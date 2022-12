Constantin Enceanu, despre scandalul concertului dedicat lui Petrică Mîțu Stoian: ”Am și eu viața mea”

Constantin Enceanu a lămurit situația concertelor în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Nu a putut ajunge la Sala Palatului din București, motiv pentru care și-a atras numeroase critici, dar a reușit să urce pe scenă la Craiova, acolo unde a fost protagonistul unui moment emoționant.

Luna noiembrie a fost una dedicată, în mare parte, lui Petrică Mîțu Stoian. Pentru că pe data de 6 s-a împlinit un an de când regretatul interpret s-a stins din viață, în memoria sa au fost organizate evenimente de pomenire.

, de la care marele absent a fost chiar prietenul său cel mai bun, Constantin Enceanu. chiar la începutul lunii, iar starea de sănătate nu i-a permis.

Totodată, cu puțin înainte, la Craiova, la care, din nou, Constantin Enceanu nu era sigur că va ajunge.

„Sâmbătă, cum am foarte mult de muncă, nu știu dacă reușesc să ajung la Petrică. Eu vineri cânt la Brașov, seara, rămân acolo, apoi am la Giurgiu, iar apoi în Argeș”, spunea Constantin Enceanu pentru FANATIK, la începutul lunii noiembrie.

„N-am înțeles de ce atâta răutate”

Pe 29 noiembrie, la aproximativ două săptămâni de la intervenția chirurgicală, Constantin Enceanu și-a adunat toate puterile și a urcat pe scenă la Craiova, interpretând

„Eu la două săptămâni și jumătate după operație am reușit să stau 10 minute în picioare la spectacolul de la Craiova în memoria bunului meu prieten Petrică Mîțu Stoian, pentru că la Sala Palatului mi-a fost imposibil. Aveam câteva zile de la operație, nu s-a putut. Câtă bunăvoință aș fi avut…

Pe lângă faptul că am avut emoții extraordinar de mari, lăsând cârja în culise să intru în scenă… Nu știam cum voi reacționa eu, psihic în primul rând. Pentru că intri în scenă și e atâta lume în sală, chiar dacă eu cu câteva zile, pe lângă pat, mergeam precum copiii mici”, a dezvăluit Constantin Enceanu la Antena Stars.

Cât despre criticile pe care le-a primit pentru că nu a fost prezent la Sala Palatului, artistul recunoaște că l-au mâhnit, dar că cel mai tare au afectat-o pe soția lui.

„N-am înțeles de ce atâta răutate. Mai ales când vezi că ești judecat, la un moment dat, de niște neaveniți care habar n-au despre viața noastră. Își dă toată lumea cu părerea și când știi cât suflet ai pus în prietenia aia…

Soția mea a suferit cel mai mult citind astfel de comentarii. Eu am încercat să fiu imun, le-am citit de curiozitate. Am și eu viața mea, sunt și eu om ca toți cei din jurul meu. Eu am planificat cu aproape un an de zile intervenția. Eu le-am spus celor care au făcut acest eveniment. Din august am discutat”, a adăugat solistul.

Constantin Enceanu, cădere psihică după operație

Totodată, Constantin Enceanu a adăugat că ceea ce nu știu oamenii este faptul că el a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și din punct de vedere psihic după operația la genunchi.

„Am mers cu cadrul o perioadă. Am avut o cădere psihică, de nu vă imaginați. Eu care mă știu un om puternic, să depind de soție”, a mărturisit Constantin Enceanu.