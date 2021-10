Constantin Diță, detalii despre trecutul său. Giani din Las Fierbinți a povestit prin ce a trecut

Vedeta a avut parte de o viață greu încercată, mai ales în perioada copilăriei. Trecutul artistului este unul nelipsit de griji și probleme, lucru care l-a făcut să pornească de jos.

Constantin Diță a început să muncească de la o vârstă fragedă, în momentul de față mărturisind că știe să se descurce în mai multe domenii.

Așa se face că a fost vânzător, a descărcat marfă și a realizat facturi. Vedeta de la Pro TV nu se sfiește să vorbească despre această latură a vieții sale.

Constantin Diță, viață greu încercată. Giani din Las Fierbinți nu a avut deloc o copilărie ușoară

Actorul din celebrul serial de la Pro TV nu a avut o copilărie fericită după căderea comunismului. Constantin Diță a fost nevoit să muncească cu ziua, după ce ambii părinți și-au pierdut serviciile.

„Era o perioadă extrem de complicată și imediat după Revoluție a început privatizarea, s-au pierdut locurile de muncă. Atunci părinții mei au rămas fără job-uri și a urmat o perioadă de sărăcie cruntă cumva.

Eu deja crescusem, eram un puști care a trebuit să se maturizeze, a trebuit să muncesc – cum se muncea atunci, că nu se punea problema că ești minor, nu erau reglementări de genul ăsta.

Munceam cu ziua. Supraviețuiam încă o zi, încă o lună. Am muncit în tot felul de locuri, descărcam tiruri, așa am început.

Am crescut și am lucrat în toate domeniile, de la vândut înghețată, restaurant, pizzerie, magazin de descărcat marfă, facturi. Am lucrat în foarte multe direcții. În această lume, din spatele blocului, noi ne bucuram că facem niște bănuți.

Nu e indicat să vezi minori făcând asta, dar pentru noi era ceva atunci. Povestea asta e povestea multor persoane, nu numai a mea”, a povestit Giani din Las Fierbinți pentru .

Constantin Diță, un actor apreciat. Ce proiecte mai are

În momentul de față actorul se bucură de un real succes cu serialul în care joacă deja de câteva sezoane bune. În plus, este și un foarte apreciat.

Constantin Diță calcă pe urmele colegilor săi de breaslă și poate fi urmărit pe scenă atunci când face stand-up sau joacă într-o piesă de teatru.

De asemenea, artistul se numără printre persoanele publice care apare pe sticlă și mulțumită unor reclame, ceea ce înseamnă că nu duce lipsă de proiecte.