ca să ai cât mai mulți români astfel încât să ai rezultate și cu echipele naționale, nu doar cu echipele de club. Faptul că echipele de club obțin niște rezultate este marele merit al administrației cluburilor respective. Dar, un mic aport este adus și de Federație.

Campionatul este organizat de Federație, echipele se etalează în acest campionat și în aceste condiții pe care le oferă FRH. Noi, cu toții, trebuie să începem să producem jucători de mare calitate. Ca să ajungem acolo, în experiența mea din handbalul internațional, mi-am dat că poți să faci sport de performanță când ai sportivi foarte buni, dar și oameni deștepți. Încă o dată mă întorc la partea cu educația. Va trebui să asigurăm tranziția de la juniori la seniori.

“Atâta vreme cât investitorul își dorește să facă performanță la echipe de club și are buget să se bată să câștige Liga Campionilor, este datoria noastră să îi ajutăm”

Este un mare procent de abandon în momentul în care se face trecerea la seniorat…

– Mai mult de 90% dintre cei care sunt juniorii 1 abandonează activitatea handbalistică în momentul în care trec la seniorat. Îi pierdem. Noi trebuie să facem în așa fel încât să alimentăm echipele din Liga Națională și sunt mai multe decizii pe care va trebui să le luăm. Și va trebui să vedem cum îi împărțim. Se ocupă clubul, se ocupă Federația prin Centrele Naționale, înființăm un campionat de tineret, punem o limitare de jucători străini în loturile echipelor de Liga Națională.

Toate aceste lucruri trebuie dezbătute și analizate. Este clar că avem competiții bune și echipe care se duc în fazele superioare ale cupelor europene și acest lucru nu poate fi decât un avantaj. Nu avem rezultate la echipa națională. Haideți să vedem cum este să avem și una și alta.

Altfel, atâta vreme cât investitorul își dorește să facă performanță la echipe de club și are buget să se bată să câștige Liga Campionilor, este datoria noastră să îi ajutăm, să punem umărul la acest proiect. Dacă au finanțări mari și își permit să ofere contracte bune unor jucători, de ce nu? Dar ar trebui să fie obligația lor să aibă grijă și de tineretul român. Aici trebuie să găsim cea mai bună soluție pentru toți.

Care considerați că este cel mai bun lucru din handbalul românesc în acest moment?

– Este bine că încă mai există. Este foarte bine că avem un campionat relativ puternic. Să fim realiști, avem un campionat cu salarii mari, nu neapărat puternic. Este păcat, în același timp, că ne bucurăm de prezența unor campioane mondiale, europene, oameni din topul handbalului mondial, dar acest lucru nu este prezentat foarte bine. Și iar este un lucru negativ. Ar trebui să fie mult mai multă prezență a handbalului în mass-media pentru a putea crea acea emulație de care avem nevoie. Și acesta este un capitol la care încă suferim.

“Într-adevăr, 100 de euro pe meci este o sumă mică pentru arbitrii. Sunt campionate unde baremurile sunt de 8 ori mai mari, dar și altele care sunt la același nivel”

Arbitrajul, un subiect fierbinte. Ați declanșat o controversă spunând că în arbitraj este un sistem corupt și Federația cunoaște aceste nereguli. În plus, baremul pentru fiecare arbitru este foarte mic, doar 500 de lei/meci în Liga Națională…

– În business, ca să poți culege roade, trebuie să investești. Una dintre prioritățile mele va fi investiția în oameni. Trebuie să pregătim oameni cu bună mentalitate și satisfacții pe măsură. Oferim mult, dar vom cere și mult. Într-adevăr, 100 de euro pe meci este o sumă mică pentru arbitrii. Sunt campionate unde baremurile sunt de 8 ori mai mari, dar și altele care sunt la același nivel.

Este foarte important să ne respectăm unii pe alții. Și arbitrii să respecte antrenorii, dar și invers. Avem arbitrii foarte talentați și care dacă vor fi îndrumați cum trebuie, vom avea rezultate foarte bune. Cred că este momentul să mărim consistent baremurile de arbitraj pentru că nivelul salariilor din Liga Națională este foarte ridicat și atunci este normal ca și arbitrii să primească un barem mai mare.

În momentul în care arbitrii vor primi baremuri mult mai mari, cu siguranță că și motivarea lor va fi mult mai mare. Dar și pretențiile vor fi pe măsură. Dacă ești plătit bine, poți să ceri servicii de calitate. Arbitrii să aibă o pregătire fizică, teoretică, psihologică și să se justifice plata acestor baremuri.

“Schimbările ar trebui să apară imediat. Rezultatele vor apărea, cu siguranță, în timp”

Să presupunem că veți ieși președinte. Cum vedeți handbalul românesc peste patru ani?

– Schimbările ar trebui să apară imediat. Rezultatele vor apărea, cu siguranță, în timp. Voi depune efort maxim pentru a încerca să redăm plăcerea de a face handbal. Mă voi lupta pentru a face să reapară respectul între cei care, teoretic, suntem o familie. Nu are cum să nu fie respect între noi.

O familie cu multe probleme…

– O familie cu multe probleme, da. În momentul în care vom rezolva aceste probleme și va exista respect, acestea se vor rezolva destul de repede. Îmi doresc și îmi place să spun că vreau să fim învingători, nu participanți. Pentru asta, cred că dacă noi reușim să punem centrele de pregătire pe un făgaș bun, eu cred că în doi-trei ani de zile, echipele de tineret nu vor lipsi din fazele superioare ale competițiilor internaționale. Apoi, teoretic și firesc, rezultatele ar trebui să apară și la seniori.