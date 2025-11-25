Sport

Constantin Din ridică ştacheta la CM de handbal: „România poate merge în sferturi!”. Anunţ important despre selecţioner şi decizie majoră pentru alegerile FRH. Exclusiv

Constantin Din a acordat un interviu pentru FANATIK înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. Preşedintele FRH speră la un rezultat mare al naţionalei. El a vorbit despre viitorul selecţionerului Mihăilă, dar şi despre alegerile FRH din 2026.
Marian Popovici
25.11.2025 | 22:26
Constantin Din ridica stacheta la CM de handbal Romania poate merge in sferturi Anunt important despre selectioner si decizie majora pentru alegerile FRH Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Constantin Din ridică ştacheta la CM de handbal: "România poate merge în sferturi!". Anunţ important despre selecţioner şi decizie majoră pentru alegerile FRH. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România are un moral excelent înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” sunt într-o grupă dificilă şi vor întâlni Croaţia, Japonia şi Danemarca la turneul final care începe miercuri, 26 noiembrie, în Germania şi Olanda.

Constantin Din, interviu înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin

Înaintea startului competiţiei, Constantin Din a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre aşteptările importante pe care le are de la echipa naţională. Preşedintele FRH l-a reconfirmat în funcţie pe selecţionerul Ovidiu Mihăilă şi a vorbit despre alegerile FRH din 2026:

ADVERTISEMENT

Cu ce aşteptări mergem la Campionatul Mondial?

– Sunt optimist, foarte optimist. Sper ca echipa naţională a României să evolueze foarte bine şi să obţinem rezultate foarte bune.

ADVERTISEMENT
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Digi24.ro
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB

Obiectivul locurilor 1-10 este un obiectiv realist?

ADVERTISEMENT
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă...
Digisport.ro
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $

– Da, e un obiectiv realist şi de aia l-am şi stabilit. Eu îmi doresc mult mai mult decât locul 10.

Preşedintele FRH speră la o prezenţă în sferturile de finală: „Putem să ajungem acolo”

Ce discuţii aţi avut cu domnul selecţioner Mihăilă? A fost adus într-o situaţie de criză…

ADVERTISEMENT

– Cu domnul Mihăilă lucrăm de ceva timp, am şi lucrat împreună la lotul de tineret feminin. Consider că am avut o colaborare foarte bună. Îl cunosc, mă cunoaşte şi vom continua aici pe aceeaşi linie. Aţi văzut evoluţia echipei noastre, care este din ce în ce mai bună.

Din ce îmi spuneţi dumneavoastră, înţeleg că speraţi la mai mult decât calificarea în grupele principale…

– Dacă lucrurile merg cum trebuie şi avem un pic de noroc… Cu o conjunctură favorabilă putem să ajungem în sferturi şi de acolo totul este posibil.

Ovidiu Mihăilă continuă pe banca naţională şi în 2026: „Va rămâne cu siguranţă!”

Plănuiţi să mergeţi cu domnul Mihăilă şi mai departe? Contractul său este valabil trei luni… 

– Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii referitoare la contractul pe trei luni. Nu este aşa.

Păi şi pe ce durată e? 

– Este mai mult decât trei luni. Va rămâne cu siguranţă şi vom prinde şi 2026 împreună.

Campionatul European din 2026 găzduit de România şi care reprezintă un obiectiv important…

– Aşa ne dorim. Aţi văzut şi dumneavoastră. Că şi cu domnul Florentin Pera ne doream, dar uite ce s-a întâmplat.

Dar ce s-a întâmplat? Bănuiesc că v-a surprins decizia lor… 

– Da, toată lumea a fost surprinsă. Dar viaţa merge mai departe. Handbalul merge mai departe. Şi cu Florentin Pera, şi cu Constantin Din…

Constantin Din şi-a anunţat candidatura la alegerile FRH din 2026: „Sper că voi duce la bun sfârşit proiectele”

V-a surprins evoluţia bună a naţionalei din ultimele meciuri? Nu multă lume se aştepta la evoluţii bune având în vedere schimbările bruşte care s-au ivit…

– Îmi pare rău că asta a fost percepţia unor iubitori ai handbalului, dar aţi văzut că lucrurile nu au stat chiar aşa. Eu sunt obişnuit pentru că am foarte mare încredere în valoarea jucătoarelor. Şi dacă reuşim să avem o atmosferă bună în echipă, această formaţie se poate bate de la egal la egal cu orice naţională.

În 2026 urmează alegerile pentru preşedinţia FRH. Se vorbeşte deja mult despre acest eveniment, aveţi contestatari care cer schimbare şi susţinători… 

– Eu mi-aş dori foarte tare ca toată lumea să îşi dorească binele handbalului românesc. Nu să îl dăm jos pe unul, să îl ridicăm pe altul… Astea vin de la sine. Trebuie să ne concentrăm pe handbalul românesc. Că va fi Din sau altul, asta ar trebui să fie prioritatea.

Dar bănuiesc că vreţi să continuaţi, nu?

– Da, sigur. Eu voi continua, voi candida şi sper că voi putea duce la bun sfârşit toate proiectele pe care le avem în desfăşurare. Avem două Campionate Europene de desfăşurat, sperăm să organizăm şi un Mondial în viitor. Sunt evenimente de anvergură pe care România le merită.

  • 2015 este anul în care România a obţinut ultimul mare rezultat la Mondialele de handbal feminin (locul 3)
  • 2022 este anul în care Constantin Din a fost ales preşedintele FRH
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea...
Fanatik
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei la Oradea. Exclusiv
Fotbalistul cu două titluri în Superliga s-a transferat în Kosovo! Cu ce echipă...
Fanatik
Fotbalistul cu două titluri în Superliga s-a transferat în Kosovo! Cu ce echipă a semnat
Sorin Cârțu, îngrijorat de forma slabă a vedetei de la Universitatea Craiova: „E...
Fanatik
Sorin Cârțu, îngrijorat de forma slabă a vedetei de la Universitatea Craiova: „E și anturajul în care a trăit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl...
iamsport.ro
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl cere jucătorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!